Συνελήφθη ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων με τους οκτώ νεκρούς στο Αφιόν Καραχισάρ, δείτε βίντεο

Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldüğü katliamla ilgili yeni detayları ortaya çıktı Yapılan araştırmalarda şüphelinin ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyünde 1 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü, ağır yaraladığı 1 kişinin ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Buradan 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek kaçan zanlı, Ayazini köyüne geçerek 40 ND 574 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişiyi daha vurarak öldürdü. Saldırılarına Kıyır köyünde devam eden şahsın, 03 AGV 654 plakalı araç içerisindeki 2 kişiyi ve araca yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan 1 kişiyi daha katlettiği tespit edildi. Son gasbettiği araçla Seyitgazi'ye kaçtı Olayların ardından bölgeden 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek kaçan şüphelinin, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi istikametine yöneldiği belirlendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın firari zanlısını yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.