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Τραμπ για την νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές: Η Αμερική έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω στην Ιστορία
Τραμπ για την νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές: Η Αμερική έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω στην Ιστορία
Μην φοβάστε, θα επιστρέψουμε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έκαναν ένα «γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» με την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ υποσχέθηκε ότι το κόμμα του θα επιστρέψει «μεγαλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ».
«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Αλλά μην φοβάστε, θα επιστρέψουμε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ» πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι το ρεπουμπλικανικό κόμμα έχασε τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί διά νόμων το πρόγραμμά του τα δυο χρόνια που του απομένουν στον Λευκό Οίκο.
Μετά την εκλογική ήττα, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια μαχητική στάση απέναντι στην επερχόμενη πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.
Την Παρασκευή, διόρισε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, έναν εκπρόσωπο της άκρας δεξιάς, στη στρατηγική θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.
Χθες Σάββατο, ανακοίνωσε επίσης ότι πρόσφερε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στον Ντάνα Γουάιτ, πρόεδρο UFC, του κορυφαίου οργανισμού μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον κόσμο.
«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Αλλά μην φοβάστε, θα επιστρέψουμε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ» πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι το ρεπουμπλικανικό κόμμα έχασε τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί διά νόμων το πρόγραμμά του τα δυο χρόνια που του απομένουν στον Λευκό Οίκο.
Μετά την εκλογική ήττα, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια μαχητική στάση απέναντι στην επερχόμενη πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.
Την Παρασκευή, διόρισε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, έναν εκπρόσωπο της άκρας δεξιάς, στη στρατηγική θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.
Χθες Σάββατο, ανακοίνωσε επίσης ότι πρόσφερε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στον Ντάνα Γουάιτ, πρόεδρο UFC, του κορυφαίου οργανισμού μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον κόσμο.
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