«Απεχθή» χαρακτήρισε η Τεχεράνη την προσφορά από τις ΗΠΑ 20 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα

«Ούτε ίχνος» εμπλουτισμένου υλικού δεν θα βγει από τη χώρα, υπογράμμισε το Ιράν ενώ αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και υπερασπίζεται το δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς





Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών









Iran urges UN and IAEA to condemn US $20 million reward for nuclear information, warning it could encourage espionage and endanger scientists https://t.co/x0aFRLFX1c — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 11, 2026





Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να διαθέτει



Ο Αμερικανός πρόεδρος



Κλείσιμο



Στη διάρκεια του νέου πολέμου, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου μετά τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στοχοθετήθηκαν εκ νέου ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου.



Η Τεχεράνη απαιτεί κυρίως από την Ουάσινγκτον να αποδεσμεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό και να άρει τις εις βάρος της κυρώσεις με αντάλλαγμα το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.



Το Ιράν κατήγγειλε σήμερα την προσφορά από τις ΗΠΑ έως και 20 εκατ. δολαρίων σε όποιον προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα , χαρακτηρίζοντάς την «απεχθή».Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να καταδικάσουν την πρωτοβουλία αυτή, την οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον.Την Παρασκευή ο αμερικανικός στρατός είχε επισημάνει ότι θα δοθεί αμοιβή έως και 20 εκατ. δολάρια, καθώς και δυνατότητα «μετεγκατάστασης» σε ασφαλές σημείο, σε όποιον προσφέρει πληροφορίες για «τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και το προσωπικό που συνδέονται» με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.«Το Ιράν ζητεί από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τον γενικό διευθυντή της ΙΑΕΑ να καταδικάσουν ξεκάθαρα και απερίφραστα αυτή την απεχθή ανακοίνωση», έγραψε ο Αραγτσί σε επιστολή του προς τους τρεις αυτούς θεσμούς.Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να διαθέτει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά εξάλειψαν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τα πλήγματά τους εναντίον κρίσιμων υποδομών στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών που ξέσπασε τον Ιούνιο του 2025 μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.Έκτοτε η Τεχεράνη δεν επιτρέπει στους επιθεωρητές της ΙΑΕΑ να έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.Στη διάρκεια του νέου πολέμου, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου μετά τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στοχοθετήθηκαν εκ νέου ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.Διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου.Η Τεχεράνη απαιτεί κυρίως από την Ουάσινγκτον να αποδεσμεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό και να άρει τις εις βάρος της κυρώσεις με αντάλλαγμα το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

Το Ιράν επιμένει ότι οι συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν σε δεύτερη φάση.



«Ούτε ίχνος» εμπλουτισμένου υλικού δεν θα βγει από το Ιράν Εξάλλου ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ υπογράμμισε σήμερα ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει να βγει από τη χώρα ούτε ίχνος εμπλουτισμένου υλικού και ότι θα υπάρξουν συνέπειες στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, αυτή την περίοδο δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.



«Οποιαδήποτε νέα επίθεση θα αντιμετωπιστεί με τη στοχοθέτηση μακρινών αμερικανικών βάσεων», υπογράμμισε.



Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, έχει εκδώσει διάταγμα βάσει του οποίου το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο της χώρας δεν μπορεί να σταλεί στο εξωτερικό, είχαν δηλώσει τον Μάιο δύο ιρανικές πηγές.



Η ΙΑΕΑ εκτιμά ότι το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για πολιτική χρήση, τον Ιούνιο του 2025.