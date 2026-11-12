«Θα χυθεί αίμα» αν η κυβέρνηση Τουσκ δεν αποδεχθεί την ήττα της στις εκλογές, προειδοποιεί ο επικεφαλής της πολωνικής Δεξιάς

Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις του ηγέτη του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι – Στο επίκεντρο και το μακελειό στην Κρακοβία





Η επίμαχη τοποθέτηση έγινε την Τρίτη (10/11), σε εκδήλωση ενόψει της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, που γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου. Ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι το PiS θα επιστρέψει στην εξουσία μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2027, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο αιματηρών εξελίξεων εάν η σημερινή κυβέρνηση αρνηθεί να αναγνωρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα.







«Η άλλη πλευρά είναι αληθινά ικανή για τα πάντα», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «τόσο αδίστακτη και βάρβαρη» ώστε να μπορεί να «χύσει πολωνικό αίμα».



Η απάντηση Τουσκ και οι αντιδράσεις μετά το μακελειό στην Κρακοβία Ο Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε τις δηλώσεις Κατσίνσκι κατά την επίσημη ομιλία του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, στην πόλη Στέτσιν.







Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Βουοντζίμιες Τσαζάστι, καλώντας τους πολιτικούς να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση στην Κρακοβία.



«Ειδικά έπειτα από αυτό που έγινε στην Κρακοβία, οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν υπευθυνότητα, να δαγκώνουν τη γλώσσα τους και να σκέφτονται πριν μιλήσουν», τόνισε.



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Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αρχικά, οι πολωνικές Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να διακατεχόταν από ιδιαίτερα ριζοσπαστικές ακροδεξιές αντιλήψεις, ενώ στη συνέχεια διατυπώθηκαν εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως είχε επηρεαστεί από τον Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, τον ακροδεξιό εξτρεμιστή που πραγματοποίησε τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Όσλο και στο νησί Ουτόγια της Νορβηγίας το 2011.



Ωστόσο, εκπρόσωπος της εισαγγελίας διευκρίνισε αργότερα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο δράστης είχε εμπνευστεί από συγκεκριμένη ιδεολογία, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα των κινήτρων του.



Ο Κατσίνσκι είχε χαρακτηρίσει «ξεδιάντροπο ψέμα» την αρχική εκτίμηση των Αρχών για πιθανή ακροδεξιά ιδεολογική επιρροή.



Νέα πολιτική σύγκρουση πυροδότησε στην Πολωνία η προειδοποίηση του Γιάροσλαβ Κατσίνσκι ότι ενδέχεται να «χυθεί αίμα» εάν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ δεν αποδεχθεί μια πιθανή ήττα της στις βουλευτικές εκλογές του 2027. Οι δηλώσεις του 77χρονου συνιδρυτή του δεξιού εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού και της ηγεσίας του κοινοβουλίου, σε μια περίοδο ήδη αυξημένης πολιτικής έντασης, η οποία έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από το πρόσφατο μακελειό στην Κρακοβία Η επίμαχη τοποθέτηση έγινε την Τρίτη (10/11), σε εκδήλωση ενόψει της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, που γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου. Ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι το PiS θα επιστρέψει στην εξουσία μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2027, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο αιματηρών εξελίξεων εάν η σημερινή κυβέρνηση αρνηθεί να αναγνωρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα.Ερωτηθείς την Τετάρτη από το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 για το περιεχόμενο της προειδοποίησής του, ο ηγέτης της πολωνικής Δεξιάς όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση Τουσκ ότι υπηρετεί «ξένα συμφέροντα» και είναι ικανή να καταφύγει ακόμη και στη βία.«Η άλλη πλευρά είναι αληθινά ικανή για τα πάντα», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «τόσο αδίστακτη και βάρβαρη» ώστε να μπορεί να «χύσει πολωνικό αίμα».Ο Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε τις δηλώσεις Κατσίνσκι κατά την επίσημη ομιλία του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, στην πόλη Στέτσιν.«Έχουμε την ευθύνη να εγγυηθούμε ότι δεν θα χυθεί ποτέ πολωνικό αίμα» για πολιτικούς λόγους, απάντησε ο Πολωνός πρωθυπουργός.Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Βουοντζίμιες Τσαζάστι, καλώντας τους πολιτικούς να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση στην Κρακοβία.«Ειδικά έπειτα από αυτό που έγινε στην Κρακοβία, οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν υπευθυνότητα, να δαγκώνουν τη γλώσσα τους και να σκέφτονται πριν μιλήσουν», τόνισε.Το περασμένο Σάββατο (7/11), ένας νεαρός άνοιξε πυρ με τουφέκι εφόδου σε αγορά της Κρακοβίας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15. Στη συνέχεια, οι Αρχές εντόπισαν νεκρούς στο σπίτι της οικογένειας του δράστη τους γονείς και την αδελφή του, ενώ ο ίδιος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά την επίθεση.Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αρχικά, οι πολωνικές Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να διακατεχόταν από ιδιαίτερα ριζοσπαστικές ακροδεξιές αντιλήψεις, ενώ στη συνέχεια διατυπώθηκαν εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως είχε επηρεαστεί από τον Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, τον ακροδεξιό εξτρεμιστή που πραγματοποίησε τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Όσλο και στο νησί Ουτόγια της Νορβηγίας το 2011.Ωστόσο, εκπρόσωπος της εισαγγελίας διευκρίνισε αργότερα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο δράστης είχε εμπνευστεί από συγκεκριμένη ιδεολογία, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα των κινήτρων του.Ο Κατσίνσκι είχε χαρακτηρίσει «ξεδιάντροπο ψέμα» την αρχική εκτίμηση των Αρχών για πιθανή ακροδεξιά ιδεολογική επιρροή.

Στα άκρα η πολιτική πόλωση ενόψει των εκλογών του 2027 Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο πολιτικό περιβάλλον, με το PiS να επιδιώκει την επιστροφή του στην εξουσία, την οποία έχασε το 2023, έπειτα από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης, από το 2015.



Η πολύνεκρη επίθεση στην Κρακοβία έχει εντείνει περαιτέρω το συγκρουσιακό κλίμα, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια και την πολιτική ευθύνη.



Παράλληλα, η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται σε σκληρή αντιπαράθεση με τον δεξιό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολ Ναβρότσκι, για τον διορισμό μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου.



Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις του κράτους δικαίου, με τη σύγκρουση να προστίθεται στις βαθιές πολιτικές διαφορές που εξακολουθούν να διχάζουν την Πολωνία ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2027.