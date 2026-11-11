Απειλές για βόμβες σε χιλιάδες σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία: Εκτακτη σύσκεψη από τη Μελόνι, δεν υπάρχει λόγος πανικού λένε αξιωματούχοι

Συνολικά 312 σχολεία δέχθηκαν απειλητικά email στην Ιταλία, ενώ αντίστοιχα μηνύματα πήγαν σε 470 σχολεία στην Σκωτία και τουλάχιστον 300 στην Βόρεια Ιρλανδία

Ιταλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία προκάλεσαν συναγερμό στις Αρχές και μαζικές εκκενώσεις σχολικών κτιρίων, με χιλιάδες μαθητές να απομακρύνονται από τις αίθουσες διδασκαλίας.



Σύμφωνα με τους Financial Times, οι απειλές διατυπώθηκαν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εστάλησαν σε σχολεία των τεσσάρων χωρών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια με στόχο την πρόκληση αναστάτωσης στην Ευρώπη.



Συναγερμός σε περισσότερα από 300 σχολεία στην Ιταλία Στην Ιταλία, τουλάχιστον 312 σχολεία έλαβαν email που έκαναν λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δεκάδες εκκενώσεις.



Οι απειλές έφτασαν σε σχολεία πολλών πόλεων, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Νάπολη, η Βενετία, η Τεργέστη, η Πάντοβα, το Μπέργκαμο και η Μόντενα, καθώς και σε περιοχές της Τοσκάνης.







Μόνο στην περιφέρεια του Λάτσιο εκκενώθηκαν περισσότερα από 50 σχολεία, σύμφωνα με τη μαθητική οργάνωση Rete degli Studenti Medi.



«Ήρθαμε για να σας εξοντώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφέρεται στο απειλητικό email, το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εστάλη από το εξωτερικό και υπογράφεται από τον «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτη του Βιλαγιάτ Μισογινιστάν».



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Απειλές για βόμβες σε εκατοντάδες σχολεία στην, τηκαι τηπροκάλεσαν συναγερμό στις Αρχές και μαζικές εκκενώσεις σχολικών κτιρίων, με χιλιάδες μαθητές να απομακρύνονται από τις αίθουσες διδασκαλίας.Σύμφωνα με τους Financial Times, οι απειλές διατυπώθηκαν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εστάλησαν σε σχολεία των τεσσάρων χωρών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια με στόχο την πρόκληση αναστάτωσης στην Ευρώπη.Στην Ιταλία, τουλάχιστον 312 σχολεία έλαβαν email που έκαναν λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δεκάδες εκκενώσεις.Οι απειλές έφτασαν σε σχολεία πολλών πόλεων, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Νάπολη, η Βενετία, η Τεργέστη, η Πάντοβα, το Μπέργκαμο και η Μόντενα, καθώς και σε περιοχές της Τοσκάνης.Μόνο στην περιφέρεια του Λάτσιο εκκενώθηκαν περισσότερα από 50 σχολεία, σύμφωνα με τη μαθητική οργάνωση Rete degli Studenti Medi.«Ήρθαμε για να σας εξοντώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφέρεται στο απειλητικό email, το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εστάλη από το εξωτερικό και υπογράφεται από τον «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτη του Βιλαγιάτ Μισογινιστάν».Στο ίδιο μήνυμα γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Οι πυροτεχνουργοί πραγματοποιούν ελέγχους στα σχολικά κτίρια, ενώ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, δεκάδες σχολικά συγκροτήματα έχουν εκκενωθεί.





Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για τις 16:00 (ώρα Ιταλίας) στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και Αντόνιο Ταγιάνι, οι υπουργοί Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι και Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, καθώς και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας.



Ο Κροζέτο έκανε λόγο για «στρατηγική διασποράς τρόμου», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πίσω από ορισμένες απειλές μπορεί να βρίσκονται και φαρσέρ, όχι απαραίτητα ξένες χώρες ή εχθρικές οργανώσεις.



«Χωρίς πανικό» Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις πολυάριθμες αναφορές για απειλές βομβών στα σχολεία, ενώ οι αστυνομικές και αρμόδιες κρατικές Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης.



«Η κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις πολυάριθμες αναφορές σχετικά με συναγερμούς για βόμβες σε σχολεία. Η αστυνομία και οι αρμόδιοι θεσμοί, σε όλα τα επίπεδα, έχουν κινητοποιηθεί για να παρακολουθούν την κατάσταση και να καθησυχάσουν τους πολίτες, τις οικογένειες και το προσωπικό των σχολείων», δήλωσε η Μελόνι.



