Δεν απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για φόνο στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, ανοίγει ο δρόμος για νέα δίκη

Η Λίντσεϊ Κλάνσι στο δικαστήριο

Οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι η Κλάνσι βρισκόταν σεκαι, κάτι που στη Μασαχουσέτη ονομάζεται «».Μετά την ακύρωση της δίκης μερικοί από τους ενόρκους δήλωσαν ότι αν δεν ήταν ένας ενόρκος που δεν υπέκυψε, ήταν έτοιμοι να κρίνουν την Κλάνσι αθώα λόγω παραφροσύνης.Μια τέτοια ετυμηγορία θα είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, υπό την επιφύλαξη τακτικής δικαστικής επανεξέτασης. Στη Μασαχουσέτη, η καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού συνεπάγεται υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής.