Το άσπρο - μαύρο κάνει ο Τραμπ για το Ιράν: Έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες, κανείς δεν σκοτώθηκε, κανείς δεν τραυματίστηκε, λέει
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ

Το άσπρο - μαύρο κάνει ο Τραμπ για το Ιράν: Έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες, κανείς δεν σκοτώθηκε, κανείς δεν τραυματίστηκε, λέει

«Δεν έχουμε κανέναν τραυματία, κανέναν νεκρό... Είμαστε εκεί 7 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Μαρ-α-Λαγκό

Το άσπρο - μαύρο κάνει ο Τραμπ για το Ιράν: Έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες, κανείς δεν σκοτώθηκε, κανείς δεν τραυματίστηκε, λέει
8 ΣΧΟΛΙΑ
Να υποβαθμίσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ιράν προσπάθησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο Μαρ-α-Λάγκο. 

«Δεν έχουμε κανέναν τραυματία, κανέναν νεκρό... Είμαστε εκεί 7 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος που συνέκρινε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και το ουκρανικό μέτωπο λέγοντας: «Κοιτώντας τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας... ναι, αυτοί είναι πόλεμοι. Εμείς δεν πολεμάμε

Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον ναυτικό αποκλεισμό που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι ο καλύτερος στη στρατιωτική ιστορία. «Τίποτα δεν περνάει από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν έχουμε κανέναν τραυματία, κανέναν νεκρό... Είμαστε εκεί 7 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες. Κοιτώντας τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας... ναι, αυτοί είναι πόλεμοι. Εμείς δεν πολεμάμε. Έχουμε τον καλύτερο ναυτικό απολεισμό στην στρατιωτική ιστορία. Τίποτα δεν περνάει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή μας. Τίποτα δεν πάει στο Ιράν, καθόλου πετρέλαιο δεν φτάνει στο Ιράν.»

Μικρής κλίμακας η επίθεση στη νήσο Κεσμ


Με αφορμή την μικρής έκτασης επίθεση στη νήσο Κεσμ που έγινε το βράδυ της Παρασκευής από αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «στρατιωτική επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας».

«Είχαν στήσει μια μικρή αντιαεροπορική διάταξη και την εξουδετερώσαμε μέσα σε περίπου 15 λεπτά, ίσως και πέντε», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης