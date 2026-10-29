Η Σιν Μπετ ανοίγει έρευνα για χρηματοδότηση από το Κατάρ με στόχο να επηρεαστούν οι εκλογές: Στο μικροσκόπιο οι Άραβες

Σοβαρές υποψίες για παρέμβαση τουστις βουλευτικές εκλογές του, μέσω χρηματοδότησης που φέρεται να είχε στόχο να επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά του αραβικού πληθυσμού, διερευνούν οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, έπειτα από παρέμβαση του επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, ενώ την ίδια θέση - περί επηρεασμού των Αράβων από καταριανές πηγές - ενστερνίζεται και ο. Σημειώνεται πως, αρχικά, τοάφηνε υπόνοιες περί επηρεασμού και από την, ωστόσο το σενάριο αυτό εγκαταλείφθηκε και αποσύρθηκε πολύ γρήγορα.Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε την Πέμπτη το ισραηλινό τηλεοπτικό, μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρεται να προέρχονταν από το, διοχετεύθηκαν με σκοπό να επηρεαστεί η ψηφοφορία στους κόλπους της αραβικής κοινότητας τουΚατά το ίδιο δημοσίευμα, μέρος των χρημάτων φέρεται να διακινήθηκε μέσω διαύλων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεταφορά κεφαλαίων προς τρομοκρατικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και δίκτυα ανταλλακτηρίων συναλλάγματος.Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ότι το Κατάρ χρηματοδότησε παράνομες δραστηριότητες με στόχο την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ, δικαστής, απέστειλε την Τετάρτη επίσημη επιστολή στον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ,ζητώντας τη διερεύνηση υποψιών για ξένη χρηματοδότηση και εξαγορά ψήφων.Είχε προηγηθεί η παρουσίαση πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών από τον Ζίνι στον Σόλμπεργκ, οι οποίες, σύμφωνα με το N12, χαρακτηρίστηκαν «εξαιρετικά σοβαρές».Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής τηςθεωρήθηκαν ιδιαίτερα ισχυρά και προκάλεσαν έντονη ανησυχία στον δικαστή, ο οποίος αποφάσισε να ζητήσει άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.Ο Ζίνι φέρεται επίσης να ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον Σόλμπεργκ, καθώς οι πληροφορίες αφορούσαν ενδεχόμενη παράνομη παρέμβαση τρίτης χώρας στη δημοκρατική διαδικασία.Η επιστολή χαρακτηρίζεται ασυνήθιστη για τα ισραηλινά δεδομένα, τόσο λόγω της σοβαρότητας των υποψιών όσο και εξαιτίας της άμεσης εμπλοκής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας στη διερεύνηση πιθανών εκλογικών παραβάσεων.

Στο επίκεντρο τα χρήματα από το Κατάρ και η ψήφος των Αράβων

Τι αναφέρει η επιστολή του δικαστή Σόλμπεργκ

Εντολή στη Σιν Μπετ να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία

Η διευκρίνιση για το Λικούντ και οι επόμενες κινήσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ηγέτης του κόμματος Λικούντ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλά σε οπαδούς του

Ο Άιζενκοτ προειδοποιεί για καθυστέρηση της ορκωμοσίας της Κνεσέτ

Ο Μπεν Γκβιρ ζητεί συλλήψεις στελεχών των αραβικών κομμάτων

Η αστυνομία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Λικούντ περί «κλεμμένων εκλογών»

