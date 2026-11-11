Γενική απεργία στην Ισπανία μετά από 14 χρόνια: Στους δρόμους οι Ισπανοί για τη στεγαστική κρίση, επεισόδια στη Μαδρίτη
Σχεδόν το 99% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου απαιτείται για την πληρωμή ενοικίου – Συγκρούσεις με την αστυνομία και καταγγελίες για 20 τραυματίες – Μεγάλη η συμμετοχή σε λιμάνια και αυτοκινητοβιομηχανίες, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου
Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία στη χώρα από το 2012, όταν οι εργαζόμενοι είχαν κατέβει στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. Τη σημερινή κινητοποίηση στηρίζουν οι δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες της Ισπανίας, UGT και CCOO, οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερους από ένα εκατομμύριο εργαζομένους, καθώς και ενώσεις ενοικιαστών που διαμαρτύρονται για την εκτίναξη των ενοικίων και τις εξώσεις. Στο μεταξύ, ένταση σημειώθηκε στη Μαδρίτη, με συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά απεργών.
🇪🇸 HAPPENING NOW: RIOT POLICE MOVE IN ON VALENCIA PICKET AS SPAIN’S GENERAL STRIKE BITES— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) November 11, 2026
Police moved in to clear a road blocked by protesters in Benimaclet this morning. In Madrid, police clashed with pickets at the city’s main wholesale market. Valencia’s port is operating…
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιδιώκει να αξιοποιήσει την αγανάκτηση των ψηφοφόρων για το στεγαστικό πρόβλημα στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, μετατοπίζοντας την πολιτική συζήτηση από τις υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν στενούς συνεργάτες του και το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του περασμένου μήνα. Μέχρι στιγμής, πάντως, το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξακολουθεί να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.
Τα συνδικάτα χαρακτήρισαν την απεργία επιτυχημένη, αν και η συμμετοχή παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η μεγαλύτερη ανταπόκριση καταγράφηκε στις παράκτιες περιοχές, όπου οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονες.
In central Madrid, left-wing protesters are gathering outside shops, chanting "general strike", "the struggle is the only way" and "we are all antifascists" to pressure them into closing. Some have complied.— Etienne Fauchaire (@E_Fauchaire) November 11, 2026
Spain is holding a nationwide general strike today over the housing… pic.twitter.com/N9y4X6W46A
Κατεβασμένα ρολά στη Μαδρίτη και τη ΒαρκελώνηΣτη λεωφόρο Γκραν Βία της Μαδρίτης, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας, καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, όπως τα Primark, H&M και Pull & Bear, κατέβασαν ρολά, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αντιμετώπισης ταραχών.
Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων και το «Θα κλείσουμε το κατάστημα Mango», επιχειρώντας να επεκτείνουν την απεργιακή κινητοποίηση σε περισσότερες επιχειρήσεις.
Στη Βαρκελώνη, πολλά καταστήματα παρέμειναν επίσης κλειστά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι βιτρίνες καλύφθηκαν προληπτικά με προστατευτικές επιφάνειες υπό τον φόβο επεισοδίων.
Έλλειμμα 750.000 κατοικιών – Το ενοίκιο καταναλώνει σχεδόν ολόκληρο τον μισθό των νέωνΗ στεγαστική κρίση στην Ισπανία έχει λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της χώρας, το έλλειμμα κατοικιών υπολογίζεται σε περίπου 750.000, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο μέχρι το 2028.
Καθώς ολοένα λιγότεροι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία, η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις και σε αυτή την αγορά. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας, το μέσο μηνιαίο ενοίκιο έχει φτάσει τα 1.176 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου εργαζομένου.
Συμμετοχή έως 90% σε λιμάνια και αυτοκινητοβιομηχανίεςΙδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή στην απεργία στα λιμάνια και στις αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις UGT και CCOO.
Όπως ανακοίνωσαν, κατά τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων η συμμετοχή στους συγκεκριμένους κλάδους έφτασε το 90%, ενώ καταγράφηκε πλήρης διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας σε εργοστάσια, μεταξύ των οποίων της Volkswagen στη Ναβάρα και της SEAT στη Βαρκελώνη.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επικαλέστηκαν επίσης τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%, ως ένδειξη της εκτεταμένης διακοπής δραστηριότητας σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς κλάδους.
