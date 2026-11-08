Η ενημέρωση του Τύπου στον Λευκό Οίκο μετατρέπεται σε... ρινγκ με τον Ντάνα Γουάιτ και τους μαχητές του ΜΜΑ: Το βίντεο-κόμικ που ανέβασε ο Τραμπ
Η ενημέρωση του Τύπου στον Λευκό Οίκο μετατρέπεται σε... ρινγκ με τον Ντάνα Γουάιτ και τους μαχητές του ΜΜΑ: Το βίντεο-κόμικ που ανέβασε ο Τραμπ
Η πρόταση του Αμερικανού προέδρου να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου ο επικεφαλής της μεγαλύτερης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών εξέπληξε πολλούς - Τη Δευτέρα η συνάντηση των δύο ανδρών στον Λευκό Οίκο
Την επεισοδιακή πρώτη συνέντευξη Τύπου του Ντάνα Γουάιτ, του επικεφαλής της διοργάνωσης των MMA, παρουσίασε σε βίντεο στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε ένα χιουμοριστικό βιντέακι animation που έφτιαξε χρήστης του Twitter που δείχνει τι θα συμβεί στην ενημέρωση του Τύπου μόλις αναλάβει ένας εκπρόσωπος με προϋπηρεσία στις μεικτές πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ), όπως πρότεινε ο ίδιος, σχεδόν παρακαλώντας τον.
Δείτε το βίντεο:
Στο τέλος η αίθουσα Τύπου έχει γεμίσει δαρμένους δημοσιογράφους που είναι πεσμένοι στο πάτωμα. Τότε εμφανίζεται ο Τραμπ και ρωτά τον Γουάιτ πώς πήγε η ενημέρωση: «Ήταν καυτά, αλλά γενικά πήγε ήρεμα», απαντά ο Γουάιτ.
«Όμορφα», λέει ο Τραμπ και πίνει το αναψυκτικό του.
Η πρόταση του Τραμπ να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου ο επικεφαλής της μεγαλύτερης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών εξέπληξε πολλούς, ακόμη και όσους γνωρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λατρεύει το σπορ και είχε στήσει ολόκληρη αρένα μπροστά από τον Λευκό Οίκο για τους εορτασμούς των 250 χρόνων των ΗΠΑ.
Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, οπότε θα μάθουμε αν η απίθανη πρόταση του προέδρου γίνει πραγματικότητα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε ένα χιουμοριστικό βιντέακι animation που έφτιαξε χρήστης του Twitter που δείχνει τι θα συμβεί στην ενημέρωση του Τύπου μόλις αναλάβει ένας εκπρόσωπος με προϋπηρεσία στις μεικτές πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ), όπως πρότεινε ο ίδιος, σχεδόν παρακαλώντας τον.
Δείτε το βίντεο:
Σε αυτό φαίνεται ο Γουάιιτ πίσω από το πόντιουμ του εκπροσώπου να δέχεται σειρά σκληρών ερωτήσεων. Η απάντησή του είναι να δίνει κάθε φορά εντολή σε έναν από τους έξι αστέρες των ΜΜΑ που πρότεινε οι Τραπ ως βοηθούς του Γουάιτ να ακινητοποιεί με μια λαβή τον «ενοχλητικό» δημοσιογράφο.
🚨BREAKING: Dana White's first press briefing as White House Press Secretary. https://t.co/T24dFGyup5— Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) November 7, 2026
Στο τέλος η αίθουσα Τύπου έχει γεμίσει δαρμένους δημοσιογράφους που είναι πεσμένοι στο πάτωμα. Τότε εμφανίζεται ο Τραμπ και ρωτά τον Γουάιτ πώς πήγε η ενημέρωση: «Ήταν καυτά, αλλά γενικά πήγε ήρεμα», απαντά ο Γουάιτ.
«Όμορφα», λέει ο Τραμπ και πίνει το αναψυκτικό του.
Η πρόταση του Τραμπ να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου ο επικεφαλής της μεγαλύτερης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών εξέπληξε πολλούς, ακόμη και όσους γνωρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λατρεύει το σπορ και είχε στήσει ολόκληρη αρένα μπροστά από τον Λευκό Οίκο για τους εορτασμούς των 250 χρόνων των ΗΠΑ.
Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, οπότε θα μάθουμε αν η απίθανη πρόταση του προέδρου γίνει πραγματικότητα.
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