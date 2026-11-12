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Ενημέρωση για ζητήματα ασφάλειας από τον Νετανιάχου στον Άιζενκοτ
Ενημέρωση για ζητήματα ασφάλειας από τον Νετανιάχου στον Άιζενκοτ
Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι ο Νετανιάχου αρνούνταν να τον ενημερώσει για τα ανοιχτά ζητήματα
Δύο ώρες κράτησε η ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου και του εντολοδόχου πρωθυπουργού, Γκάντι Άιζενκοτ.
Παρών στη συνάντηση ήταν ο σύμβουλος του Νετανιάχου για στρατιωτικά ζητήματα, υποστράτηγος Μαρκιζένο.
Το σύντομο σχόλιο από το πρωθυπουργικό γραφείο ανέφερε ότι ο Άιζενκοτ ενημερώθηκε για όλα τα ανοιχτά «ζητήματα ασφαλείας και τις διπλωματικές προκλήσεις για το Κράτος του Ισραήλ».
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να κρατούν ο ένας τον άλλο ενήμερους σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση.
Οι Times of Israel υπενθυμίζουν ότι ο Άιζενκοτ είχε κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι αρνούνταν να προχωρήσει σε ενημέρωση για τα ζητήματα ασφαλείας.
Παρών στη συνάντηση ήταν ο σύμβουλος του Νετανιάχου για στρατιωτικά ζητήματα, υποστράτηγος Μαρκιζένο.
Το σύντομο σχόλιο από το πρωθυπουργικό γραφείο ανέφερε ότι ο Άιζενκοτ ενημερώθηκε για όλα τα ανοιχτά «ζητήματα ασφαλείας και τις διπλωματικές προκλήσεις για το Κράτος του Ισραήλ».
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να κρατούν ο ένας τον άλλο ενήμερους σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση.
Οι Times of Israel υπενθυμίζουν ότι ο Άιζενκοτ είχε κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι αρνούνταν να προχωρήσει σε ενημέρωση για τα ζητήματα ασφαλείας.
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