Απέδρασε πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Αργεντινή
Απέδρασε πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Αργεντινή
Ο Ιταλός Λεονάρντο Μπερτουλάτσι βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στην πρωτεύουσα της Αργεντινής από τον Αύγουστο του 2024 - Ανέμενε την έκδοσή του στην Ιταλία
Πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, ο 74χρονος Ιταλός Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, ο οποίος βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Μπουένος Άιρες, απέδρασε χθες, επιβεβαίωσαν σήμερα επίσημες πηγές.
Ο εβδομηντάχρονος ανέμενε την έκδοσή του στην Ιταλία, όπου καταδικάστηκε το 1987 σε 27 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε ένοπλη συμμορία.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε σήμερα αμοιβή 20 εκατομμυρίων πέσος (περίπου 13.000 δολάρια) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Μπερτουλάτσι βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό στην πρωτεύουσα της Αργεντινής από τον Αύγουστο του 2024. Συνελήφθη αφού η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι ανακάλεσε το καθεστώς πρόσφυγα που του είχε χορηγηθεί.
Ο 74χρονος συνελήφθη για πρώτη φορά στην Αργεντινή το 2002 έπειτα από ανθρωποκυνηγητό τεσσάρων δεκαετιών και πλέον. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από λίγους μήνες.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λεπτομέρειες για την απόδρασή του χθες από ένα σπίτι στη γειτονιά Σαν Τέλμο της πρωτεύουσας της Αργεντινής, αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις αναφορές.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα μμε, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, ο οποίος φορούσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατάφερε να δραπετεύσει κατεβαίνοντας με μια ζώνη ασφαλείας από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου της κατοικίας του.
Όταν το βραχιολάκι δεν κατέγραψε καμία κίνηση, η αστυνομία πήγε σπίτι του, όπου βρήκε τη συσκευή και επιβεβαίωσε τη διαφυγή του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Ιδρυμένες το 1973 από τον Ιταλό Ρενάτο Κούρτσιο και ασπαζόμενες τη μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες τραυμάτισαν και σκότωσαν δεκάδες δικαστές, πολιτικούς, δημοσιογράφους και βιομηχάνους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αργεντινής, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι «συνδέθηκε με την οργάνωση της απαγωγής του Άλντο Μόρο», του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος απήχθη τον Μάρτιο του 1978 και βρέθηκε νεκρός σχεδόν δύο μήνες αργότερα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στην καρδιά της Ρώμης.
Η Αργεντινή είχε δώσει την έγκρισή της για την έκδοσή του στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2025, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την τελική του έφεση. Η δικαιοσύνη είχε δεχθεί ότι μπορούσε να περιμένει την έκδοσή του υπό κατ’ οίκον περιορισμό λόγω της ηλικίας του.
Ο εβδομηντάχρονος ανέμενε την έκδοσή του στην Ιταλία, όπου καταδικάστηκε το 1987 σε 27 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε ένοπλη συμμορία.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε σήμερα αμοιβή 20 εκατομμυρίων πέσος (περίπου 13.000 δολάρια) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Μπερτουλάτσι βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό στην πρωτεύουσα της Αργεντινής από τον Αύγουστο του 2024. Συνελήφθη αφού η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι ανακάλεσε το καθεστώς πρόσφυγα που του είχε χορηγηθεί.
Ο 74χρονος συνελήφθη για πρώτη φορά στην Αργεντινή το 2002 έπειτα από ανθρωποκυνηγητό τεσσάρων δεκαετιών και πλέον. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από λίγους μήνες.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λεπτομέρειες για την απόδρασή του χθες από ένα σπίτι στη γειτονιά Σαν Τέλμο της πρωτεύουσας της Αργεντινής, αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις αναφορές.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα μμε, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, ο οποίος φορούσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατάφερε να δραπετεύσει κατεβαίνοντας με μια ζώνη ασφαλείας από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου της κατοικίας του.
Φορούσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι
Όταν το βραχιολάκι δεν κατέγραψε καμία κίνηση, η αστυνομία πήγε σπίτι του, όπου βρήκε τη συσκευή και επιβεβαίωσε τη διαφυγή του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Ιδρυμένες το 1973 από τον Ιταλό Ρενάτο Κούρτσιο και ασπαζόμενες τη μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες τραυμάτισαν και σκότωσαν δεκάδες δικαστές, πολιτικούς, δημοσιογράφους και βιομηχάνους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αργεντινής, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι «συνδέθηκε με την οργάνωση της απαγωγής του Άλντο Μόρο», του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος απήχθη τον Μάρτιο του 1978 και βρέθηκε νεκρός σχεδόν δύο μήνες αργότερα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στην καρδιά της Ρώμης.
Η Αργεντινή είχε δώσει την έγκρισή της για την έκδοσή του στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2025, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την τελική του έφεση. Η δικαιοσύνη είχε δεχθεί ότι μπορούσε να περιμένει την έκδοσή του υπό κατ’ οίκον περιορισμό λόγω της ηλικίας του.
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