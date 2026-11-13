Στην Ουάσινγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ, λέει το Axios: Συναντήσεις με ανθρώπους του Τραμπ για το Ιράν

Ο Ρόμαν Γκόφμαν συναντά τον διευθυντή της CIA και αναμένεται να έχει επαφές με τον Στιβ Γουίτκοφ - Ο Τραμπ αντιστέκεται στις πιέσεις για νέα στρατιωτική επιχείρηση, έπειτα και από επικοινωνίες του με χώρες του Κόλπου

Ταξίδι στην Ουάσινγκτον πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, για συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των επαφών και τις οποίες επικαλείται το Axios.



Η επίσκεψη του Γκόφμαν πραγματοποιείται σε μια περίοδο, που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εντείνει τις πιέσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, την ώρα που στο Ισραήλ αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μια νέα σύγκρουση για να αποτρέψει την απομάκρυνσή του από την εξουσία.



Ο Γκόφμαν, ένας από τους στενότερους και έμπιστους συνεργάτες του Νετανιάχου, συναντάται με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Παράλληλα, αναμένεται να μεταβεί στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.



Η Μοσάντ, η CIA και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες για τις επαφές του επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών με την αμερικανική κυβέρνηση.



Ο Τραμπ απορρίπτει τις πιέσεις Νετανιάχου Παρά τις επίμονες προσπάθειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποκρούσει το ενδεχόμενο επιστροφής σε άμεσες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ζήτημα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 5 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μεταβολή στη στάση της Ουάσινγκτον.



Αντί να υιοθετήσει τη γραμμή Νετανιάχου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει συνταχθεί με τη θέση της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που τάσσονται υπέρ της διατήρησης του ναυτικού αποκλεισμού και της εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιθώρια για την διπλωματική επίτευξη συμφωνίας.



Ο Τραμπ μίλησε για την προσέγγιση αυτή την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει αμέσως την κατάσταση που δείχνει, πλέον, παγιωμένη, αλλά επιλέγει έναν λιγότερο συγκρουσιακό δρόμο, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των αραβικών κρατών της περιοχής. «Θα μπορούσα να το τελειώσω αμέσως. Κατόπιν αιτήματος των χωρών που επιδιώκω να προστατεύσω, το κάνουμε με έναν τρόπο που διαρκεί λίγο περισσότερο, λίγο πιο πολιτισμένα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



«Η Σαουδική Αραβία μού ζήτησε, σας παρακαλώ, να αφήσω τα πράγματα όπως είναι τώρα για λίγο, επειδή το Ιράν διαλύεται. Το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, όλοι τους προτιμούν κατά πολύ αυτή την περίοδο αναμονής», πρόσθεσε, εξηγώντας γιατί η Ουάσινγκτον επιλέγει να συνεχίσει την πίεση αντί να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επίθεση.



Φόβοι στο Ισραήλ ότι ο Νετανιάχου θα προκαλέσει πολεμική σύγκρουση για να παραμείνει στην εξουσία Η κινητικότητα γύρω από το Ιράν συνδέεται πλέον και με τη βαθιά πολιτική αβεβαιότητα στο Ισραήλ, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του.



Ο βασικός πολιτικός αντίπαλός του, Γκάντι Άιζενκοτ, έχει λάβει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές εάν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, διατηρώντας τον έλεγχο της κυβέρνησης και των μηχανισμών ασφαλείας.



Σε αυτό το περιβάλλον, ηγετικά στελέχη της ισραηλινής αντιπολίτευσης εκφράζουν φόβους ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να επιχειρήσει μια στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν ή ακόμη και να προκαλέσει την Τεχεράνη ώστε να επιτεθεί στο Ισραήλ, με στόχο να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.



Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios, οι ανησυχίες αυτές συνδέονται με το γεγονός ότι, εφόσον ο Άιζενκοτ καταφέρει να συγκροτήσει κυβερνητική πλειοψηφία, ο Νετανιάχου θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία.



Η δίωρη συνάντηση Νετανιάχου - Άιζενκοτ Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Νετανιάχου συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Γκάντι Άιζενκοτ, με τη συζήτησή τους να διαρκεί περίπου δύο ώρες και να έχει ως βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.



Στη συνάντηση συμμετείχε και ο στρατιωτικός γραμματέας του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Άιζενκοτ, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός δεν θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση επιβάλλει την άμεση ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης.



Η εκτίμηση αυτή βρίσκεται κοντά στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η στρατιωτική ηγεσία δεν διαπιστώνει επείγουσα ανάγκη για νέα επίθεση, παρότι εκτιμά ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συμμετάσχει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.