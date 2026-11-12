Υπέρ του φρουρού που επέπληξε τον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του τάσσεται το Πεντάγωνο
ΚΟΣΜΟΣ
Πεντάγωνο Πιτ Χέγκσεθ

Υπέρ του φρουρού που επέπληξε τον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του τάσσεται το Πεντάγωνο

Οι επισκέπτες στο Εθνικό Κοιμητήριο οφείλουν να μιλούν χαμηλόφωνα, ενώ οι φρουροί μπορούν να τους επαναφέρουν στην τάξη

Υπέρ του φρουρού που επέπληξε τον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του τάσσεται το Πεντάγωνο
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Το Πεντάγωνο τάχθηκε υπέρ του φρουρού ο οποίος επέπληξε μια ομάδα επισκεπτών στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Βίντεο από την εκδήλωση για την Ημέρα των Βετεράνων χθες Τετάρτη (11/11) έδειχνε τον Χέγκσεθ, τη σύζυγό του και ανώτερους συμβούλους του να γελούν και να συνομιλούν ενώ πόζαραν για φωτογραφίες μπροστά από τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το βίντεο έδειξε τον ένοπλο φρουρό που βρισκόταν σε υπηρεσία να πλησιάζει την ομάδα του Χέγκσεθ και να φωνάζει: «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Κατά τη διάρκεια του εορτασμού αυτής της πανηγυρικής ημέρας, ένας στρατιώτης υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την ευπρέπεια. Ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο έχουν πάντα τιμήσει —και θα τιμούν πάντα— τις θυσίες που έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας για να διατηρήσουν την Αμερική ασφαλή».

Ο κανονισμός συμπεριφοράς του Εθνικού Κοιμητηρίου απαιτεί από τους επισκέπτες να μιλούν χαμηλόφωνα και να μην επιδίδονται σε συμπεριφορά που δείχνει έλλειψη σεβασμού ή διαταράσσει την τάξη, επισημαίνει το BBC.

Το κενοτάφιο είναι ένα από τα πιο ιερά πολεμικά μνημεία στις ΗΠΑ και φυλάσσεται από τιμητική φρουρά 24 ώρες το 24ωρο από το 1948.
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