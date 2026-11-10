Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Δεν απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για φόνο στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, ανοίγει ο δρόμος για νέα δίκη
Δεν απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για φόνο στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, ανοίγει ο δρόμος για νέα δίκη
Οι δικηγόροι είχαν υποστηρίξει ότι μια επανεκδίκαση θα παραβίαζε την προστασία της Κλάνσι βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει τη διπλή δίωξη για το ίδιο αδίκημα
Ανοίγει ο δρόμος για μία νέα δίκη για την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της, μετά από απόφαση δικαστή της Μασαχουσέτης.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, χθες (9/11) o δικαστής, Γουίλιαμ Σάλιβαν, στο Πλίμουθ δεν έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων της Κλάνσι για την απόρριψη της υπόθεσης εναντίον της υποστηρίζοντας ότι μια νέα δίκη δεν θα την υποβάλλει με αντισυνταγματικό τρόπο σε διπλή δίωξη για το ίδιο έγκλημα. Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος δικαστής είχε κηρύξει τη δίκη άκυρη, αφού η επιτροπή ενόρκων ανέφερε ότι ένας ένορκος δεν συμφωνούσε και εμπόδιζε την επίτευξη ομόφωνης ετυμηγορίας.
Ο Σάλιβαν έχει προγραμματίσει ακρόαση στις 16 Νοεμβρίου για να συζητηθεί η ημερομηνία της νέας δίκης, η οποία, όπως πρότεινε, θα μπορούσε να διεξαχθεί τον Μάρτιο.
Οι δικηγόροι είχαν υποστηρίξει ότι μια επανεκδίκαση θα παραβίαζε την προστασία της Κλάνσι βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει τη διπλή δίωξη για το ίδιο αδίκημα, γνωστή ως «διπλή ποινική ευθύνη». Ισχυρίστηκαν, ακόμη, ότι ο Σάλιβαν ενήργησε πρόωρα κηρύσσοντας την δίκη άκυρη και ότι αυτό δεν ήταν απαραίτητο.
Επικαλούμενοι τις σημειώσεις των ενόρκων, στις οποίες αναφερόταν ότι ο ένορκος που αντιστεκόταν δεν ακολουθούσε τον νόμο περί εύλογης αμφιβολίας παρά τις οδηγίες του δικαστή, οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι ο Σάλιβαν θα έπρεπε αντ’ αυτού να είχε ανακρίνει τον ένορκο που αντιστεκόταν και ενδεχομένως να τον είχε απομακρύνει.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικαστή οι σημειώσεις δεν έδειχναν κάτι τέτοιο, αλλά πιθανότατα υποδήλωναν μια διαφωνία μεταξύ των ενόρκων.
Η ανάκριση του μέλους της κριτικής επιτροπής που διαφωνούσε εν μέσω των διαβουλεύσεών τους θα είχε ως αποτέλεσμα να είναι «απαράδεκτα καταναγκαστική», έγραψε ο Σάλιβαν. «Επειδή το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρχε προφανής αναγκαιότητα για επανάληψη της δίκης λόγω του αδιεξόδου της κριτικής επιτροπής, η επανάληψη της δίκης για τις κατηγορίες δολοφονίας δεν παραβιάζει το δικαίωμα του Κλάνσι να μην υποβληθεί σε διπλή ποινική δίωξη», πρόσθεσε.
Ο δικαστής αρνήθηκε την διεξαγωγή μιας περιορισμένης έρευνας σχετικά με τον ένορκο που δεν συμφώνησε, αναφέροντας ότι δεν έβλεπε λόγο να τον εξετάσει υπό όρκο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.
Ο Μάρτιν Βάινμπεργκ, δικηγόρος της Κλάνσι, δήλωσε ότι αναμένει η υπεράσπιση να ασκήσει έφεση.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, χθες (9/11) o δικαστής, Γουίλιαμ Σάλιβαν, στο Πλίμουθ δεν έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων της Κλάνσι για την απόρριψη της υπόθεσης εναντίον της υποστηρίζοντας ότι μια νέα δίκη δεν θα την υποβάλλει με αντισυνταγματικό τρόπο σε διπλή δίωξη για το ίδιο έγκλημα. Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος δικαστής είχε κηρύξει τη δίκη άκυρη, αφού η επιτροπή ενόρκων ανέφερε ότι ένας ένορκος δεν συμφωνούσε και εμπόδιζε την επίτευξη ομόφωνης ετυμηγορίας.
