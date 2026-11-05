Συνελήφθη ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων με τους οκτώ νεκρούς στο Αφιόν Καραχισάρ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αφιόν Καραχισάρ Τουρκία Δολοφονίες Νεκροί

Συνελήφθη ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων με τους οκτώ νεκρούς στο Αφιόν Καραχισάρ, δείτε βίντεο

Ο δράστης φέρεται να σταματούσε τυχαία οχήματα στον δρόμο και άνοιγε πυρ εναντίον των επιβατών τους

Συνελήφθη ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων με τους οκτώ νεκρούς στο Αφιόν Καραχισάρ, δείτε βίντεο
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Συνελήφθη στο Εσκί Σεχίρ ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστεί σοβαρά ένας ακόμη.

Η νομαρχία του Εσκί Σεχίρ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112. Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ. Στο χωριό Γιουκαριταντίρ εντοπίστηκαν τραυματισμένες δύο γυναίκες, οι οποίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Ένας τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.





Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης σταματούσε τυχαία οχήματα στον δρόμο και άνοιγε πυρ εναντίον των επιβατών τους.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν τις σορούς πέντε ανθρώπων μέσα σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, στις περιοχές των χωριών Αγιαζινί και Κιγίρ.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο φερόμενος δράστης, αφού απομακρύνθηκε από τα αρχικά σημεία των επιθέσεων, κατευθύνθηκε σε άλλη τοποθεσία, όπου πυροβόλησε και σκότωσε ακόμη δύο ανθρώπους με καραμπίνα.

Η Νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε επισήμως ότι ο συνολικός απολογισμός των ένοπλων επιθέσεων ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν τις διαδοχικές επιθέσεις και τις κινήσεις του υπόπτου, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης όλων των θυμάτων.

Τα οχήματα που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς απομακρύνθηκαν από τα σημεία των επιθέσεων με γερανούς, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τα συνεργεία της εγκληματολογικής υπηρεσίας.
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