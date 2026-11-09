Άιζενκοτ και Λίμπερμαν δηλώνουν βέβαιοι για σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης στο Ισραήλ - Τι λέει ο Νετανιάχου

«Εποικοδομητική και παραγωγική» η συνάντηση των δύο πολιτικών αρχηγών, αλλά παραμένει αγκάθι η συμμετοχή αραβικών κομμάτων και η στάση απέναντι στους υπερορθόδοξους - Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με κόμματα που βρίσκονται εκτός του πολιτικού του συνασπισμού

Τη βεβαιότητά τους ότι μπορούν να σχηματίσουν μια σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας εξέφρασαν ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, και ο ηγέτης του Yisrael Beytenu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, μετά τη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα, την ώρα που οι διαφωνίες για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ παραμένουν.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Yashar, οι δύο πολιτικοί πραγματοποίησαν μια «εποικοδομητική και παραγωγική συζήτηση», εξετάζοντας τις προοπτικές κυβερνητικής συνεργασίας.



«Και οι δύο εξέφρασαν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι μπορούν να σχηματίσουν μια σταθερή κυβέρνηση για μια πλήρη τετραετή θητεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση.



Οι διαφωνίες για τα αραβικά κόμματα και τους υπερορθόδοξους Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι δύο πολιτικοί εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.



Ο Λίμπερμαν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, καθώς και μιας κυβέρνησης που θα εξαρτάται από τη στήριξη κομμάτων με αραβική ηγεσία. Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, μια επιλογή που αποτελεί μέρος των διαφωνιών σχετικά με τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες.



Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ εξετάζει διαφορετικές δυνατότητες σχηματισμού κυβερνητικής πλειοψηφίας, γεγονός που έχει προκαλέσει τριβές με τον Λίμπερμαν.



Νετανιάχου: Νέα έκκληση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας στο Ισραήλ Νέα έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.



«Είναι επιτακτική ανάγκη, είναι η ανάγκη της στιγμής», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την ηγεσία του Λίκουντ.





Παράλληλα, για πρώτη φορά, ο Νετανιάχου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με κόμματα που βρίσκονται εκτός του πολιτικού του συνασπισμού.



«Είμαι πλέον έτοιμος να ξεκινήσω διάλογο με οποιοδήποτε κόμμα θέλει να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Θα το συζητήσουμε και, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο: μια κυβέρνηση ενότητας», ανέφερε.



Παρά το άνοιγμα προς τα υπόλοιπα κόμματα, ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας.



Στο μήνυμά του δεν έκανε καμία αναφορά σε ενδεχόμενη εναλλαγή στην πρωθυπουργία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δέσμευση για ένα μοντέλο εκ περιτροπής διακυβέρνησης. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η ηγεσία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας θα πρέπει να ανήκει στο κόμμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.



«Αυτός που φυσιολογικά πρέπει να ηγηθεί αυτής της κυβέρνησης είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Και το Λικούντ, υπό την ηγεσία μου, συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, 250.000 περισσότερες από το αμέσως επόμενο κόμμα», δήλωσε, με σαφή αιχμή προς τον Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Yashar.