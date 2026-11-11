Γενική απεργία στην Ισπανία μετά από 14 χρόνια: Στους δρόμους οι Ισπανοί για τη στεγαστική κρίση, επεισόδια στη Μαδρίτη

Σε γενική απεργία προχώρησαν την Τετάρτη οι εργαζόμενοι στην, για πρώτη φορά έπειτα απόδιαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος στέγασης. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές τηςΠρόκειται για την πρώτη γενική απεργία στη χώρα από το 2012, όταν οι εργαζόμενοι είχαν κατέβει στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. Τη σημερινή κινητοποίηση στηρίζουν οι δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες της Ισπανίας,και, οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερους από ένα εκατομμύριο εργαζομένους, καθώς και ενώσεις ενοικιαστών που διαμαρτύρονται για την εκτίναξη των ενοικίων και τις εξώσεις. Στο μεταξύ, ένταση σημειώθηκε στη, με συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά απεργών.Ο πρωθυπουργόςεπιδιώκει να αξιοποιήσει την αγανάκτηση των ψηφοφόρων για το στεγαστικό πρόβλημα στις εκλογές τηςμετατοπίζοντας την πολιτική συζήτηση από τις υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν στενούς συνεργάτες του και το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του περασμένου μήνα. Μέχρι στιγμής, πάντως, το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξακολουθεί να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.Τα συνδικάτα χαρακτήρισαν την απεργία επιτυχημένη, αν και η συμμετοχή παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η μεγαλύτερη ανταπόκριση καταγράφηκε στις παράκτιες περιοχές, όπου οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονες.Στη λεωφόρο Γκραν Βία της, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας, καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, όπως τακαικατέβασαν ρολά, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αντιμετώπισης ταραχών.Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων και το «Θα κλείσουμε το κατάστημα Mango», επιχειρώντας να επεκτείνουν την απεργιακή κινητοποίηση σε περισσότερες επιχειρήσεις.Στη, πολλά καταστήματα παρέμειναν επίσης κλειστά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι βιτρίνες καλύφθηκαν προληπτικά με προστατευτικές επιφάνειες υπό τον φόβο επεισοδίων.

Έλλειμμα 750.000 κατοικιών – Το ενοίκιο καταναλώνει σχεδόν ολόκληρο τον μισθό των νέων

Συμμετοχή έως 90% σε λιμάνια και αυτοκινητοβιομηχανίες

Δύο καταιγίδες «απείλησαν» τις μεγάλες διαδηλώσεις

Προβλήματα στο μετρό και επιπτώσεις στην οικονομία

Επεισόδια με την αστυνομία – Καταγγελίες για 20 τραυματίες

Η έξωση και ο θάνατος 87χρονης που πυροδότησαν τις κινητοποιήσεις

Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία έχει λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της χώρας, το έλλειμμα κατοικιών υπολογίζεται σε περίπουενώ αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο μέχρι το 2028.Καθώς ολοένα λιγότεροι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία, η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις και σε αυτή την αγορά. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας, το μέσο μηνιαίο ενοίκιο έχει φτάσει τα 1.176 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου εργαζομένου.Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή στην απεργία στα λιμάνια και στις αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσειςκαιΌπως ανακοίνωσαν, κατά τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων η συμμετοχή στους συγκεκριμένους κλάδους έφτασε το 90%, ενώ καταγράφηκε πλήρης διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας σε εργοστάσια, μεταξύ των οποίων τηςστηκαι τηςστηΟι συνδικαλιστικές οργανώσεις επικαλέστηκαν επίσης τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%, ως ένδειξη της εκτεταμένης διακοπής δραστηριότητας σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς κλάδους.Σύμφωνα με τις ίδιες, μεγάλο μέρος της πετροχημικής βιομηχανίας, της χαλυβουργίας, της βιομηχανίας τροφίμων και των μεταφορών ανέστειλε τη λειτουργία του.Από την πλευρά της, η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της Ισπανίας,, επισήμανε ότι η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μικρότερη από το 14% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη γενική απεργία.Η αντιπρόεδρος της CEOE,, χαρακτήρισε την κινητοποίηση αντιπαραγωγική, υποστηρίζοντας ότι και οι μικρές επιχειρήσεις πλήττονται από τη στεγαστική κρίση, καθώς η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών δυσχεραίνει την προσέλκυση εργαζομένων.Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, υποστήριξε ότι η λύση βρίσκεται στην κατασκευή περισσότερων κατοικιών και στη μείωση των φόρων στις κατασκευές και στις αγοραπωλησίες ακινήτων.Όπως ανέφερε, η φορολογική επιβάρυνση έχει συμβάλει στην αύξηση της τελικής τιμής αγοράς μιας νέας κατοικίας κατά 40% την τελευταία δεκαετία.Οι προγραμματισμένες μαζικές απογευματινές διαδηλώσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες και με τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Δύο, με τις ονομασίες «» και «», οδήγησαν την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσίαστην έκδοση προειδοποιήσεων για 14 περιοχές της χώρας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, της θαλασσοταραχής και των έντονων βροχοπτώσεων.Παρά τις προειδοποιήσεις, οι απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, με τα συνδικάτα να επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις της απεργίας και στιςτων δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ισπανίας.Το μετρό τηςανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια εκτός των ωρών αιχμής.Στη, η λειτουργία του μετρό περιορίστηκε στο 50% των κανονικών δρομολογίων κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με πρόβλεψη αύξησης στο 80% κατά τις ώρες αιχμής.Σύμφωνα με τη διοίκηση του μετρό της Μαδρίτης, η επιβατική κίνηση στις ώρες αιχμής ήταν μειωμένη κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης εβδομάδας., επικεφαλής οικονομολόγος της, εκτίμησε ότι οι οικονομικές συνέπειες της απεργίας ενδέχεται να είναι μικρότερες σε σχέση με το παρελθόν, εξαιτίας της εξάπλωσης της τηλεργασίας και της αυξανόμενης συμμετοχής του τομέα των υπηρεσιών στην ισπανική οικονομία.Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η κινητοποίηση θα μπορούσε να μειώσει το ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ισπανίας κατά 0,1 έως 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.Ένταση σημειώθηκε στη Μαδρίτη, με συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά απεργών.Η συνομοσπονδία CCOO ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον απεργιακής περιφρούρησης στη χονδρεμπορική αγοράκαι προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου. Σύμφωνα με το συνδικάτο, 13 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη, όχι όμως και τη χρήση σπρέι πιπεριού στο συγκεκριμένο περιστατικό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι έγινε χρήση του για τη διάλυση διαφορετικής απεργιακής συγκέντρωσης στην περιοχήτηςΤα συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να καταθέσουν μήνυση για αυτό που χαρακτήρισαν «δυσανάλογη» αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων.Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έγινε χρήση δακρυγόνων και γκλομπ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 διαδηλωτές.Η γενική απεργία πραγματοποιείται έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την έξωση και τον μετέπειτα θάνατο μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη.Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν προσιτή κατοικία.Οι κινητοποιήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την απόρριψη από το ισπανικό κοινοβούλιο, τον περασμένο μήνα, κυβερνητικών διαταγμάτων που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των εξώσεων και των πιέσεων στα ενοίκια, οδήγησαν τονστην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.