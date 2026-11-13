Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία θα συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που θα διαπραγματευτεί για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία θα συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που θα διαπραγματευτεί για την Ουκρανία

Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή, πρόσθεσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία θα συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που θα διαπραγματευτεί για την Ουκρανία
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Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των χωρών αυτών εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο.

Σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Κάγια Κάλλας, τόνισε τα εξής: «Αυτό που είδαμε ήταν τον Τζάρεντ Κούσνερ να παραδέχεται επιτέλους αυτό που είχα πει ήδη πριν από ενάμιση χρόνο: ότι για οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και για την εφαρμογή της, χρειαζόμαστε και τους Ευρωπαίους. Γι' αυτόν τον λόγο, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω, ωστόσο, ότι δεν θα είμαστε απλώς παρόντες στο τραπέζι, αλλά ότι θα ασκούμε όντως ουσιαστική επιρροή στην έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων».


Σύνοδος για τον Συνασπισμό των Προθύμων στο Βερολίνο στις 19/11

Υπό το σύνθημα «Ενωμένοι για την Ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια» ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από κοινού με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ καλούν τα μέλη του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο.


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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της καγκελαρίας, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον συντονισμό για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και τη στήριξη προς τη χώρα. «Η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, αναλαμβάνει τις ευθύνες της.

Η υποστήριξή μας είναι προς το γερμανικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον, διότι η έκβαση αυτού του πολέμου θα διαμορφώσει την ασφάλεια της Ευρώπης μακροπρόθεσμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι «ο κοινός στόχος του “Συνασπισμού των Πρόθυμων” παραμένει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία».
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