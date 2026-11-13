Ποινή φυλάκισης στον Νουρμαγκομέντοφ και σε 5 μέλη της ομάδας του για το άγριο επεισόδιο στο Άμπου Ντάμπι, πρόστιμο στον Ντβαλισβίλι
Οι οκτώ συλληφθέντες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 80.000 δολαρίων, ενώ πρέπει να απελαθούν μετά την έκτιση της ποινής τους - Ο φίλος του Ντβαλισβίλι αντικαθιστά τον Ουσμάν στον αγώνα του Σαββάτου - Το σχόλιο του προέδρου και CEO του UFC, Ντάνα Γουάιτ
Η αστυνομία συνέλαβε όλους τους εμπλεκόμενους, ωστόσο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της RAF, Τσαντ Μπρόνστιν, λίγο αργότερα ο Ντβαλίσβιλι και ο φίλος του αφέθηκαν ελεύθεροι.
Σύμφωνα με το Δικαστικό Τμήμα του Αμπού Ντάμπι, σε έξι μέλη της ομάδας του Νουρμαγκομέντοφ επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 81.700$, ενώ διατάχθηκε η απέλαση τους μετά την έκτιση των ποινών.
Από την άλλη, σύμφωνα με το «The National» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ντβαλισβίλι και ο φίλος του τιμωρήθηκαν με πρόστιμο περίπου 13.600$ για «διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας και επίθεση σε άλλους».
Six members of Team Nurmagomedov have been sentenced to six months in prison following a brawl involving former UFC champion Merab Dvalishvili in an Abu Dhabi hotel. More on this story ⤵️ https://t.co/h2X3wNLEq8 https://t.co/5Moyd09CbY— ESPN MMA (@espnmma) November 13, 2026
Όπως αναφέρει το «The National» σε έξι μήνες φυλάκισης καταδικάστηκαν ακόμα δύο άτομα για παραβίαση των νόμων περί ιδιωτικής ζωής, καθώς κατέγραψαν και δημοσίευσαν πλάνα της συμπλοκής. Το δικαστήριο κατάσχεσε τα κινητά τους για να διαγραφούν τα βίντεο.
Tο συγκεκριμένο περιστατικό επηρέασε το πρόγραμμα της εκδήλωσης RAF για το Σάββατο (14/11), όπου ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ θα αντιμετώπιζε κανονικά τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Ουρίγια Φάμπερ. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την διοργάνωση, αντικαταστάθηκε από τον 21χρονο Γεωργιανό φίλο του Ντβαλίσβιλι, Σάμπα Λαζίσβιλι, ο οποίος συμμετείχε στην συμπλοκή. Κανονικά θα διεξαχθεί ο αγώνας του Ντβαλίσβιλικόντρα στον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μάρλον Μοράες.
CONFIRMED 🇦🇪 https://t.co/FJ4ImGzdgz— Real American Freestyle (@RAFWrestlingUSA) November 13, 2026
🚨 Saba Lazishvili reemplaza a Umar Nurmagomedov y enfrentará a Urijah Faber mañana en el evento de lucha de RAF El amigo de Merab, de 21 años pasó del anonimato a tener + de 600 mil seguidores en instagram y ahora enfrenta a una leyenda 🙌 https://t.co/bY7fzDM6U8— MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) November 13, 2026
Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή και το «ήρθαν από πίσω σαν φίδια, τι είδους άντρες είστε;» του ΝτβαλισβίλιΌλα ξεκίνησαν όταν ο Ουσμάν πλησίασε και χαστούκισε τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μεράμπ Ντβαλισβίλι, την ώρα που εκείνος παραχωρούσε συνέντευξη μπροστά σε κάμερες. Ο Γεωργιανός μαχητής αντέδρασε άμεσα και ξέσπασε γενικότερη συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν μέλη από τις ομάδες και των δύο αθλητών. Σημειώθηκαν σκηνές χάους, ενώ και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σκληρά χτυπήματα.
Μετά τη συμπλοκή, ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με ματωμένο πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα δέχεται τις πρώτες φροντίδες για τα τραύματά του. Κατηγόρησε τον Νουρμαγκομέντοφ και την ομάδα του ότι επιτέθηκαν ξαφνικά στον ίδιο και στον φίλο του.
🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026
«Τι ύπουλος τρόπος είναι αυτός; Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», ανέφερε εμφανώς εξοργισμένος.
«Εμείς ματώνουμε, παλεύουμε και πολεμάμε, αλλά εσείς ενεργείτε ύπουλα. Δεν είστε πραγματικοί άντρες. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σας. Αν θέλετε να παλέψουμε, ελάτε να παλέψουμε», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις εναντίον των αντιπάλων του.
«Είναι απολύτως γελοίο και ηλίθιο, δεν είναι μέρος για να κάνεις μ@@@κίες»Σύμφωνα με το espn, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, σχολίασε χθες (12/11) τη συγκεκριμένη συμπλοκή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη. «Τι παρέα από γ@@@@ένους ηλίθιους. Είναι απολύτως γελοίο και ηλίθιο, και βρίσκονται όλοι στη φυλακή. Δεν είναι μέρος για να κάνεις μ@@@κίες», ανέφερε.
🚨👮♂️ Dana White reacts to the hotel brawl between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili, confirming they are all in jail in Abu Dhabi: "It's absolutely ridiculous and stupid. They're all in jail. That is not a place to go f*ck around." https://t.co/aNlkVIEvUt— Home of Fight (@Home_of_Fight) November 12, 2026
Η παλιά βεντέτα με την οικογένεια ΝουρμαγκομέντοφΗ σύγκρουση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το τελευταίο επεισόδιο μιας αντιπαράθεσης που διαρκεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μεταξύ του Ντβαλισβίλι και της ομάδας Νουρμαγκομέντοφ.
Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός μαχητής είχε επικρατήσει του Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, αδελφού του Ουσμάν, στο UFC 311, διατηρώντας τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight. Πριν από εκείνη την αναμέτρηση, ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει τον Ουμάρ «κακομαθημένο» και τον είχε κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο πλευρών να είναι ήδη τεταμένες.
Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον Αύγουστο, σε διοργάνωση του Real American Freestyle στη Γεωργία, ο Ντβαλισβίλι είχε χαστουκίσει στα παρασκήνια τον Άχμεντ Γκατζιμαγκομέντοφ, φίλο του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, σε ένα ακόμη επεισόδιο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.
Ο Ουσμάν και ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι ξαδέλφια του θρύλου του UFC και πρώην πρωταθλητή ελαφρών βαρών, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια μία από τις κυρίαρχες προσωπικότητες του αθλήματος.
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