Νέα πλήγματα με πυραύλους και drones στην Υεμένη: Οι Χούθι απειλούν με αποκλεισμό την Ερυθρά Θάλασσα

Στο στόχαστρο στρατόπεδα της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία – Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Ριάντ





Στόχος των νέων επιθέσεων έγινε η Άντεν, η μεγαλύτερη πόλη της νότιας Υεμένης και σημαντικό λιμάνι, όπου έχει μεταφέρει την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.







Παράλληλα, δεύτερο στρατόπεδο, στο κέντρο της Άντεν, έγινε στόχος μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο ωστόσο αναχαιτίστηκε.



Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Ωστόσο, το φιλοϊρανικό κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι από το όνομα της οικογένειας των ηγετών του, πραγματοποιεί συχνά πλήγματα εναντίον κυβερνητικών θέσεων μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών το περασμένο καλοκαίρι.







Τρεις πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν κοντά στο Ριάντ Η κλιμάκωση δεν περιορίζεται στο έδαφος της Υεμένης, καθώς οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους και εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές.



Η συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.



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Οι Χούθι είχαν καταλάβει την πρωτεύουσα Σανάα στα τέλη του 2014, αναγκάζοντας την αναγνωρισμένη κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πόλη και να μεταφερθεί στην Άντεν. Καθώς οι αντάρτες συνέχισαν την προέλασή τους προς τον νότο, η Σαουδική Αραβία συγκρότησε στρατιωτική συμμαχία που επενέβη τον Μάρτιο του 2015 υπέρ των κυβερνητικών δυνάμεων.



Παρά την παρέμβαση αυτή, οι Χούθι εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν ολόκληρου του βόρειου τμήματος.



Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022 διατηρήθηκε άτυπα για τα επόμενα χρόνια, μέχρι την επανέναρξη των συγκρούσεων τον Ιούλιο του 2026.



Νέα πυραυλικά πλήγματα και επιθέσεις με drones σημειώθηκαν στην Άντεν της Υεμένης , με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις της διεθνούς συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία , την ώρα που η σύγκρουση στη χώρα κλιμακώνεται και οι αντάρτες Χούθι απειλούν με αποκλεισμό την Ερυθρά Θάλασσα. Οι επιθέσεις της Τετάρτης (11/11) ακολουθούν πολύνεκρους βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση τριών πυραύλων κρουζ που είχαν εκτοξευθεί εναντίον της πρωτεύουσάς της. Από την αναζωπύρωση του πολέμου τον Ιούλιο, τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.Στόχος των νέων επιθέσεων έγινε η Άντεν, η μεγαλύτερη πόλη της νότιας Υεμένης και σημαντικό λιμάνι, όπου έχει μεταφέρει την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.Σύμφωνα με δύο αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δύο πύραυλοι έπληξαν στρατόπεδο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, δυτικά της πόλης.Παράλληλα, δεύτερο στρατόπεδο, στο κέντρο της Άντεν, έγινε στόχος μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο ωστόσο αναχαιτίστηκε.Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Ωστόσο, το φιλοϊρανικό κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι από το όνομα της οικογένειας των ηγετών του, πραγματοποιεί συχνά πλήγματα εναντίον κυβερνητικών θέσεων μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών το περασμένο καλοκαίρι.Η Άντεν έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από τον Οκτώβριο, με τους αντάρτες να έχουν βάλει στο στόχαστρο ακόμη και προεδρικό παλάτι.Η κλιμάκωση δεν περιορίζεται στο έδαφος της Υεμένης, καθώς οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους και εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές.Η συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.Οι επιθέσεις αποτελούν μέρος της νέας φάσης του πολέμου, ο οποίος αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από αρκετά χρόνια σχετικής ηρεμίας.Οι Χούθι είχαν καταλάβει την πρωτεύουσα Σανάα στα τέλη του 2014, αναγκάζοντας την αναγνωρισμένη κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πόλη και να μεταφερθεί στην Άντεν. Καθώς οι αντάρτες συνέχισαν την προέλασή τους προς τον νότο, η Σαουδική Αραβία συγκρότησε στρατιωτική συμμαχία που επενέβη τον Μάρτιο του 2015 υπέρ των κυβερνητικών δυνάμεων.Παρά την παρέμβαση αυτή, οι Χούθι εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν ολόκληρου του βόρειου τμήματος.Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022 διατηρήθηκε άτυπα για τα επόμενα χρόνια, μέχρι την επανέναρξη των συγκρούσεων τον Ιούλιο του 2026.

Κηδείες για τους 44 νεκρούς από βομβαρδισμούς κοντά στη Σανάα Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη στη Σανάα για τις κηδείες θυμάτων βομβαρδισμών που αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία, σε χωριό ανατολικά της υεμενίτικης πρωτεύουσας.



Σύμφωνα με τους Χούθι, τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πλήγματα του Σαββάτου (7/11), ανάμεσά τους περισσότερα από 20 παιδιά.



Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν σε τζαμί της Σανάα, όπου εκατοντάδες συγκεντρωμένοι προσευχήθηκαν για τα θύματα, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική! Θάνατος στο Ισραήλ!».



Άνδρες και αγόρια, ντυμένοι με λευκά και σκούρα ρούχα, στέκονταν δίπλα στις σορούς. Ορισμένοι κρατούσαν όπλα και φορούσαν στη ζώνη τους το παραδοσιακό υεμενίτικο ξιφίδιο, γνωστό ως τζαμπίγια.



Μπροστά από τα θύματα, που ήταν τυλιγμένα σε λευκά σάβανα, είχαν τοποθετηθεί φωτογραφίες και τα ονόματά τους, μεταξύ των οποίων και εκείνα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους.



Στη συνέχεια, οι σοροί μεταφέρθηκαν στο χωριό ας Σαρίγια για την ταφή τους. Σύμφωνα με την Ανσαραλά, οι σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί του Σαββάτου έπληξαν κατοικίες στο συγκεκριμένο χωριό.



Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε επίσης ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βομβάρδισαν διασώστες που είχαν σπεύσει στην περιοχή για να βοηθήσουν τα θύματα.



Το Γαλλικό Πρακτορείο διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη συγκεκριμένη καταγγελία.



Η επανέναρξη του πολέμου έχει προκαλέσει νέα ανθρωπιστική κρίση σε μία από τις φτωχότερες χώρες του αραβικού κόσμου.



Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Ιούλιο, ενώ περισσότεροι από 300.000 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.



Οι νέες συγκρούσεις έχουν μετατρέψει την Υεμένη σε ακόμη ένα μέτωπο της ευρύτερης αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας να αυξάνουν τους κινδύνους περαιτέρω επέκτασης του πολέμου.



Οι Χούθι απειλούν με αποκλεισμό την Ερυθρά Θάλασσα Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στη δυτική Υεμένη, όπου οι Χούθι πραγματοποίησαν τον Σεπτέμβριο αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους σε στρατηγικής σημασίας περιοχές.



Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους του παγκόσμιου εμπορίου, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί τμήμα της εμπορικής διαδρομής μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.



Παράλληλα, η Ανσαραλά ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή αποκλεισμού στην Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο τα εμπορικά πλοία και τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.



Η απειλή αποκτά ιδιαίτερη οικονομική και γεωπολιτική σημασία, καθώς η Σαουδική Αραβία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, ενώ η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός χρησιμοποιείται για τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας και εμπορευμάτων.



Η διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Υεμένη και οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εμπορικών μεταφορών σε μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τη διεθνή οικονομία.