Όπως πρόσθεσε, «αυτή τη στιγμή, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος». Η πρωθυπουργός εκτίμησε, παράλληλα, ότι οι αναφορές ενδέχεται να συνδέονται με μια στρατηγική που αποσκοπεί στην πρόκληση ανησυχίας και αναστάτωσης, διευκρινίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες έρευνες.



Από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται, ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής 312 σχολεία έχουν επηρεαστεί από τις απειλές για βόμβες. «Θέλω να στείλω ένα καθησυχαστικό μήνυμα, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή οποιασδήποτε άλλης ανησυχίας, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν απολύτως αδικαιολόγητο», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, οι έρευνες των ιταλικών Αρχών συνεχίζονται, τόσο για τον εντοπισμό της προέλευσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όσο και για τη διακρίβωση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τις απειλές. Σύμφωνα με το Reuters, αντίστοιχα απειλητικά μηνύματα με την ίδια υπογραφή είχαν αποσταλεί τις προηγούμενες ημέρες και σε μέσα ενημέρωσης στην Ιρλανδία και τη Βουλγαρία.



Απειλητικά email σε περισσότερα από 770 σχολεία σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία Συνολικά, περισσότερα από 770 σχολεία σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία έχουν αναφέρει ότι έλαβαν τα συγκεκριμένα email, με τις αστυνομικές Αρχές να εκτιμούν μέχρι στιγμής ότι πρόκειται για ψευδείς απειλές. Σύμφωνα με το skynews, παρόμοια μηνύματα εστάλησαν σε 470 σχολεία της Σκωτίας, ενώ περισσότερα από 300 σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία ανέφεραν ότι έλαβαν το ίδιο απειλητικό email.



Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το μήνυμα, το οποίο προήλθε από χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ως φάρσα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας, Άντονι ΜακΝάλι, δήλωσε ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αναγνωρίζοντας την ανησυχία που προκαλούν στις σχολικές κοινότητες, στους μαθητές και στους γονείς. «Οι έρευνές μας συνεχίζονται, ωστόσο, σε αυτό το στάδιο θεωρούμε ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Ανάλογη είναι η εκτίμηση της αστυνομίας της Σκωτίας, η οποία ανακοίνωσε ότι τα μηνύματα αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίζονται ως ψευδείς απειλές. Εκπρόσωπος της αστυνομίας αναγνώρισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να διακοπεί η λειτουργία των σχολείων αποκλειστικά εξαιτίας των email.



«Η συμβουλή μας είναι ότι δεν απαιτείται εκκένωση των σχολείων ή αποχή των παιδιών από την εκπαίδευση με βάση μόνο το περιεχόμενο των μηνυμάτων», ανέφερε. Παράλληλα, η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος και απάτης της αστυνομίας της Σκωτίας πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της προέλευσης των email, σε συνεργασία με αστυνομικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και του εξωτερικού.



Παρόμοιες απειλές και τον Οκτώβριο Το νέο κύμα απειλητικών email έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ανάλογα περιστατικά στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, όταν σχολεία είχαν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους εξαιτίας απειλών για βόμβες που τελικά αποδείχθηκαν ψευδείς. Η Εκπαιδευτική Αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας επισήμανε ότι τα νέα μηνύματα παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα του προηγούμενου μήνα, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αξιόπιστη απειλή.



Παράλληλα, κάλεσε τα σχολεία να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην αστυνομία. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αποστολέων και τη διαπίστωση πιθανής σύνδεσης μεταξύ των περιστατικών, καθώς τα απειλητικά μηνύματα έχουν διανεμηθεί μαζικά σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία.



Οι απειλές αποτελούν το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενός αυξανόμενου κύματος συντονισμένων ενεργειών που προφανώς αποσκοπούν στο να σπείρουν το χάος σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Την περασμένη εβδομάδα, απειλές για βόμβες εστάλησαν σε αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρη την ήπειρο, αναγκάζοντας ορισμένα αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν αναγκαστικές προσγειώσεις και άλλα να αλλάξουν πορεία. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν οι απειλές αυτές ενδέχεται να προέρχονται από τη Ρωσία.