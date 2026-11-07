Το άσπρο - μαύρο κάνει ο Τραμπ για το Ιράν: Έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες, κανείς δεν σκοτώθηκε, κανείς δεν τραυματίστηκε, λέει
«Δεν έχουμε κανέναν τραυματία, κανέναν νεκρό... Είμαστε εκεί 7 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Μαρ-α-Λαγκό
«Δεν έχουμε κανέναν τραυματία, κανέναν νεκρό... Είμαστε εκεί 7 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος που συνέκρινε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και το ουκρανικό μέτωπο λέγοντας: «Κοιτώντας τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας... ναι, αυτοί είναι πόλεμοι. Εμείς δεν πολεμάμε
Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον ναυτικό αποκλεισμό που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι ο καλύτερος στη στρατιωτική ιστορία. «Τίποτα δεν περνάει από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ
«Δεν έχουμε κανέναν τραυματία, κανέναν νεκρό... Είμαστε εκεί 7 μήνες, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολεμήσει μόλις 3-4 εβδομάδες. Κοιτώντας τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας... ναι, αυτοί είναι πόλεμοι. Εμείς δεν πολεμάμε. Έχουμε τον καλύτερο ναυτικό απολεισμό στην στρατιωτική ιστορία. Τίποτα δεν περνάει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή μας. Τίποτα δεν πάει στο Ιράν, καθόλου πετρέλαιο δεν φτάνει στο Ιράν.»
President Trump said the U.S. is "not fighting" a war with Iran on Friday, arguing that active combat has been limited to just three or four weeks of the ongoing conflict. Speaking to reporters at Mar-a-Lago, Trump compared the conflict to World War I, World War II and the war between Russia and Ukraine, saying that "nobody" was being hurt or killed. While large-scale fighting has been limited in recent weeks, Pentagon figures show that 23 American service members have died during operations related to the conflict, including 11 killed by enemy fire, and at least 865 have been wounded since February.— CBS News (@CBSNews) November 7, 2026
Μικρής κλίμακας η επίθεση στη νήσο Κεσμ
Με αφορμή την μικρής έκτασης επίθεση στη νήσο Κεσμ που έγινε το βράδυ της Παρασκευής από αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «στρατιωτική επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας».
«Είχαν στήσει μια μικρή αντιαεροπορική διάταξη και την εξουδετερώσαμε μέσα σε περίπου 15 λεπτά, ίσως και πέντε», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους.
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