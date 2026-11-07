Το άσπρο - μαύρο κάνει ο Τραμπ για το Ιράν: Έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες, κανείς δεν σκοτώθηκε, κανείς δεν τραυματίστηκε, λέει