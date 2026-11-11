Μπλόκο των μεξικανικών αρχών σε καραβάνι μεταναστών με προορισμό τις ΗΠΑ, περίπου 40 συλλήψεις στα σύνορα με τη Γουατεμάλα

Οι μετανάστες επιχείρησαν να διαφύγουν τρέχοντας, ενώ την Κυριακή άλλη ομάδα 1.000 ανθρώπων πέρασε τα σύνορα χωρίς αντίσταση





Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Εθνική Φρουρά του Μεξικού, στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης και αστυνομικοί της πολιτείας Τσιάπας, οι οποίοι ανέπτυξαν περιπολικά σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, εμποδίζοντας την ομάδα να συνεχίσει την πορεία της μετά τη διέλευση του ποταμού Σουτσιάτε, στα σύνορα Γουατεμάλας και Μεξικού.







Οι μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) για επιβεβαίωση των συλλήψεων.



Χίλιοι μετανάστες πέρασαν τα σύνορα χωρίς αντίσταση Η νέα επιχείρηση σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τη διέλευση ενός πολύ μεγαλύτερου καραβανιού, αποτελούμενου από περίπου 1.000 μετανάστες, το οποίο πέρασε από τη Γουατεμάλα στο Μεξικό το βράδυ της Κυριακής χωρίς να συναντήσει αντίσταση.







Ωστόσο, η πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει στην πράξη αποκλεισμένη, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.



Τέταρτο καραβάνι από τον Σεπτέμβριο Πρόκειται για το τέταρτο καραβάνι μεταναστών που ξεκίνησε από την Κεντρική Αμερική από τον Σεπτέμβριο, με τους συμμετέχοντες να επιδιώκουν να φτάσουν στις ΗΠΑ αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.



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Οι μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης διέλυσαν τελικά τα δύο καραβάνια προτού αυτά καταφέρουν να βγουν από τα διοικητικά όρια της πολιτείας Τσιάπας. Σε ορισμένους από τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν, πάντως, άδειες προσωρινής διαμονής.



Η μεταναστευτική πολιτική Τραμπ και η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών Οι νέες μεταναστευτικές κινήσεις καταγράφονται σε μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων στις ΗΠΑ, μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας.



Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ενώ υπέστη ήττες και σε αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνητών σε πολιτείες ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας, όπως το Τέξας.



Την πορεία περίπου 100 μεταναστών από την Κεντρική Αμερική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέκοψαν οι μεξικανικές Αρχές την Τρίτη (10/11), λίγες ημέρες αφότου ένα άλλο καραβάνι περίπου 1.000 ανθρώπων κατάφερε να περάσει τα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν τους μετανάστες, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περίπου 40 τέθηκαν υπό κράτηση.Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Εθνική Φρουρά του Μεξικού, στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης και αστυνομικοί της πολιτείας Τσιάπας, οι οποίοι ανέπτυξαν περιπολικά σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, εμποδίζοντας την ομάδα να συνεχίσει την πορεία της μετά τη διέλευση του ποταμού Σουτσιάτε, στα σύνορα Γουατεμάλας και Μεξικού.Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, οι μετανάστες επιχείρησαν να ξεφύγουν από τον αστυνομικό κλοιό, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Πληροφορίες από την Ταπατσούλα, την πρώτη μεγάλη πόλη μετά τα σύνορα με τη Γουατεμάλα, αναφέρουν ότι περίπου 40 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση.Οι μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) για επιβεβαίωση των συλλήψεων.Η νέα επιχείρηση σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τη διέλευση ενός πολύ μεγαλύτερου καραβανιού, αποτελούμενου από περίπου 1.000 μετανάστες, το οποίο πέρασε από τη Γουατεμάλα στο Μεξικό το βράδυ της Κυριακής χωρίς να συναντήσει αντίσταση.Η ομάδα έκανε μια σύντομη στάση στην Ταπατσούλα για ξεκούραση και στη συνέχεια συνέχισε την πορεία προς τα βόρεια, με τελικό προορισμό τα σύνορα των ΗΠΑ, στην άλλη άκρη της μεξικανικής επικράτειας.Ωστόσο, η πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει στην πράξη αποκλεισμένη, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.Πρόκειται για το τέταρτο καραβάνι μεταναστών που ξεκίνησε από την Κεντρική Αμερική από τον Σεπτέμβριο, με τους συμμετέχοντες να επιδιώκουν να φτάσουν στις ΗΠΑ αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.Δύο προηγούμενες ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες πολίτες από την Ονδούρα, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και τη Νικαράγουα, κατάφεραν να διανύσουν μόλις περίπου 250 χιλιόμετρα μετά την είσοδό τους στο Μεξικό.Οι μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης διέλυσαν τελικά τα δύο καραβάνια προτού αυτά καταφέρουν να βγουν από τα διοικητικά όρια της πολιτείας Τσιάπας. Σε ορισμένους από τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν, πάντως, άδειες προσωρινής διαμονής.Οι νέες μεταναστευτικές κινήσεις καταγράφονται σε μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων στις ΗΠΑ, μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας.Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ενώ υπέστη ήττες και σε αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνητών σε πολιτείες ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας, όπως το Τέξας.

Η σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προβλέπει δραστικό περιορισμό της εισόδου μεταναστών από τα νότια σύνορα και εντατικοποίηση των επιχειρήσεων εντοπισμού και απέλασης όσων διαμένουν παράτυπα στη χώρα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.



Σύμφωνα με επικριτές της, η συγκεκριμένη πολιτική συνέβαλε στην απώλεια σημαντικού μέρους της υποστήριξης των ψηφοφόρων λατινοαμερικανικής καταγωγής προς τους Ρεπουμπλικανούς.



Τα καραβάνια μεταναστών αποτελούν διαχρονικό φαινόμενο στην περιοχή, καθώς μεγάλες ομάδες ανθρώπων επιχειρούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ τόσο κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ όσο και κατά τη διακυβέρνηση του Δημοκρατικού διαδόχου του, Τζο Μπάιντεν.