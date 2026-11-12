Πούτιν σε Γουίτκοφ - Κούσνερ: Η μόνη γραμμή οριοθέτησης με την Ουκρανία είναι τα κρατικά σύνορα - «Νόμιμοι στόχοι» τα ξένα στρατεύματα

Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε ανθρωπιστική επιχείρηση στην Κοστιαντινίβκα, όμοια με αυτή στο Όλεσκι και δήλωσε ανοιχτός σε συζητήσεις με την Ευρώπη - Θετικό το κλίμα στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με τον Γουίτκοφ

Κοστιαντινίβκα της Ουκρανίας, όμοια με αυτή στο Όλεσκι, κατέθεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του, διάρκειας περίπου δύο ωρών, με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα.



Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις θέσεις του Κρεμλίνου για το εδαφικό ζήτημα, την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία και τον ρόλο της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.



«Για τη Ρωσία υπάρχει μόνο μία γραμμή οριοθέτησης με την Ουκρανία: η γραμμή των κρατικών συνόρων», δήλωσε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα γνωρίζει πως η ουκρανική πλευρά θέτει το ζήτημα των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».







Πρόταση για ανθρωπιστική επιχείρηση στην Κοστιαντινίβκα Κατά τη συνάντηση, ο Πούτιν πρότεινε να οργανωθεί ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίβκα, κατά το πρότυπο αντίστοιχης επιχείρησης που είχε πραγματοποιηθεί στην Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας.



«Στην πόλη παραμένουν περίπου 500 με 600 άμαχοι πολίτες και η Ρωσία προτείνει την απομάκρυνσή τους», ανέφερε.



Γιάνα Λαντράτοβα, και ο Ουκρανός συνήγορος του πολίτη, Ντμίτρο Λούμπινετς.



Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία ελέγχει την Κοστιαντινίβκα και είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ασφάλεια της ανθρωπιστικής επιχείρησης. «Εάν οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι εκείνοι ελέγχουν την πόλη, τότε ας διασφαλίσουν την ασφάλεια από τη δική τους πλευρά», πρόσθεσε.



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Αναφερόμενος στην προηγούμενη συνεργασία με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια αντίστοιχης αποστολής στην Όλεσκι, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την εμπειρία θετική. Μάλιστα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη συμβολή της στην οργάνωση εκείνης της επιχείρησης.



Πούτιν: «Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι αιώνια» Στις δηλώσεις του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι για τη Μόσχα το σημαντικότερο ζήτημα σε ό,τι αφορά τα εδάφη είναι οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτά. Παράλληλα, τόνισε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι μόνιμη, χρησιμοποιώντας τη διατύπωση ότι «η ειρήνη πρέπει να είναι αιώνια».



Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ αντίρρηση στον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αποδίδοντας την ευθύνη για τη διακοπή των επαφών στις ίδιες. «Η Ρωσία δεν ήταν ποτέ αντίθετη στον διάλογο με την Ευρώπη. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι διέκοψαν τις επαφές», ανέφερε.



