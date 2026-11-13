Ποινή φυλάκισης στον Νουρμαγκομέντοφ και σε 5 μέλη της ομάδας του για το άγριο επεισόδιο στο Άμπου Ντάμπι, πρόστιμο στον Ντβαλισβίλι
ΚΟΣΜΟΣ
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Ποινή φυλάκισης στον Νουρμαγκομέντοφ και σε 5 μέλη της ομάδας του για το άγριο επεισόδιο στο Άμπου Ντάμπι, πρόστιμο στον Ντβαλισβίλι

Οι οκτώ συλληφθέντες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 80.000 δολαρίων, ενώ πρέπει να απελαθούν μετά την έκτιση της ποινής τους - Ο φίλος του Ντβαλισβίλι αντικαθιστά τον Ουσμάν στον αγώνα του Σαββάτου - Το σχόλιο του προέδρου και CEO του UFC, Ντάνα Γουάιτ

Ποινή φυλάκισης στον Νουρμαγκομέντοφ και σε 5 μέλη της ομάδας του για το άγριο επεισόδιο στο Άμπου Ντάμπι, πρόστιμο στον Ντβαλισβίλι
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Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επιβλήθηκε στον πρωταθλητή ελαφρών βαρών του PFL, Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ (ξάδελφος του θρύλου του MMA Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ) και σε πέντε μέλη της ομάδας για το άγριο επεισόδιο με τον  πρώην πρωταθλητή του UFCΜεράμπ Ντβαλισβίλι, που σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11) σε λόμπι ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι, όπου διοργανώνεται η διοργάνωση «Real American Fighting» (RAF).

Η αστυνομία συνέλαβε όλους τους εμπλεκόμενους, ωστόσο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της RAF, Τσαντ Μπρόνστιν,  λίγο αργότερα ο Ντβαλίσβιλι και ο φίλος του αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με το Δικαστικό Τμήμα του Αμπού Ντάμπι, σε έξι μέλη της ομάδας του Νουρμαγκομέντοφ επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 81.700$, ενώ διατάχθηκε η απέλαση τους μετά την έκτιση των ποινών.

Από την άλλη, σύμφωνα με το «The National» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ντβαλισβίλι και ο φίλος του τιμωρήθηκαν με πρόστιμο περίπου 13.600$ για «διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας και επίθεση σε άλλους».

Όπως αναφέρει το «The National» σε έξι μήνες φυλάκισης καταδικάστηκαν ακόμα δύο άτομα για παραβίαση των νόμων περί ιδιωτικής ζωής, καθώς κατέγραψαν και δημοσίευσαν πλάνα της συμπλοκής. Το δικαστήριο κατάσχεσε τα κινητά τους για να διαγραφούν τα βίντεο.

Tο συγκεκριμένο περιστατικό επηρέασε το πρόγραμμα της εκδήλωσης RAF για το Σάββατο (14/11), όπου ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ θα αντιμετώπιζε κανονικά τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Ουρίγια Φάμπερ. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την διοργάνωση, αντικαταστάθηκε από τον 21χρονο Γεωργιανό φίλο του Ντβαλίσβιλι, Σάμπα Λαζίσβιλι, ο οποίος συμμετείχε στην συμπλοκή. Κανονικά θα διεξαχθεί ο αγώνας του Ντβαλίσβιλικόντρα στον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μάρλον Μοράες.

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Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή και το «ήρθαν από πίσω σαν φίδια, τι είδους άντρες είστε;» του Ντβαλισβίλι

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ουσμάν πλησίασε και χαστούκισε τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μεράμπ Ντβαλισβίλι, την ώρα που εκείνος παραχωρούσε συνέντευξη μπροστά σε κάμερες. Ο Γεωργιανός μαχητής αντέδρασε άμεσα και ξέσπασε γενικότερη συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν μέλη από τις ομάδες και των δύο αθλητών. Σημειώθηκαν σκηνές χάους, ενώ και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σκληρά χτυπήματα.

Το προσωπικό ασφαλείας επιχείρησε να διαχωρίσει τις δύο πλευρές και να κατευνάσει τα πνεύματα. Όλο το σκηνικό κατέγραψαν δύο άνθρωποι από διαφορετικές οπτικές γωνίες με τα κινητά τους τηλέφωνα, οι οποίοι στη συνέχεια δημοσίευσαν στα social media με αποτέλεσμα να γίνει πολύ γρήγορα viral.


Μετά τη συμπλοκή, ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με ματωμένο πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα δέχεται τις πρώτες φροντίδες για τα τραύματά του. Κατηγόρησε τον Νουρμαγκομέντοφ και την ομάδα του ότι επιτέθηκαν ξαφνικά στον ίδιο και στον φίλο του.

«Τι ύπουλος τρόπος είναι αυτός; Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», ανέφερε εμφανώς εξοργισμένος.

«Εμείς ματώνουμε, παλεύουμε και πολεμάμε, αλλά εσείς ενεργείτε ύπουλα. Δεν είστε πραγματικοί άντρες. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σας. Αν θέλετε να παλέψουμε, ελάτε να παλέψουμε», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις εναντίον των αντιπάλων του.

«Είναι απολύτως γελοίο και ηλίθιο, δεν είναι μέρος για να κάνεις μ@@@κίες»

Σύμφωνα με το espn, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, σχολίασε χθες (12/11) τη συγκεκριμένη συμπλοκή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη. «Τι παρέα από γ@@@@ένους ηλίθιους. Είναι απολύτως γελοίο και ηλίθιο, και βρίσκονται όλοι στη φυλακή. Δεν είναι μέρος για να κάνεις μ@@@κίες», ανέφερε.


Η παλιά βεντέτα με την οικογένεια Νουρμαγκομέντοφ

Η σύγκρουση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το τελευταίο επεισόδιο μιας αντιπαράθεσης που διαρκεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μεταξύ του Ντβαλισβίλι και της ομάδας Νουρμαγκομέντοφ.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός μαχητής είχε επικρατήσει του Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, αδελφού του Ουσμάν, στο UFC 311, διατηρώντας τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight. Πριν από εκείνη την αναμέτρηση, ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει τον Ουμάρ «κακομαθημένο» και τον είχε κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο πλευρών να είναι ήδη τεταμένες.

Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον Αύγουστο, σε διοργάνωση του Real American Freestyle στη Γεωργία, ο Ντβαλισβίλι είχε χαστουκίσει στα παρασκήνια τον Άχμεντ Γκατζιμαγκομέντοφ, φίλο του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, σε ένα ακόμη επεισόδιο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.

Ο Ουσμάν και ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι ξαδέλφια του θρύλου του UFC και πρώην πρωταθλητή ελαφρών βαρών, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια μία από τις κυρίαρχες προσωπικότητες του αθλήματος.
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