Ο Σάλιβαν έχει προγραμματίσει ακρόαση στις 16 Νοεμβρίου για να συζητηθεί η ημερομηνία της νέας δίκης, η οποία, όπως πρότεινε, θα μπορούσε να διεξαχθεί τον Μάρτιο.
Οι δικηγόροι είχαν υποστηρίξει ότι μια επανεκδίκαση θα παραβίαζε την προστασία της Κλάνσι βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει τη διπλή δίωξη για το ίδιο αδίκημα, γνωστή ως «διπλή ποινική ευθύνη». Ισχυρίστηκαν, ακόμη, ότι ο Σάλιβαν ενήργησε πρόωρα κηρύσσοντας την δίκη άκυρη και ότι αυτό δεν ήταν απαραίτητο.
Επικαλούμενοι τις σημειώσεις των ενόρκων, στις οποίες αναφερόταν ότι ο ένορκος που αντιστεκόταν δεν ακολουθούσε τον νόμο περί εύλογης αμφιβολίας παρά τις οδηγίες του δικαστή, οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι ο Σάλιβαν θα έπρεπε αντ’ αυτού να είχε ανακρίνει τον ένορκο που αντιστεκόταν και ενδεχομένως να τον είχε απομακρύνει.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικαστή οι σημειώσεις δεν έδειχναν κάτι τέτοιο, αλλά πιθανότατα υποδήλωναν μια διαφωνία μεταξύ των ενόρκων.
Η ανάκριση του μέλους της κριτικής επιτροπής που διαφωνούσε εν μέσω των διαβουλεύσεών τους θα είχε ως αποτέλεσμα να είναι «απαράδεκτα καταναγκαστική», έγραψε ο Σάλιβαν. «Επειδή το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρχε προφανής αναγκαιότητα για επανάληψη της δίκης λόγω του αδιεξόδου της κριτικής επιτροπής, η επανάληψη της δίκης για τις κατηγορίες δολοφονίας δεν παραβιάζει το δικαίωμα του Κλάνσι να μην υποβληθεί σε διπλή ποινική δίωξη», πρόσθεσε.
Ο δικαστής αρνήθηκε την διεξαγωγή μιας περιορισμένης έρευνας σχετικά με τον ένορκο που δεν συμφώνησε, αναφέροντας ότι δεν έβλεπε λόγο να τον εξετάσει υπό όρκο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.
Ο Μάρτιν Βάινμπεργκ, δικηγόρος της Κλάνσι, δήλωσε ότι αναμένει η υπεράσπιση να ασκήσει έφεση.
Τι είχε προηγηθείΣτις 24 Ιανουαρίου 2023 η 36χρονη πρώην νοσοκόμα στραγγάλισε την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν στο υπόγειο του σπιτιού στη Μασαχουσέτη και κατηγορείται για τρεις φόνους πρώτου βαθμού. Στη συνέχεια, αυτοτραυματίστηκε με ένα μαχαίρι και πήδηξε από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου σε μια προσπάθεια να δώσει τέλος στη ζωή της, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη.
Οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε κατάσταση μεταγεννητικής ψύχωσης και θα έπρεπε να κριθεί αθώα λόγω παραφροσύνης, κάτι που στη Μασαχουσέτη ονομάζεται «έλλειψη ποινικής ευθύνης».
Μετά την ακύρωση της δίκης μερικοί από τους ενόρκους δήλωσαν ότι αν δεν ήταν ένας ενόρκος που δεν υπέκυψε, ήταν έτοιμοι να κρίνουν την Κλάνσι αθώα λόγω παραφροσύνης.
Μια τέτοια ετυμηγορία θα είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, υπό την επιφύλαξη τακτικής δικαστικής επανεξέτασης. Στη Μασαχουσέτη, η καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού συνεπάγεται υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής.
Μετά την ακύρωση της δίκης μερικοί από τους ενόρκους δήλωσαν ότι αν δεν ήταν ένας ενόρκος που δεν υπέκυψε, ήταν έτοιμοι να κρίνουν την Κλάνσι αθώα λόγω παραφροσύνης.
Μια τέτοια ετυμηγορία θα είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, υπό την επιφύλαξη τακτικής δικαστικής επανεξέτασης. Στη Μασαχουσέτη, η καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού συνεπάγεται υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα