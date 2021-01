Οι τροφές που ξανανιώνουν το μυαλό – Πώς θα «σβήσετε» 5,8 χρόνια

Ένας μοναδικός συνδυασμός προβιοτικών και βιταμίνης C, ενισχύει σημαντικά τον οργανισμό φροντίζοντας παράλληλα το εντερικό μικροβίωμα.

Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush διαπίστωσαν ότι τα οφέλη από τη μεσογειακή διατροφή είναι περιορισμένα σε ανθρώπους που καταναλώνουν συχνά άλλα ανθυγιεινά τρόφιμα. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.«Μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, ψάρια και δημητριακά μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία του ανθρώπου. Όταν, όμως, συνδυάζεται με τηγανιτά τρόφιμα, γλυκά, επεξεργασμένα δημητριακά, κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, παρατηρούμε πως τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής ελαχιστοποιούνται», αναφέρει ο Δρ. Puja Agarwal, επίκουρος καθηγητής στο Ιατρικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου Rush.