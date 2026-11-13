Οδηγίες του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών σε περίπτωση νέων συναγερμών για βόμβες σε σχολεία
Οδηγίες του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών σε περίπτωση νέων συναγερμών για βόμβες σε σχολεία
Σε περίπτωση αποστολής του ίδιου μέιλ σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, η απειλή δεν θα λαμβάνεται υπόψη- Χθες έφτασαν 3.778 μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σχολεία, από τα οποία εκκενώθηκαν μόνο 77
Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών δημοσιοποίησε τη νέα εγκύκλιο, η οποία αφορά το πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση νέων απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.
Επιβεβαιώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου μέιλ σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, η απειλή δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εκτός και αν προκύπτουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επίσης, θα διενεργείται άμεσος έλεγχος όταν, χάρη στο σχολικό προσωπικό ή σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, εντοπίζονται ύποπτα αντικείμενα.
Περαιτέρω έλεγχοι θα αποφασίζονται με τους αστυνομικούς διευθυντές των διαφόρων περιοχών οι οποίοι, αν το κρίνουν αναγκαίο, θα ζητούν απ' τους νομάρχες να διατάσσουν την εκκένωση των σχολικών κτιρίων.
Η λήψη του όποιου απειλητικού μηνύματος θα πρέπει να κοινοποιείται άμεσα από τους διευθυντές των σχολείων, σε υπηρεσία της αστυνομίας η οποία θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και θα έχει συντονιστικό ρόλο.
Όπως ανακοίνωσε, τέλος, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι χθες έφτασαν 3.778 μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε άλλα τόσα σχολεία της χώρας, από τα οποία εκκενώθηκαν μόνον 77.
Επιβεβαιώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου μέιλ σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, η απειλή δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εκτός και αν προκύπτουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επίσης, θα διενεργείται άμεσος έλεγχος όταν, χάρη στο σχολικό προσωπικό ή σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, εντοπίζονται ύποπτα αντικείμενα.
Direttiva del Viminale alle scuole (e non solo). "Considerate inattendibile la minaccia che arriva da messaggi seriali" https://t.co/y0ij0yk3PA— L'HuffPost (@HuffPostItalia) November 13, 2026
Περαιτέρω έλεγχοι θα αποφασίζονται με τους αστυνομικούς διευθυντές των διαφόρων περιοχών οι οποίοι, αν το κρίνουν αναγκαίο, θα ζητούν απ' τους νομάρχες να διατάσσουν την εκκένωση των σχολικών κτιρίων.
Η λήψη του όποιου απειλητικού μηνύματος θα πρέπει να κοινοποιείται άμεσα από τους διευθυντές των σχολείων, σε υπηρεσία της αστυνομίας η οποία θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και θα έχει συντονιστικό ρόλο.
Όπως ανακοίνωσε, τέλος, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι χθες έφτασαν 3.778 μέιλ για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε άλλα τόσα σχολεία της χώρας, από τα οποία εκκενώθηκαν μόνον 77.
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