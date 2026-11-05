Συνελήφθη ο δράστης των ένοπλων επιθέσεων με τους οκτώ νεκρούς στο Αφιόν Καραχισάρ, δείτε βίντεο
Ο δράστης φέρεται να σταματούσε τυχαία οχήματα στον δρόμο και άνοιγε πυρ εναντίον των επιβατών τους
Η νομαρχία του Εσκί Σεχίρ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας.
Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112. Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στην περιοχή του χωριού Αγιαζινί και άλλοι τρεις κοντά στο χωριό Κιγίρ. Στο χωριό Γιουκαριταντίρ εντοπίστηκαν τραυματισμένες δύο γυναίκες, οι οποίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Ένας τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
SONDAKİKA Afyonkarahisar katliamı saldırganı Eskişehir'in Seyigazi ilçesinde yakalandı. Haberi verdiğimiz sıralarda 8 ölü 1 yaralı vardı… Başın sağ olsun Afyon https://t.co/GhtYRi4sZS— Ahmet Yeşiltepe (@ahmetyesiltepe) November 5, 2026
Kansızın yakalanma anı#afyonkatliam #afyon #Afyonkarahisar pic.twitter.com/rNg7tU0Iw4— huysuz nine (@huysuznine) November 5, 2026
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης σταματούσε τυχαία οχήματα στον δρόμο και άνοιγε πυρ εναντίον των επιβατών τους.
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın aracından elinde tüfekle çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.— Ekrem Önder Çiftçi (@eonderciftci) November 5, 2026
Katilin 54 ACC 723 plakalı aracı gasp edip Eskişehir İli Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı değerlendirilmekte. #afyon #afyonkarahisar pic.twitter.com/CU8czcl8kJ
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν τις σορούς πέντε ανθρώπων μέσα σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, στις περιοχές των χωριών Αγιαζινί και Κιγίρ.
Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldüğü katliamla ilgili yeni detayları ortaya çıktı Yapılan araştırmalarda şüphelinin ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyünde 1 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü, ağır yaraladığı 1 kişinin ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Buradan 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek kaçan zanlı, Ayazini köyüne geçerek 40 ND 574 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişiyi daha vurarak öldürdü. Saldırılarına Kıyır köyünde devam eden şahsın, 03 AGV 654 plakalı araç içerisindeki 2 kişiyi ve araca yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan 1 kişiyi daha katlettiği tespit edildi. Son gasbettiği araçla Seyitgazi'ye kaçtı Olayların ardından bölgeden 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek kaçan şüphelinin, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi istikametine yöneldiği belirlendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın firari zanlısını yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 5, 2026
Η Νομαρχία του Αφιόν Καραχισάρ επιβεβαίωσε επισήμως ότι ο συνολικός απολογισμός των ένοπλων επιθέσεων ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.
Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν τις διαδοχικές επιθέσεις και τις κινήσεις του υπόπτου, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης όλων των θυμάτων.
Τα οχήματα που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς απομακρύνθηκαν από τα σημεία των επιθέσεων με γερανούς, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τα συνεργεία της εγκληματολογικής υπηρεσίας.
Afyonkarahisar Valiliğinden silahlı saldırılara ilişkin açıklama: "8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı" https://t.co/NlA8G8IBnB https://t.co/TCE1stuR8n— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 5, 2026
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