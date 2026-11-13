Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία θα συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που θα διαπραγματευτεί για την Ουκρανία
Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή, πρόσθεσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο
Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των χωρών αυτών εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο.
Σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Κάγια Κάλλας, τόνισε τα εξής: «Αυτό που είδαμε ήταν τον Τζάρεντ Κούσνερ να παραδέχεται επιτέλους αυτό που είχα πει ήδη πριν από ενάμιση χρόνο: ότι για οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και για την εφαρμογή της, χρειαζόμαστε και τους Ευρωπαίους. Γι' αυτόν τον λόγο, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω, ωστόσο, ότι δεν θα είμαστε απλώς παρόντες στο τραπέζι, αλλά ότι θα ασκούμε όντως ουσιαστική επιρροή στην έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων».
EU's Kaja Kallas: What we saw was Jared Kushner finally admitting what I said already one and a half years ago: that for any deal between Russia and Ukraine, for its implementation, we also need the Europeans. That's why the Europeans have to be at the table. But I hope that we are not just at the table, but that we are actually really influencing the outcome of these negotiations.— Clash Report (@clashreport) November 13, 2026
Υπό το σύνθημα «Ενωμένοι για την Ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια» ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από κοινού με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ καλούν τα μέλη του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο.
Σύνοδος για τον Συνασπισμό των Προθύμων στο Βερολίνο στις 19/11
❗️Zelenskyy met with Witkoff and Kushner in Dublin. The Americans arrived immediately after negotiations in Russia. Before that, the President of Ukraine met with the national security advisors of the E4 countries — Great Britain, Germany, France, and Italy — as well as the European Commission and the European Council.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 12, 2026
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της καγκελαρίας, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον συντονισμό για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και τη στήριξη προς τη χώρα. «Η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, αναλαμβάνει τις ευθύνες της.
Η υποστήριξή μας είναι προς το γερμανικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον, διότι η έκβαση αυτού του πολέμου θα διαμορφώσει την ασφάλεια της Ευρώπης μακροπρόθεσμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι «ο κοινός στόχος του “Συνασπισμού των Πρόθυμων” παραμένει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr