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Έξι νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα
Έξι νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα
Σοβαρές ζημιές σε χειρουργεία και μονάδες εντατικής θεραπείας – Ο ισραηλινός στρατός εξετάζει τις αναφορές για την επίθεση
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα. Η νέα επίθεση σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες Ισραήλ και Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025.
Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (12/11), πλήττοντας κτήριο του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ, ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της νότιας Γάζας.
«Ο απολογισμός του ισραηλινού βομβαρδισμού στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ ανέρχεται σε έξι νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 20.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το πλήγμα έπληξε τον δεύτερο όροφο κτηρίου του νοσοκομειακού συγκροτήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους χώρους των χειρουργείων και της εντατικής θεραπείας.
Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και γιατρός του νοσοκομείου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.
Το AFP επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό ζητώντας σχόλιο για την επίθεση και τον αριθμό των θυμάτων που ανακοίνωσε η πολιτική προστασία, υπηρεσία η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς. Η ισραηλινή πλευρά περιορίστηκε να αναφέρει ότι βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης των πληροφοριών, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.
Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη (10/11) από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις του είχαν ως στόχο «στρατιωτικούς» στόχους.
Το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.
Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα μετά τις 10 Οκτωβρίου 2025. Τα στοιχεία του υπουργείου θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πάνω από το 60% της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας παραμένει υπό ισραηλινό έλεγχο.
Το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού έχει συγκεντρωθεί στην υπόλοιπη περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς και όπου οι καταστροφές από τον πόλεμο είναι εκτεταμένες, με σχεδόν το σύνολο των βασικών υποδομών να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχει καταστραφεί.
Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (12/11), πλήττοντας κτήριο του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ, ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της νότιας Γάζας.
«Ο απολογισμός του ισραηλινού βομβαρδισμού στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ ανέρχεται σε έξι νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 20.
🔴 BREAKING | Five Palestinians have been killed and others wounded in an Israeli strike on Nasser Medical Hospital in Khan Younis, southern Gaza, Shehab News reports. pic.twitter.com/FaqCIhOZIB— Drop Site (@DropSiteNews) November 11, 2026
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το πλήγμα έπληξε τον δεύτερο όροφο κτηρίου του νοσοκομειακού συγκροτήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους χώρους των χειρουργείων και της εντατικής θεραπείας.
Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και γιατρός του νοσοκομείου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.
Το AFP επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό ζητώντας σχόλιο για την επίθεση και τον αριθμό των θυμάτων που ανακοίνωσε η πολιτική προστασία, υπηρεσία η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς. Η ισραηλινή πλευρά περιορίστηκε να αναφέρει ότι βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης των πληροφοριών, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.
Gaza's Civil Defence says an Israeli strike on Nasser Hospital has killed at least six Palestinians.— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 12, 2026
The strike in Khan Younis also injured at least 20 other people, including staff. pic.twitter.com/KmPtuQZUw7
Νέοι βομβαρδισμοί παρά την εκεχειρίαΗ επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ ακολουθεί νέα σειρά ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη (10/11) από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις του είχαν ως στόχο «στρατιωτικούς» στόχους.
Το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.
Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.
Πάνω από 1.500 νεκροί από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρόςΠαρά την εφαρμογή της εκεχειρίας, οι απώλειες συνεχίζονται στον παλαιστινιακό θύλακα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα μετά τις 10 Οκτωβρίου 2025. Τα στοιχεία του υπουργείου θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πάνω από το 60% της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας παραμένει υπό ισραηλινό έλεγχο.
Το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού έχει συγκεντρωθεί στην υπόλοιπη περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς και όπου οι καταστροφές από τον πόλεμο είναι εκτεταμένες, με σχεδόν το σύνολο των βασικών υποδομών να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχει καταστραφεί.
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