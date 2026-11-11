Σοβαρά επεισόδια στη Βαρκελώνη στη διαδήλωση για την ακρίβεια: Κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με την αστυνομία και έβαλαν φωτιές, βίντεο

🚨 JUST IN: EXPLOSIONS AND FIRES are erupting in Barcelona, Spain — rioters are going BERSERK and it can only be stopped with mass arrests 3rd world ideology strikes again. This is insane. THE CITY IS BURNING Every nation that lets these savages run free will see their governments fall to the leftists and invaders who have no interest in preserving the West! The police should go FULL FORCE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026



«Δίνουμε τον μισό μισθό μας για το ενοίκιο»

Σύμφωνα με στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας ακινήτων Idealista, τον Οκτώβριο το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων στη Μαδρίτη έφτανε τα 1.170 ευρώ.Την ίδια στιγμή, ο μέσος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός στην Ισπανία διαμορφώνεται περίπου στα 2.460 ευρώ.Αυτό σημαίνει ότι το ενοίκιο ενός σχετικά μικρού διαμερίσματος απορροφά σχεδόν το 48% του μέσου μεικτού μισθού, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το όριο του 30% που συχνά προτείνεται από ειδικούς και δημόσιους οργανισμούς ως ενδεικτικό επίπεδο οικονομικά προσιτής στέγασης.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές στη Μαδρίτη βρισκόταν και ο 27χρονος Γκονθάλο Άλβαρεθ, ο οποίος συμμετείχε σε κινητοποιήσεις και επισκεπτόταν διαφορετικές συγκεντρώσεις απεργών στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.



Παρότι εργάζεται στον τομέα των πωλήσεων, προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε ένωση ενοικιαστών, η οποία προσπαθεί να προστατεύει τους κατοίκους από εξώσεις και να τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους.



Μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε την έξωση της ΜαριΚάρμεν Αμπασκάλ στα τέλη Σεπτεμβρίου ως τη «μικρή σπίθα» που πυροδότησε τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση.



Ο ίδιος γνώριζε προσωπικά την 87χρονη και, όπως εξήγησε, είχε συγκλονιστεί από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε.



Ο Άλβαρεθ ζει μαζί με τη σύντροφό του, η οποία εργάζεται ως βοηθός οδοντιάτρου, σε ένα μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη νότια συνοικία Αργανθουέλα της Μαδρίτης.



Το ζευγάρι πληρώνει συνολικά 1.000 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο, γεγονός που σημαίνει ότι καθένας από τους δύο διαθέτει περίπου το μισό εισόδημά του μόνο για τη στέγαση, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιποι λογαριασμοί.



«Είναι πραγματικά τρελό... Με τα τρόφιμα, με το ηλεκτρικό ρεύμα, με το νερό, με το φυσικό αέριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Όπως εξήγησε, θεωρεί πρακτικά αδύνατο να αποκτήσει κάποια στιγμή δικό του σπίτι.



«Πρέπει να συγκεντρώσεις ένα εξωφρενικά μεγάλο ποσό χρημάτων για να μπορέσεις να αγοράσεις κατοικία. Με αυτούς τους μισθούς, είναι αδύνατο», ανέφερε.



Με τις σημερινές τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων, ο 27χρονος εκτιμά ότι η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας είναι «εντελώς αδύνατη».

Πολιτική σύγκρουση ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου



Μαφία» αποκάλεσε τα συνδικάτα ο ηγέτης της αντιπολίτευσης



Αντιδράσεις των εργοδοτών: «Η απεργία έχει πολιτικά κίνητρα»

Μειώθηκε κατά 7,5% η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η γενική απεργία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς η Ισπανία οδεύει προς τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον περασμένο μήνα, μετά την αποτυχία του Κοινοβουλίου να εγκρίνει το σχέδιό του για μεταρρύθμιση της στεγαστικής πολιτικής.Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία στην Ισπανία από το 2012, όταν στην εξουσία βρισκόταν η συντηρητική κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι.Ωστόσο, η φετινή κινητοποίηση παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα: σε αντίθεση με προηγούμενες γενικές απεργίες, οι οποίες στρέφονταν εναντίον της εκάστοτε κυβέρνησης, ο Σάντσεθ και υπουργοί του έχουν ενθαρρύνει δημόσια τους εργαζομένους να απεργήσουν και να διεκδικήσουν οικονομικά προσιτή στέγαση.«Το οκτάωρό σας. Η σύνταξή σας. Η δημόσια υγειονομική περίθαλψή σας... Όλα αυτά ήταν συλλογικές κατακτήσεις», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στους αγώνες των εργαζομένων και στις προηγούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.Στον αντίποδα, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την απεργία ενόψει των εκλογών.Ο αρχηγός του κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, χαρακτήρισε τη γενική απεργία «ανοησία», εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στα συνδικάτα, τα οποία αποκάλεσε «μαφία» και «σκουπίδια».Ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος, Μιγκέλ Τεγιάδο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται την κινητοποίηση για να προειδοποιήσει τους ψηφοφόρους σχετικά με το ενδεχόμενο σχηματισμού δεξιάς κυβέρνησης μετά τις εκλογές.Απαντώντας στην κριτική, ο Σάντσεθ δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην ισπανική τηλεόραση: «Αυτό που είναι ανοησία είναι να αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία».Το Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το BBC, ενώ η αντιπαράθεση γύρω από τη στεγαστική κρίση αναδεικνύεται σε ένα από τα κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής περιόδου.Κριτική στην κινητοποίηση άσκησαν και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι υπεύθυνες για την εκτόξευση των τιμών των κατοικιών.Ο αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης ισπανικής εργοδοτικής οργάνωσης CEOE, Μιγκέλ Γαρίδο, δήλωσε ότι η απεργία δεν σχετίζεται με αμιγώς εργασιακά αιτήματα.«Δεν πρόκειται για απεργία που γίνεται για εργασιακούς λόγους, αλλά για πολιτικούς, και συνδέεται στενά με την πρόωρη προκήρυξη των εκλογών», υποστήριξε.Οι εργοδοτικές οργανώσεις αμφισβητούν επίσης τις εκτιμήσεις των συνδικάτων για τη συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν περιορισμένη και παρουσίασε σημαντικές διαφορές ανά περιοχή και οικονομικό κλάδο.

Ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην Ισπανία για την αποτίμηση της συμμετοχής σε γενικές απεργίες είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιομηχανία.

Aparadors trencats i aldarulls a la zona del passeig de Gràcia de Barcelona, després que s'hagi desconvocat la manifestació https://t.co/j0LRrx06gV https://t.co/TTrWw73kWA — 3CatInfo (@3CatInfo) November 11, 2026



Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου Red Eléctrica, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκε κατά 7,5% τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.



Στην προηγούμενη γενική απεργία, πριν από 14 χρόνια, η αντίστοιχη μείωση είχε ξεπεράσει το 15%.



Παρότι οι δύο κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τα στοιχεία αυτά αποτελούν μία ακόμη ένδειξη της έκτασης των απεργιακών κινητοποιήσεων.



Η συμμετοχή στις διαδηλώσεις, οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και η πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η γενική απεργία αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Ισπανία τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 29ης Νοεμβρίου.