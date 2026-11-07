Η «Σιδερένια Πύλη» του Τραμπ στο Ιράν: Ομάδα επιλέκτων στοχεύει να περιορίσει τη διακίνηση προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού της Τεχεράνης

Τη δημιουργία ειδικής ομάδας με αποστολή να εμποδίσει τη μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων και άλλων υλικών μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας ο διοικητής της CENTCOM