Σύμφωνα με τις ίδιες, μεγάλο μέρος της πετροχημικής βιομηχανίας, της χαλυβουργίας, της βιομηχανίας τροφίμων και των μεταφορών ανέστειλε τη λειτουργία του.
Από την πλευρά της, η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της Ισπανίας, CEOE, επισήμανε ότι η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μικρότερη από το 14% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη γενική απεργία.
Η αντιπρόεδρος της CEOE, Άνχελα δε Μιγκέλ, χαρακτήρισε την κινητοποίηση αντιπαραγωγική, υποστηρίζοντας ότι και οι μικρές επιχειρήσεις πλήττονται από τη στεγαστική κρίση, καθώς η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών δυσχεραίνει την προσέλκυση εργαζομένων.
Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TVE, υποστήριξε ότι η λύση βρίσκεται στην κατασκευή περισσότερων κατοικιών και στη μείωση των φόρων στις κατασκευές και στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
Όπως ανέφερε, η φορολογική επιβάρυνση έχει συμβάλει στην αύξηση της τελικής τιμής αγοράς μιας νέας κατοικίας κατά 40% την τελευταία δεκαετία.
Δύο καταιγίδες «απείλησαν» τις μεγάλες διαδηλώσειςΟι προγραμματισμένες μαζικές απογευματινές διαδηλώσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες και με τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Δύο καταιγίδες, με τις ονομασίες «Charles» και «Bruna», οδήγησαν την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET στην έκδοση προειδοποιήσεων για 14 περιοχές της χώρας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, της θαλασσοταραχής και των έντονων βροχοπτώσεων.
Παρά τις προειδοποιήσεις, οι απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, με τα συνδικάτα να επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
Nationwide general strike in Spain https://t.co/yKWcL8X7ZM— Reuters (@Reuters) November 11, 2026
Προβλήματα στο μετρό και επιπτώσεις στην οικονομίαΣημαντικές ήταν οι επιπτώσεις της απεργίας και στις δημόσιες συγκοινωνίες των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ισπανίας.
Το μετρό της Βαρκελώνης ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια εκτός των ωρών αιχμής.
Στη Μαδρίτη, η λειτουργία του μετρό περιορίστηκε στο 50% των κανονικών δρομολογίων κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με πρόβλεψη αύξησης στο 80% κατά τις ώρες αιχμής.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του μετρό της Μαδρίτης, η επιβατική κίνηση στις ώρες αιχμής ήταν μειωμένη κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης εβδομάδας.
Ο Μιγκέλ Καρντόσο, επικεφαλής οικονομολόγος της BBVA Research, εκτίμησε ότι οι οικονομικές συνέπειες της απεργίας ενδέχεται να είναι μικρότερες σε σχέση με το παρελθόν, εξαιτίας της εξάπλωσης της τηλεργασίας και της αυξανόμενης συμμετοχής του τομέα των υπηρεσιών στην ισπανική οικονομία.
Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η κινητοποίηση θα μπορούσε να μειώσει το ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ισπανίας κατά 0,1 έως 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.
Επεισόδια με την αστυνομία – Καταγγελίες για 20 τραυματίεςΈνταση σημειώθηκε στη Μαδρίτη, με συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά απεργών.
Η συνομοσπονδία CCOO ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον απεργιακής περιφρούρησης στη χονδρεμπορική αγορά Mercamadrid και προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου. Σύμφωνα με το συνδικάτο, 13 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη, όχι όμως και τη χρήση σπρέι πιπεριού στο συγκεκριμένο περιστατικό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι έγινε χρήση του για τη διάλυση διαφορετικής απεργιακής συγκέντρωσης στην περιοχή Καραμπαντσέλ της Μαδρίτης.
Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να καταθέσουν μήνυση για αυτό που χαρακτήρισαν «δυσανάλογη» αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έγινε χρήση δακρυγόνων και γκλομπ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 διαδηλωτές.
Η έξωση και ο θάνατος 87χρονης που πυροδότησαν τις κινητοποιήσειςΗ γενική απεργία πραγματοποιείται έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την έξωση και τον μετέπειτα θάνατο μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν προσιτή κατοικία.
Οι κινητοποιήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την απόρριψη από το ισπανικό κοινοβούλιο, τον περασμένο μήνα, κυβερνητικών διαταγμάτων που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των εξώσεων και των πιέσεων στα ενοίκια, οδήγησαν τον Πέδρο Σάντσεθ στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
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