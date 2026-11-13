Οδηγίες του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών σε περίπτωση νέων συναγερμών για βόμβες σε σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Απειλή για βόμβα Σχολεία Ματέο Πιαντεντόζι

Οδηγίες του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών σε περίπτωση νέων συναγερμών για βόμβες σε σχολεία

Σε περίπτωση αποστολής του ίδιου μέιλ σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, η απειλή δεν θα λαμβάνεται υπόψη- Χθες έφτασαν 3.778 μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σχολεία, από τα οποία εκκενώθηκαν μόνο 77

Οδηγίες του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών σε περίπτωση νέων συναγερμών για βόμβες σε σχολεία
Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών δημοσιοποίησε τη νέα εγκύκλιο, η οποία αφορά το πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση νέων απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Επιβεβαιώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου μέιλ σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, η απειλή δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εκτός και αν προκύπτουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επίσης, θα διενεργείται άμεσος έλεγχος όταν, χάρη στο σχολικό προσωπικό ή σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, εντοπίζονται ύποπτα αντικείμενα.



Περαιτέρω έλεγχοι θα αποφασίζονται με τους αστυνομικούς διευθυντές των διαφόρων περιοχών οι οποίοι, αν το κρίνουν αναγκαίο, θα ζητούν απ' τους νομάρχες να διατάσσουν την εκκένωση των σχολικών κτιρίων.

Η λήψη του όποιου απειλητικού μηνύματος θα πρέπει να κοινοποιείται άμεσα από τους διευθυντές των σχολείων, σε υπηρεσία της αστυνομίας η οποία θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και θα έχει συντονιστικό ρόλο.

Όπως ανακοίνωσε, τέλος, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι χθες έφτασαν 3.778 μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε άλλα τόσα σχολεία της χώρας, από τα οποία εκκενώθηκαν μόνον 77.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης