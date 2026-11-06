Φονικό αμόκ από 28χρονο στην Τουρκία: Έστησε δολοφονική ενέδρα σε 3 για ένα χρέος €11.000 και σκότωσε άλλους 5 για να πάρει τα αυτοκίνητά τους
Φονικό αμόκ από 28χρονο στην Τουρκία: Έστησε δολοφονική ενέδρα σε 3 για ένα χρέος €11.000 και σκότωσε άλλους 5 για να πάρει τα αυτοκίνητά τους
Ανάμεσα στα θύματα του Αρίφ Σεφά Οζντεμίρ είναι δύο καθηγήτριες που αρνήθηκαν να του δώσουν το αυτοκίνητό τους
Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία 8 ατόμων στην Τουρκία από τον 29χρονο Αρίφ Σεφά Οζντεμίρ στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ.
Σύμφωνα με την ομολογία του, τους πρώτους 3 τους σκότωσε σε ενέδρα για ένα χρέος 11.000 ευρώ που αφορούσε αγορά θεριζοαλωνιστικής μηχανής και τους άλλους πέντε προκειμένου να κλέψει τα οχήματά τους ώστε να τα χρησιμοποιήσει για τη διαφυγή του.
Κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Οζντεμίρ υποστήριξε ότι είχε αγοράσει από ένα από τα θύματά του, τον Αχμέτ Ουζέλ, μια θεριζοαλωνιστική μηχανή έναντι 40.000 ευρώ. Όταν, όμως, άρχισε να τη δουλεύει, η μηχανή έπιασε φωτιά σε χωράφι στη Σμύρνη και καταστράφηκε.
Μετά το περιστατικό αυτό ο 29χρονος είπε ότι διαφώνησε με τον Ουζέλ σχετικά με τα χρήματα που χρωστούσε για τη μηχανή. Κατά την κατάθεσή του, οι δύο τους συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τον Ουζέλ να απαιτεί 11.000 ευρώ και τον Οζντεμίρ να υποστηρίζει ότι το χρέος του ήταν 4.000 ευρώ
Την Τετάρτη ο 29χρονος δράστης κάλεσε τον Ουζέλ στην περιοχή που ζούσε με το πρόσχημα ότι θα του κατέβαλε τα οφειλόμενα χρήματα. Όταν, όμως, εκείνος έφτασε μαζί με τους φίλους του, Μπεκίρ και Νομάν Τοπράκ, φέρεται να τσακώθηκε με τον Οζντεμίρ, ο οποίος σήκωσε το κυνηγετικό όπλο που είχε μαζί του και σκότωσε τους τρεις άνδρες.
Μετά το τριπλό φονικό ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει βάζοντας στο στόχαστρο αυτοκίνητα που συναντούσε. Όταν, όμως, οι επιβάτες τους αρνούνταν να του δώσουν τα αυτοκίνητά τους, εκείνος άνοιγε πυρ και τους σκότωνε.
Ανάμεσα στα πέντε άτομα που σκότωσε όταν αναζητούσε αυτοκίνητο για διαφυγή ήταν και δύο καθηγήτριες, η Χιλάλ Μετέ και η Αϊσέ Σενά Ντεμίρ, οι οποίες εργάζονταν σε γυμνάσιο της περιοχής. Κάτοικος περιέγραψε πως όταν ο 29χρονος απαίτησε το αυτοκίνητο από τις δύο γυναίκες και εκείνες αρνήθηκαν, τις πυροβόλησε και τις σκότωσε.
Σύμφωνα με την ομολογία του, τους πρώτους 3 τους σκότωσε σε ενέδρα για ένα χρέος 11.000 ευρώ που αφορούσε αγορά θεριζοαλωνιστικής μηχανής και τους άλλους πέντε προκειμένου να κλέψει τα οχήματά τους ώστε να τα χρησιμοποιήσει για τη διαφυγή του.
Κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Οζντεμίρ υποστήριξε ότι είχε αγοράσει από ένα από τα θύματά του, τον Αχμέτ Ουζέλ, μια θεριζοαλωνιστική μηχανή έναντι 40.000 ευρώ. Όταν, όμως, άρχισε να τη δουλεύει, η μηχανή έπιασε φωτιά σε χωράφι στη Σμύρνη και καταστράφηκε.
🔴 "İki dakika sal şuraya" | 8 kişiyi öldüren cani hastaneden böyle çıkarıldı, vatandaşlar tepki gösterdi— GZT (@gztcom) November 6, 2026
📌 Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Sefa Özdemir, cinayetleri biçerdöver anlaşmazlığı ve araç gaspı amacıyla işlediğini itiraf etti pic.twitter.com/4Buon8VYu2
Μετά το περιστατικό αυτό ο 29χρονος είπε ότι διαφώνησε με τον Ουζέλ σχετικά με τα χρήματα που χρωστούσε για τη μηχανή. Κατά την κατάθεσή του, οι δύο τους συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τον Ουζέλ να απαιτεί 11.000 ευρώ και τον Οζντεμίρ να υποστηρίζει ότι το χρέος του ήταν 4.000 ευρώ
Την Τετάρτη ο 29χρονος δράστης κάλεσε τον Ουζέλ στην περιοχή που ζούσε με το πρόσχημα ότι θα του κατέβαλε τα οφειλόμενα χρήματα. Όταν, όμως, εκείνος έφτασε μαζί με τους φίλους του, Μπεκίρ και Νομάν Τοπράκ, φέρεται να τσακώθηκε με τον Οζντεμίρ, ο οποίος σήκωσε το κυνηγετικό όπλο που είχε μαζί του και σκότωσε τους τρεις άνδρες.
Μετά το τριπλό φονικό ο 29χρονος προσπάθησε να διαφύγει βάζοντας στο στόχαστρο αυτοκίνητα που συναντούσε. Όταν, όμως, οι επιβάτες τους αρνούνταν να του δώσουν τα αυτοκίνητά τους, εκείνος άνοιγε πυρ και τους σκότωνε.
KATİLİN ARAÇ GASBETTİĞİ O ANLAR— İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) November 5, 2026
“YAKLAŞMA VURURUM”
“ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM”
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil Arif Sefa Özdemir’in katliamı yaptıktan sonra bir aracı gasbettiği anlar…
Önce aracın önünü kesiyor, sonra silahı doğrultuyor…
Kendisine karşı… pic.twitter.com/IYVaJ8XBzL
Ανάμεσα στα πέντε άτομα που σκότωσε όταν αναζητούσε αυτοκίνητο για διαφυγή ήταν και δύο καθηγήτριες, η Χιλάλ Μετέ και η Αϊσέ Σενά Ντεμίρ, οι οποίες εργάζονταν σε γυμνάσιο της περιοχής. Κάτοικος περιέγραψε πως όταν ο 29χρονος απαίτησε το αυτοκίνητο από τις δύο γυναίκες και εκείνες αρνήθηκαν, τις πυροβόλησε και τις σκότωσε.
Η μια από τις εκπαιδευτικούς, η Χιλάλ Μετέ, είχε ζητήσει να μετατεθεί στην περιοχή πριν από δύο χρόνια προκειμένου να είναι κοντά στον πατέρα της μετά τον θάνατο της μητέρας της.
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