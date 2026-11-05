CNN: Ιστορική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, παίρνουν τουλάχιστον 250 έδρες στη Βουλή
CNN: Ιστορική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, παίρνουν τουλάχιστον 250 έδρες στη Βουλή
Σύμφωνα με νεότερη προβολή του αμερικανικού μέσου, το κόμμα των Μπλε αναμένεται να καταλάβει τουλάχιστον 250 από τις 435 έδρες, δηλαδή 32 περισσότερες από τις 218 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία.
Τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2008 εξασφαλίζουν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη νεότερη προβολή του CNN. Το κόμμα αναμένεται να καταλάβει τουλάχιστον 250 από τις 435 έδρες, δηλαδή 32 περισσότερες από τις 218 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία.
Καθώς εκκρεμούν ακόμη αναμετρήσεις, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί.
Το αποτέλεσμα αποτυπώνει το μέγεθος της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών και δημιουργεί νέα δεδομένα για την κυβέρνηση Τραμπ.
Με τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να προωθήσουν τη νομοθετική τους ατζέντα και να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον Λευκό Οίκο.
Στη Γερουσία παραμένουν ανοιχτές δύο αναμετρήσεις, στο Μισισίπι και στην Αλάσκα.
Σημειώνεται ότι οι 250 έδρες αποτελούν δημοσιογραφική προβολή του CNN και όχι ακόμη επίσημα πιστοποιημένο αποτέλεσμα.
Καθώς εκκρεμούν ακόμη αναμετρήσεις, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί.
Το αποτέλεσμα αποτυπώνει το μέγεθος της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών και δημιουργεί νέα δεδομένα για την κυβέρνηση Τραμπ.
Με τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να προωθήσουν τη νομοθετική τους ατζέντα και να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον Λευκό Οίκο.
Στη Γερουσία παραμένουν ανοιχτές δύο αναμετρήσεις, στο Μισισίπι και στην Αλάσκα.
Σημειώνεται ότι οι 250 έδρες αποτελούν δημοσιογραφική προβολή του CNN και όχι ακόμη επίσημα πιστοποιημένο αποτέλεσμα.
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