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, οι υποψίες επικεντρώνονται σε χρηματοδότηση από το Κατάρ με στόχο να επηρεαστεί η συμμετοχή και η ψήφος τωνπολιτών τουστις εκλογές.Τοαναφέρει ότι οι αρχές εξετάζουν εάν σημαντικά ποσά μεταφέρθηκαν μέσω μηχανισμών που δυσκολεύουν τον εντοπισμό της προέλευσης και του τελικού αποδέκτη των χρημάτων.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις πληροφορίες περί χρησιμοποίησης διαύλων χρηματοδότησης οι οποίοι στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με μεταφορές χρημάτων προς τρομοκρατικές οργανώσεις. Ωστόσο, το γεγονός ότι τέτοιοι μηχανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά κεφαλαίων δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι πραγματοποιήθηκε παράνομη χρηματοδότηση ή εξαγορά ψήφων.Το κρίσιμο ερώτημα για τους ερευνητές είναι εάν τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες ενέργειες που αποσκοπούσαν στην επηρεασμό της εκλογικής διαδικασίας και εάν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τέλεση ποινικών αδικημάτων.Στην επιστολή του προς τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, οαναφέρεται σε σοβαρές υποψίες για αθέμιτη επιρροή στις εκλογές μέσω ξένης χρηματοδότησης από παράγοντες που δρουν εις βάρος των ισραηλινών συμφερόντων.«Δεν είμαι σε θέση να βεβαιώσω τη βασιμότητα των συγκεκριμένων υποψιών. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές αφορούν ξένους παράγοντες, θεωρώ ότι υπάρχει υποχρέωση να διερευνηθούν διεξοδικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εκλογών για την Κνεσέτ, να αποτραπούν παράνομες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της δημοκρατικής τάξης και να αντιμετωπιστούν ενέργειες υπονόμευσης», αναφέρει ο δικαστής.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σόλμπεργκ δεν κατονομάζει στην επιστολή του το Κατάρ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ως υπεύθυνη για την καταγγελλόμενη παρέμβαση.Η αναφορά στο Κατάρ προκύπτει από τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε τοσχετικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής επισημαίνει ότι η διερεύνηση των καταγγελιών είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία.Στη συνέχεια της επιστολής του, οζητεί ρητά από τοννα χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες της Σιν Μπετ για να διαπιστώσει εάν οι υποψίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.«Σας δίνω εντολή να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να διερευνήσετε σε βάθος τις συγκεκριμένες υποψίες και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για τον εντοπισμό στοιχείων που είτε θα τις επιβεβαιώσουν είτε θα τις διαψεύσουν», σημειώνει και προσθέτει: «Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στην εκλογική διαδικασία και την ακεραιότητα της δημοκρατικής λειτουργίας».Ο δικαστής ζήτησε επίσης να του παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας, εφόσον προκύψουν, εντός μίας εβδομάδας, λόγω των χρονικών περιορισμών που συνδέονται με την καταμέτρηση των ψήφων.Το N12 διευκρινίζει ότι, σε αντίθεση με ορισμένα δημοσιεύματα, δεν ήταν το κόμμα Λικούντ τουεκείνο που διαβίβασε στον επικεφαλής της Σιν Μπετ το αίτημα για τη συγκεκριμένη έρευνα.Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, η διαδικασία ξεκίνησε από πληροφορίες που είχε ήδη συγκεντρώσει η ίδια η υπηρεσία ασφαλείας και οι οποίες παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής. Μάλιστα, η Σιν Μπετ φέρεται να είχε στη διάθεσή της τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τουλάχιστον μερικές ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων παρακολουθούσε τις εξελίξεις προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι υποψίες θα επιβεβαιώνονταν.Η έναρξη της έρευνας προκάλεσε την αντίδραση του επικεφαλής του κόμματος Γιάσαρ,, ο οποίος προειδοποίησε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να αξιοποιηθεί από πολιτικούς παράγοντες για να καθυστερήσει η ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ.«Το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να προστατεύσει την ακεραιότητα των εκλογών από κάθε απόπειρα παρέμβασης, επικοινωνιακής χειραγώγησης ή εξαπάτησης και να διερευνήσει σε βάθος κάθε καταγγελία», δήλωσε. «Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να επιτραπεί σε πολιτικούς παράγοντες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προκειμένου να επηρεάσουν την ημερομηνία ορκωμοσίας της 26ης Κνεσέτ», πρόσθεσε.Η παρέμβασή του ερμηνεύεται ως προειδοποίηση προς τονκαι τους συμμάχους του, καθώς η έρευνα ξεκινά σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης.Σε διαφορετικό τόνο, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας,, κάλεσε τη Σιν Μπετ να προχωρήσει σε συλλήψεις ηγετικών στελεχών των αραβικών κομμάτων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση χρηματοδότησης από το Κατάρ.Ο Μπεν Γκβιρ αναφέρθηκε επίσης σε πρόσωπα που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ζητώντας τη σύλληψή τους εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος Γισραέλ Μπεϊτένου,χαρακτήρισε την επιστολή Σόλμπεργκ προς τη Σιν Μπετ «δραματική και πρωτοφανή εξέλιξη». Ο Λίμπερμαν ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν γρήγορα, ώστε να αποκαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν τι ακριβώς έχει συμβεί.Η αντιπαράθεση για την πιθανή ξένη παρέμβαση εξελίσσεται παράλληλα με τις καταγγελίες του Λικούντ για το εκλογικό αποτέλεσμα στις περιοχές όπου κατοικούν Άραβες πολίτες του Ισραήλ.Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία της Τρίτης, το κόμμα τουείχε προετοιμαστεί να αμφισβητήσει αποτελέσματα σε αραβικές πόλεις και κοινότητες, εφόσον ο πρωθυπουργός δεν εξασφάλιζε εκλογική νίκη.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν ήδη συνταχθεί καταγγελίες και ισχυρισμοί περί νοθείας, οι οποίοι θα μπορούσαν να προβληθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.Η ισραηλινή αστυνομία, ωστόσο, απέρριψε την Πέμπτη τους ισχυρισμούς του Λικούντ ότι οι εκλογές «κλάπηκαν» από τα αραβικά κόμματα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους στηρίζουν.