Κανένα καραβάνι μεταναστών δεν κατευθύνεται στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνει η πρόεδρος του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
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Κανένα καραβάνι μεταναστών δεν κατευθύνεται στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνει η πρόεδρος του Μεξικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διπλασιάσει τους δασμούς σε βάρος του Μεξικού, εάν η χώρα δεν σταματήσει τις ομάδες μεταναστών να φθάσουν στην αμερικανική μεθόριο

Κανένα καραβάνι μεταναστών δεν κατευθύνεται στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνει η πρόεδρος του Μεξικού
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Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε σήμερα πως κανένα καραβάνι μεταναστών δεν κατευθύνεται προς τα βόρεια σύνορα της χώρας της με τις ΗΠΑ.

Η Μεξικανή πρόεδρος ανέφερε πως δύο καραβάνια μεταναστών βρίσκονται στο Μεξικό. «Το ένα διαλύθηκε ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν και τα περισσότερα μέλη του έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες προέλευσης τους και ένα άλλο καραβάνι σχηματίζεται τώρα», συμπλήρωσε. 

«Δεν υπάρχει κανένα καραβάνι αυτήν τη στιγμή που να διασχίζει τη χώρα μας με κατεύθυνση τα σύνορα (με τις ΗΠΑ)», είπε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διπλασιάσει τους δασμούς σε βάρος του Μεξικού, εάν η χώρα δεν σταματήσει τις ομάδες μεταναστών να φθάσουν στην αμερικανική μεθόριο.
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