Ποινή φυλάκισης στον Νουρμαγκομέντοφ και σε 5 μέλη της ομάδας του για το άγριο επεισόδιο στο Άμπου Ντάμπι, πρόστιμο στον Ντβαλισβίλι

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

«Είναι απολύτως γελοίο και ηλίθιο, δεν είναι μέρος για να κάνεις μ@@@κίες»

🚨👮‍♂️ Dana White reacts to the hotel brawl between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili, confirming they are all in jail in Abu Dhabi: "It's absolutely ridiculous and stupid. They're all in jail. That is not a place to go f*ck around." https://t.co/aNlkVIEvUt — Home of Fight (@Home_of_Fight) November 12, 2026

Η παλιά βεντέτα με την οικογένεια Νουρμαγκομέντοφ

Το προσωπικό ασφαλείας επιχείρησε να διαχωρίσει τις δύο πλευρές και να κατευνάσει τα πνεύματα. Όλο το σκηνικό κατέγραψαν δύο άνθρωποι από διαφορετικές οπτικές γωνίες με τα κινητά τους τηλέφωνα, οι οποίοι στη συνέχεια δημοσίευσαν στα social media με αποτέλεσμα να γίνει πολύ γρήγορα viral.Μετά τη συμπλοκή, ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με ματωμένο πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα δέχεται τις πρώτες φροντίδες για τα τραύματά του. Κατηγόρησε τον Νουρμαγκομέντοφ και την ομάδα του ότι επιτέθηκαν ξαφνικά στον ίδιο και στον φίλο του.«Τι ύπουλος τρόπος είναι αυτός; Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», ανέφερε εμφανώς εξοργισμένος.«Εμείς ματώνουμε, παλεύουμε και πολεμάμε, αλλά εσείς ενεργείτε ύπουλα. Δεν είστε πραγματικοί άντρες. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σας. Αν θέλετε να παλέψουμε, ελάτε να παλέψουμε», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις εναντίον των αντιπάλων του.Σύμφωνα με το espn, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του UFC,, σχολίασε χθες (12/11) τη συγκεκριμένη συμπλοκή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη. «Τι παρέα από γ@@@@ένους ηλίθιους. Είναι απολύτως γελοίο και ηλίθιο, και βρίσκονται όλοι στη φυλακή. Δεν είναι μέρος για να κάνεις μ@@@κίες», ανέφερε.Η σύγκρουση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το τελευταίο επεισόδιο μιας αντιπαράθεσης που διαρκεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μεταξύ του Ντβαλισβίλι και της ομάδας Νουρμαγκομέντοφ.Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός μαχητής είχε επικρατήσει του Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, αδελφού του Ουσμάν, στο UFC 311, διατηρώντας τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight. Πριν από εκείνη την αναμέτρηση, ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει τον Ουμάρ «κακομαθημένο» και τον είχε κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο πλευρών να είναι ήδη τεταμένες.Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον Αύγουστο, σε διοργάνωση του Real American Freestyle στη Γεωργία, ο Ντβαλισβίλι είχε χαστουκίσει στα παρασκήνια τον Άχμεντ Γκατζιμαγκομέντοφ, φίλο του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, σε ένα ακόμη επεισόδιο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.Ο Ουσμάν και ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι ξαδέλφια του θρύλου του UFC και πρώην πρωταθλητή ελαφρών βαρών, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια μία από τις κυρίαρχες προσωπικότητες του αθλήματος.