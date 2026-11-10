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Ρούμπιο για Ιράν: «Δεν υπάρχει ανάγκη για νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις» - Το Κατάρ μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις
Ρούμπιο για Ιράν: «Δεν υπάρχει ανάγκη για νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις» - Το Κατάρ μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις
Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η οικονομική πίεση αποδίδει και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται αυτή την περίοδο στρατιωτικά πλήγματα, ενώ το Κατάρ μιλά για πρόοδο στις επαφές με την Τεχεράνη
Δεν βλέπει αυτή τη στιγμή ανάγκη για να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, το Κατάρ, που μεσολαβεί μεταξύ των δύο πλευρών, κάνει λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να εκτιμήσει εάν επίκειται συμφωνία.
Ο Ρούμπιο έκανε τις δηλώσεις μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι, όπου ενημέρωσε τους συμμάχους των ΗΠΑ για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν.
«Η οικονομική εκστρατεία κατά του Ιράν είναι τόσο καταστροφική ώστε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που μετέφερε στους συμμάχους.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι κυρώσεις περιορίζουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τις περιφερειακές δραστηριότητές της και τις οργανώσεις που υποστηρίζει, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επιλογές πέρα από την επιστροφή σε πόλεμο μεγάλης κλίμακας ή την αποδοχή απαιτήσεων του Ιράν.
Ο διευθυντής Επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ιμπραχίμ αλ Χασίμι δήλωσε ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο πλευρές σε συμφωνία.
Ωστόσο, χαρακτήρισε θετική τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, σημειώνοντας ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση της Ντόχα. Όπως είπε, το Κατάρ «εργάζεται συνεχώς για να τερματίσει την αβεβαιότητα γύρω από την κρίση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης».
Η Ντόχα έχει αναφέρει επίσης ότι έχει λάβει «θετικές απαντήσεις» και από τις δύο πλευρές στις προσπάθειές της να γεφυρώσει τις διαφορές.
Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνομιλία του με τον αλ Θάνι και μίλησε για «θετική δυναμική» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Ο εκπρόσωπος του πρώτου αντιπροέδρου του Ιράν, Αμπάς Παζουκί, υποστήριξε ότι τα αποθέματα βασικών αγαθών στη χώρα βρίσκονται «σε πολύ καλή κατάσταση» και ότι σε ορισμένες κατηγορίες είναι ακόμη υψηλότερα από ό,τι πριν από την επιβολή του αποκλεισμού.
Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι η προμήθεια, η άφιξη, ο εκτελωνισμός και η διανομή βασικών ειδών για τον πληθυσμό συνεχίζονται χωρίς διακοπή.
Ο Ρούμπιο έκανε τις δηλώσεις μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι, όπου ενημέρωσε τους συμμάχους των ΗΠΑ για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν.
«Η οικονομική εκστρατεία κατά του Ιράν είναι τόσο καταστροφική ώστε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που μετέφερε στους συμμάχους.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι κυρώσεις περιορίζουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τις περιφερειακές δραστηριότητές της και τις οργανώσεις που υποστηρίζει, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επιλογές πέρα από την επιστροφή σε πόλεμο μεγάλης κλίμακας ή την αποδοχή απαιτήσεων του Ιράν.
Κατάρ: Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν ξέρουμε πόσο κοντά είναι μια συμφωνίαΤην ίδια ώρα, η Ντόχα εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
Ο διευθυντής Επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ιμπραχίμ αλ Χασίμι δήλωσε ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο πλευρές σε συμφωνία.
Ωστόσο, χαρακτήρισε θετική τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, σημειώνοντας ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση της Ντόχα. Όπως είπε, το Κατάρ «εργάζεται συνεχώς για να τερματίσει την αβεβαιότητα γύρω από την κρίση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης».
Η Ντόχα έχει αναφέρει επίσης ότι έχει λάβει «θετικές απαντήσεις» και από τις δύο πλευρές στις προσπάθειές της να γεφυρώσει τις διαφορές.
Η συνάντηση Τραμπ - αλ ΘάνιΟ Καταριανός πρωθυπουργός είχε δηλώσει μετά τις επαφές του στην Ουάσιγκτον ότι συζήτησε με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς τρόπους για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έκανε λόγο για «θετικές συζητήσεις» με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.
Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνομιλία του με τον αλ Θάνι και μίλησε για «θετική δυναμική» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Το Ιράν διαβεβαιώνει ότι δεν έχει ελλείψειςΤην ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού στην εσωτερική αγορά.
Ο εκπρόσωπος του πρώτου αντιπροέδρου του Ιράν, Αμπάς Παζουκί, υποστήριξε ότι τα αποθέματα βασικών αγαθών στη χώρα βρίσκονται «σε πολύ καλή κατάσταση» και ότι σε ορισμένες κατηγορίες είναι ακόμη υψηλότερα από ό,τι πριν από την επιβολή του αποκλεισμού.
Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι η προμήθεια, η άφιξη, ο εκτελωνισμός και η διανομή βασικών ειδών για τον πληθυσμό συνεχίζονται χωρίς διακοπή.
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