Ενημέρωση για ζητήματα ασφάλειας από τον Νετανιάχου στον Άιζενκοτ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου Γκάντι Άιζενκοτ

Ενημέρωση για ζητήματα ασφάλειας από τον Νετανιάχου στον Άιζενκοτ

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι ο Νετανιάχου αρνούνταν να τον ενημερώσει για τα ανοιχτά ζητήματα

Ενημέρωση για ζητήματα ασφάλειας από τον Νετανιάχου στον Άιζενκοτ
Δύο ώρες κράτησε η ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου και του εντολοδόχου πρωθυπουργού, Γκάντι Άιζενκοτ.

Παρών στη συνάντηση ήταν ο σύμβουλος του Νετανιάχου για στρατιωτικά ζητήματα, υποστράτηγος Μαρκιζένο.

Το σύντομο σχόλιο από το πρωθυπουργικό γραφείο ανέφερε ότι ο Άιζενκοτ ενημερώθηκε για όλα τα ανοιχτά «ζητήματα ασφαλείας και τις διπλωματικές προκλήσεις για το Κράτος του Ισραήλ».

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να κρατούν ο ένας τον άλλο ενήμερους σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση.

Οι Times of Israel υπενθυμίζουν ότι ο Άιζενκοτ είχε κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι αρνούνταν να προχωρήσει σε ενημέρωση για τα ζητήματα ασφαλείας.

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