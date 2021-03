Κορωνοϊός: Ο παράγοντας που αυξάνει κατά 44% την μεταδοτικότητα του ιού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την αερομεταφερόμενη γύρη ως παράγοντα αύξησης των λοιμώξεων από τον SARS-CoV-2 ανέδειξε πρόσφατη μελέτη από το Πολυτεχνείο του Μονάχου και το Κέντρου Ερευνών Helmholtz.Αφορμή για την πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής τον Έλληνα επιστήμονα, Αθανάσιο Δάμιαλη, η οποία δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, στάθηκε η χρονική σύμπτωση του ξεσπάσματος της πανδημίας COVID-19 την άνοιξη του 2020 με την περίοδο ανθοφορίας των δέντρων και την αυξημένη μεταφορά γύρης στο βόρειο ημισφαίριο.Διαβάστε περισσότερα στο