Την πρόταση για τη διοργάνωση ανθρωπιστικής επιχείρησης στηντης Ουκρανίας, όμοια με αυτή στο, κατέθεσε οκατά τη συνάντησή του,, με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρουκαι, στη Μόσχα.Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις θέσεις του Κρεμλίνου για το εδαφικό ζήτημα, την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία και τον ρόλο της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.«Για τη Ρωσία υπάρχει μόνο μία γραμμή οριοθέτησης με την Ουκρανία: η γραμμή των κρατικών συνόρων», δήλωσε ο, τονίζοντας ότι η Μόσχα γνωρίζει πως η ουκρανική πλευρά θέτει το ζήτημα των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».Κατά τη συνάντηση, ο Πούτιν πρότεινε να οργανωθεί ανθρωπιστική αποστολή στην, κατά το πρότυπο αντίστοιχης επιχείρησης που είχε πραγματοποιηθεί στην, στην περιοχή της Χερσώνας.«Στην πόλη παραμένουν περίπου 500 με 600 άμαχοι πολίτες και η Ρωσία προτείνει την απομάκρυνσή τους», ανέφερε.Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, θα απαιτηθούν πέντε ημέρες προκειμένου οι ρωσικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν εργασίες αποναρκοθέτησης στην περιοχή γύρω από την πόλη, ενώ πρότεινε να αναλάβουν τον συντονισμό της ανθρωπιστικής αποστολής η Ρωσίδα επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,, και ο Ουκρανός συνήγορος του πολίτη,Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία ελέγχει την Κοστιαντινίβκα και είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ασφάλεια της ανθρωπιστικής επιχείρησης. «Εάν οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι εκείνοι ελέγχουν την πόλη, τότε ας διασφαλίσουν την ασφάλεια από τη δική τους πλευρά», πρόσθεσε.Αναφερόμενος στην προηγούμενη συνεργασία με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια αντίστοιχης αποστολής στην, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την εμπειρία θετική. Μάλιστα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ,για τη συμβολή της στην οργάνωση εκείνης της επιχείρησης.Στις δηλώσεις του, ουποστήριξε ότι για τη Μόσχα το σημαντικότερο ζήτημα σε ό,τι αφορά τα εδάφη είναι οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτά. Παράλληλα, τόνισε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι μόνιμη, χρησιμοποιώντας τη διατύπωση ότι «η ειρήνη πρέπει να είναι αιώνια».Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ αντίρρηση στον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αποδίδοντας την ευθύνη για τη διακοπή των επαφών στις ίδιες. «Η Ρωσία δεν ήταν ποτέ αντίθετη στον διάλογο με την Ευρώπη. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι διέκοψαν τις επαφές», ανέφερε.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την επιθυμία να συνεργαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου οι τελευταίες να αποσαφηνίσουν τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο.



Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουν «τι θέλουν, ειρήνη ή πόλεμο».



«Νόμιμος στόχος» για τη Ρωσία τα ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η τοποθέτηση του Ρώσου προέδρου σχετικά με το ενδεχόμενο ανάπτυξης ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.



Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η παρουσία στρατευμάτων άλλων χωρών στο ουκρανικό έδαφος είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, καθώς, όπως υποστήριξε, συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας.



Προειδοποίησε μάλιστα ότι τέτοιες δυνάμεις θα αποτελέσουν «νόμιμο στόχο» για τον ρωσικό στρατό.



Γουίτκοφ: Θετικό το κλίμα στο Αμπού Ντάμπι, πρόοδος με την ανταλλαγή αιχμαλώτων Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτήρισε θετικό το κλίμα που επικράτησε κατά τις επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι.



Όπως ανέφερε, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών εργάστηκαν αποτελεσματικά, ενώ εκτίμησε ότι η επικείμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων αποτελεί ένδειξη προόδου στην προσπάθεια διευθέτησης της σύγκρουσης.



Ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι δεν συμμετείχαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των επαφών. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα μεταφέρει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις πληροφορίες από τις σημερινές συνομιλίες του με τον Πούτιν.



Ο Αμερικανός απεσταλμένος υπογράμμισε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό.



Κούσνερ: Συζητήσεις με τους Ευρωπαίους για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας Ο Τζάρεντ Κούσνερ εξέφρασε, από την πλευρά του, την ελπίδα ότι οι συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο θα προσφέρουν την ευκαιρία να συζητηθούν ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και οι πιθανές οδοί προς την ειρήνη.



Όπως ανέφερε, η αμερικανική πλευρά διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι εκφράζουν την επιθυμία να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης.



Ο Κούσνερ γνωστοποίησε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει συζητήσεις με τους Ευρωπαίους σχετικά με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.



Στη συνάντηση του Πούτιν με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους συμμετέχουν επίσης ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, και ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κίριλ Ντμίτριεφ.