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Τέλος στο κρατικό μονοπώλιο του ηλεκτρισμού στη Βενεζουέλα, ανοίγει η αγορά στους ιδιώτες μετά από 19 χρόνια
Τέλος στο κρατικό μονοπώλιο του ηλεκτρισμού στη Βενεζουέλα, ανοίγει η αγορά στους ιδιώτες μετά από 19 χρόνια
Ομόφωνη έγκριση της μεταρρύθμισης από το κοινοβούλιο, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και τον περιορισμό των πολύωρων διακοπών ρεύματος
Τον δρόμο για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ανοίγει η Βενεζουέλα, καθώς το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Τρίτη (10/11) μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει το εθνικό σύστημα ηλεκτρισμού. Η απόφαση έρχεται 19 χρόνια μετά την εθνικοποίηση του κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει συχνές, ακόμη και πολύωρες, διακοπές ηλεκτροδότησης.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε χωρίς καμία ψήφο κατά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιτρέποντας πλέον τη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην παραγωγή και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους, κάθε ιδιωτική επιχείρηση θα μπορεί να «παράγει» και να παρέχει ηλεκτρισμό «με καθορισμένη τιμή», συμβάλλοντας στην αύξηση της διαθέσιμης ενέργειας και στην κάλυψη της ζήτησης.
Η μεταρρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου, τα οποία έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Βενεζουέλας.
Οι αδυναμίες αυτές, κατά την αντιπολίτευση, οδήγησαν σε ανεπάρκεια παραγωγής σε σχέση με την κατανάλωση, προκαλώντας μεγάλης κλίμακας διακοπές ηλεκτροδότησης σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής ενέργειας θεωρείται ιδιαίτερα πιεστική, καθώς η Βενεζουέλα επιδιώκει να αυξήσει την ηλεκτροδότηση τόσο για τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο και για τη στήριξη της πετρελαϊκής της βιομηχανίας.
Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, καθώς και στα μεταλλεία και τα ορυχεία, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας.
Η Ντέλσι Ροδρίγκες κυβερνά υπό την έντονη πίεση της Ουάσιγκτον, μετά τη σύλληψη και μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο του 2026, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας.
Η νέα νομοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα χρειάζεται επειγόντως να ενισχύσει την παραγωγική της ικανότητα, ώστε να περιορίσει τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, να καλύψει την εγχώρια ζήτηση και να στηρίξει την ανάκαμψη της πετρελαϊκής δραστηριότητας.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε χωρίς καμία ψήφο κατά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιτρέποντας πλέον τη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην παραγωγή και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ιδιωτικές εταιρείες στην παραγωγή και την παροχή ρεύματοςΜετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, δήλωσε ότι η νέα νομοθεσία θα επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε καθορισμένες τιμές.
Όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους, κάθε ιδιωτική επιχείρηση θα μπορεί να «παράγει» και να παρέχει ηλεκτρισμό «με καθορισμένη τιμή», συμβάλλοντας στην αύξηση της διαθέσιμης ενέργειας και στην κάλυψη της ζήτησης.
Η μεταρρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα του ηλεκτρικού δικτύου, τα οποία έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Βενεζουέλας.
Τα προβλήματα μετά την εθνικοποίηση του 2007Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Βενεζουέλας εθνικοποιήθηκε το 2007. Έκτοτε, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κλάδος αντιμετώπισε σοβαρές ελλείψεις επενδύσεων, φαινόμενα διαφθοράς και προβλήματα διαχείρισης των υποδομών.
Οι αδυναμίες αυτές, κατά την αντιπολίτευση, οδήγησαν σε ανεπάρκεια παραγωγής σε σχέση με την κατανάλωση, προκαλώντας μεγάλης κλίμακας διακοπές ηλεκτροδότησης σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής ενέργειας θεωρείται ιδιαίτερα πιεστική, καθώς η Βενεζουέλα επιδιώκει να αυξήσει την ηλεκτροδότηση τόσο για τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο και για τη στήριξη της πετρελαϊκής της βιομηχανίας.
Οι μεταρρυθμίσεις της Ντέλσι Ροδρίγκες υπό την πίεση των ΗΠΑΗ αλλαγή στο καθεστώς της ηλεκτρικής ενέργειας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, αδελφής του προέδρου του κοινοβουλίου.
Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, καθώς και στα μεταλλεία και τα ορυχεία, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας.
Η Ντέλσι Ροδρίγκες κυβερνά υπό την έντονη πίεση της Ουάσιγκτον, μετά τη σύλληψη και μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο του 2026, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας.
Η νέα νομοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα χρειάζεται επειγόντως να ενισχύσει την παραγωγική της ικανότητα, ώστε να περιορίσει τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, να καλύψει την εγχώρια ζήτηση και να στηρίξει την ανάκαμψη της πετρελαϊκής δραστηριότητας.
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