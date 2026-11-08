Η ενημέρωση του Τύπου στον Λευκό Οίκο μετατρέπεται σε... ρινγκ με τον Ντάνα Γουάιτ και τους μαχητές του ΜΜΑ: Το βίντεο-κόμικ που ανέβασε ο Τραμπ