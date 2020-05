Υπέρταση κύησης: Ποιοι είναι οι μελλοντικοί κίνδυνοι για την υγεία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι γυναίκες με υπέρταση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης κινδυνεύουν περισσότερο από κάποια καρδιακή ή νεφρική νόσο. Τα ευρήματα της νέας μελέτης, δημοσιευμένα στο Journal of the American College of Cardiology, διπλασιάζουν τα ποσοστά κινδύνου που είχαν έως σήμερα δώσει οι σχετικές έρευνες.Στο παραπάνω πόρισμα κατέληξαν οι ερευνητές έπειτα από την επισταμένη μελέτη στοιχείων από 9.800 εγκυμοσύνες, εκ των οποίων οι 7.500 γυναικών αφορούσαν τοκετούς κατά το διάστημα 1976 έως 1982.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr