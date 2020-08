Ο εξωτικός ξηρός καρπός που κάνει καλό στα νεύρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέα στοιχεία για τη οφέλη που εξασφαλίζουν τα φιστίκια κάσιους στην υγεία δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Όπως έδειξαν τα εργαστηριακά πειράματα επιστημονικής ομάδας από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt, μια χημική ένωση που βρίσκεται στο κέλυφος του ξηρού καρπού μπορεί να συμβάλει στην επιδιόρθωση της μυελίνης, της προστατευτικής επικάλυψης των νεύρων.Διαβάστε περισσότερα στο