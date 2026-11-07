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Η «Σιδερένια Πύλη» του Τραμπ στο Ιράν: Ομάδα επιλέκτων στοχεύει να περιορίσει τη διακίνηση προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού της Τεχεράνης
Η «Σιδερένια Πύλη» του Τραμπ στο Ιράν: Ομάδα επιλέκτων στοχεύει να περιορίσει τη διακίνηση προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού της Τεχεράνης
Τη δημιουργία ειδικής ομάδας με αποστολή να εμποδίσει τη μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων και άλλων υλικών μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας ο διοικητής της CENTCOM
Τη δημιουργία ειδικής ομάδας με αποστολή να εμποδίσει τη μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων και άλλων υλικών μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας διέταξε σήμερα Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.
Η νέα ομάδα, με την ονομασία Task Force Iron Gate («Σιδερένια Πύλη»), θα αποτελείται από περίπου 20 πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη και θα έχει την έδρα της στην Τάμπα της Φλόριντα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η Task Force Iron Gate θα συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης, με στόχο να αποτρέψει τη μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων, τεχνολογιών διπλής χρήσης, υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και τη διακίνηση παράνομων εσόδων μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας.
Η συγκρότησή της εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ουάσινγκτον να περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό και να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.
«Η δημιουργία της Task Force Iron Gate ενισχύει την επιτυχία του σιδηρού ναυτικού αποκλεισμού που έχουμε επιβάλει στο Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.
«Η ενίσχυση της συνεργασίας της CENTCOM με τις υπόλοιπες αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες θα περιορίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, να ανακατασκευάζει εργοστάσια παραγωγής όπλων και να αναπληρώνει το στρατιωτικό του υλικό», πρόσθεσε.
Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει εμποδίσει, τους τελευταίους μήνες, το Ιράν να εξαγάγει αργό πετρέλαιο αξίας μεγαλύτερης των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, ο αποκλεισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυστηρά σε όλα τα πλοία που εισέρχονται στα ιρανικά λιμάνια ή αναχωρούν από αυτά.
Με τη δημιουργία της Task Force Iron Gate, οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις προσπάθειες ελέγχου των μεταφορών από και προς το Ιράν και στις χερσαίες διαδρομές, επιδιώκοντας να περιορίσουν τόσο τη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού όσο και τις οικονομικές ροές που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιτρέπουν στην Τεχεράνη να χρηματοδοτεί και να ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες.
Η νέα ομάδα, με την ονομασία Task Force Iron Gate («Σιδερένια Πύλη»), θα αποτελείται από περίπου 20 πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη και θα έχει την έδρα της στην Τάμπα της Φλόριντα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η Task Force Iron Gate θα συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης, με στόχο να αποτρέψει τη μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων, τεχνολογιών διπλής χρήσης, υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και τη διακίνηση παράνομων εσόδων μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας.
https://t.co/xUcO520Enu— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026
Η συγκρότησή της εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ουάσινγκτον να περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό και να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.
Στόχος ο περιορισμός των Ιρανών στη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού
«Η δημιουργία της Task Force Iron Gate ενισχύει την επιτυχία του σιδηρού ναυτικού αποκλεισμού που έχουμε επιβάλει στο Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.
«Η ενίσχυση της συνεργασίας της CENTCOM με τις υπόλοιπες αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες θα περιορίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, να ανακατασκευάζει εργοστάσια παραγωγής όπλων και να αναπληρώνει το στρατιωτικό του υλικό», πρόσθεσε.
NEW | 🇺🇸 🇮🇷 The US military is expanding its pressure campaign against Iran beyond the naval blockade. CENTCOM has established Task Force Iron Gate, a new unit based in Tampa, Florida, to coordinate efforts against Iranian weapons transfers, sanctioned goods and illicit financial networks moving through land borders and the Caspian Sea. The task force will consist of approximately 20 civilian and military personnel working with other US government agencies. The idea is to target the supply routes and financial networks that could allow Iran to bypass restrictions at sea.— GeoInsider (@InsiderGeo) November 7, 2026
Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει εμποδίσει, τους τελευταίους μήνες, το Ιράν να εξαγάγει αργό πετρέλαιο αξίας μεγαλύτερης των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
CENTCOM: Μπλόκο σε εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου άνω των 25 δισ. δολαρίων
Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, ο αποκλεισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυστηρά σε όλα τα πλοία που εισέρχονται στα ιρανικά λιμάνια ή αναχωρούν από αυτά.
Με τη δημιουργία της Task Force Iron Gate, οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις προσπάθειες ελέγχου των μεταφορών από και προς το Ιράν και στις χερσαίες διαδρομές, επιδιώκοντας να περιορίσουν τόσο τη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού όσο και τις οικονομικές ροές που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιτρέπουν στην Τεχεράνη να χρηματοδοτεί και να ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες.
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