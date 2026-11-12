Δύο νεκροί και 19 τραυματίες από την κατάρρευση κτηρίου στο Μπρούκλιν, μάχη στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους, δείτε βίντεο

Επτά παιδιά και ένας πυροσβέστης μεταξύ των τραυματιών, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση – Πάνω από 250 πυροσβέστες στις έρευνες





Τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντας «καταστροφική» την κατάρρευση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), στη λεωφόρο Φλάτμπους, στο Μπρούκλιν.















Πλάνα από ελικόπτερα τηλεοπτικών δικτύων καταγράφουν εκατοντάδες διασώστες να αναζητούν επιζώντες μέσα στα ερείπια, χρησιμοποιώντας ακόμη και ειδικά πριόνια για να κόψουν τμήματα των συντριμμιών.



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Σε χαρακτηριστικές εικόνες, πυροσβέστες ανασύρουν έναν άνθρωπο από τα χαλάσματα, τον τοποθετούν σε φορείο και τον μεταφέρουν με μεγάλη προσοχή, περνώντας τον από χέρι σε χέρι προκειμένου να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.







Στους δύο αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης , ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 19, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των Αρχών. Τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά παιδιά και ένας πυροσβέστης. Περισσότεροι από 250 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό επιζώντων, με τα συνεργεία να επιχειρούν ανάμεσα σε ασταθή συντρίμμια, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα κατάρρευση.Τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντας «καταστροφική» την κατάρρευση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), στη λεωφόρο Φλάτμπους, στο Μπρούκλιν.Όπως ανέφερε, οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μόλις ένα λεπτό μετά την πρώτη κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911.«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, που εξελισσόταν με μεγάλη ταχύτητα, με ασταθή συντρίμμια και επικίνδυνα κενά κάτω από την επιφάνεια», δήλωσε ο δήμαρχος, περιγράφοντας τις συνθήκες της επιχείρησης.Πλάνα από ελικόπτερα τηλεοπτικών δικτύων καταγράφουν εκατοντάδες διασώστες να αναζητούν επιζώντες μέσα στα ερείπια, χρησιμοποιώντας ακόμη και ειδικά πριόνια για να κόψουν τμήματα των συντριμμιών.Σε χαρακτηριστικές εικόνες, πυροσβέστες ανασύρουν έναν άνθρωπο από τα χαλάσματα, τον τοποθετούν σε φορείο και τον μεταφέρουν με μεγάλη προσοχή, περνώντας τον από χέρι σε χέρι προκειμένου να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Επτά παιδιά και ένας πυροσβέστης μεταξύ των τραυματιών Η επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), Λίλιαν Μπονσινιόρε, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια ανέρχεται σε 19.



«Πρόκειται για μια επιχείρηση που θα διαρκέσει πολύ. Τα αίτια διερευνώνται. Αυτή τη στιγμή, και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αλλάξει, έχουμε 19 ασθενείς», δήλωσε.



Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επτά παιδιά και ένας πυροσβέστης, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.







Παραμένει άγνωστο πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες σε κάθε προσβάσιμο σημείο του κατεστραμμένου κτηρίου.



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της πόλης να προσευχηθούν για τα θύματα και τις οικογένειές τους.



«Θέλω να ζητήσω από τους Νεοϋορκέζους να αφιερώσουν μια στιγμή για να προσευχηθούν για εκείνους που έχασαν σήμερα τη ζωή τους και για όσους θρηνούν την απώλειά τους, καθώς και για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση όλων των τραυματιών», ανέφερε.







Φόβοι για δεύτερη κατάρρευση – Οι έρευνες θα συνεχιστούν για ημέρες Η επιχείρηση διάσωσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς οι πυροσβέστες καλούνται να κινηθούν ανάμεσα σε ασταθή δομικά υλικά και υπόγεια κενά, με τον κίνδυνο νέας κατάρρευσης να παραμένει υπαρκτός.



Ο αρχηγός επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, Τζον Εσπόζιτο, δήλωσε ότι τα πρώτα συνεργεία βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό ενώ επέστρεφαν από άλλη έκτακτη ανάγκη και άρχισαν αμέσως την επιχείρηση.



«Συνεχίζουμε να ερευνούμε κάθε κενό ανάμεσα στα συντρίμμια, αναζητώντας πιθανά θύματα. Έχουμε ήδη απομακρύνει αρκετούς ανθρώπους από την περιοχή της κατάρρευσης», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.







Ο ίδιος προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος δεύτερης κατάρρευσης, διευκρινίζοντας πως οι πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο για αρκετές ημέρες, μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος εγκλωβισμένος.



Η Μπονσινιόρε εξήρε το έργο των πυροσβεστών, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις τους «επικίνδυνες και ηρωικές».



Καθώς έπεφτε το σκοτάδι, τα σωστικά συνεργεία επιστράτευσαν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και φακούς, προκειμένου να συνεχίσουν τις αναζητήσεις στα ερείπια.



Οι εργασίες στο γειτονικό εργοτάξιο και τα αίτια της κατάρρευσης Το τριώροφο κτήριο κατέρρευσε κοντά σε χώρο όπου είχε κατεδαφιστεί άλλο οικοδόμημα για την πραγματοποίηση κατασκευαστικού έργου.



Δίπλα στο κτήριο που κατέρρευσε βρίσκεται ένα ακόμη ακίνητο, το οποίο μοιραζόταν κοινό τοίχο με αυτό και εξακολουθεί να στέκεται, αλλά έχει μείνει εκτεθειμένο.



Οι εικόνες από το σημείο αποκαλύπτουν υπνοδωμάτια και ντουλάπες γεμάτες ρούχα, ορατά από τον δρόμο, καθώς τμήμα της εξωτερικής κατασκευής έχει καταστραφεί.



Παρότι η κατάρρευση σημειώθηκε δίπλα σε εργοτάξιο, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει επισήμως τα αίτια του περιστατικού.



Η έρευνα συνεχίζεται, με προτεραιότητα τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων και τη σταθεροποίηση των επικίνδυνων τμημάτων των κτηρίων.