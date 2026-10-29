Ομπάμα για Τραμπ: Δεν τον πείραξε που τον συνέκρινα με τον Σαντάμ Χουσεΐν, τον πείραξε η αναφορά στο Cheesecake Factory
Ένα αστείο για τη χρυσή διακόσμηση του Λευκού Οίκου πυροδότησε κόντρα μεταξύ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και του Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Ο Ομπάμα επανήλθε στο θέμα εχθές, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Τζόρτζια, κατηγορώντας τον Τραμπ και την κυβέρνησή του ότι κινητοποιήθηκαν για να απαντήσουν σε ένα αστείο, την ώρα που οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.
«Κινητοποίησαν ολόκληρο τον κυβερνητικό μηχανισμό για να απαντήσουν σε αυτό το αστείο. Όχι για τον πληθωρισμό, αλλά για το αστείο», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, σύμφωνα με το The Hill, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα. «Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν έχουν λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα, γι' αυτό προτιμούν να ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης και εσείς με το Cheesecake Factory», πρόσθεσε.
Obama tonight on his Cheesecake Factory line: "They mobilized a whole of government response to that joke. Not to inflation, but to that joke. The White House even called the Secretary of the Treasury. This is the man who is in charge of the economy. The person who's supposed to… pic.twitter.com/RJgCBbjnZ4— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 29, 2026
«Ο Λευκός Οίκος μοιάζει σαν να άνοιξε ο Σαντάμ Χουσεΐν Cheesecake Factory»
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από προεκλογική εμφάνιση του Ομπάμα στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου ο πρώην πρόεδρος σχολίασε με καυστικό χιούμορ τις εκτεταμένες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αναφερόμενος στα έργα ανακαίνισης, το κόστος των οποίων έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί να φτάσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια, ο Ομπάμα επικεντρώθηκε στην ιδιαίτερη προτίμηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου στις χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες.
«Έχει κάνει τον Λευκό Οίκο να μοιάζει σαν να άνοιξε ο Σαντάμ Χουσεΐν ένα Cheesecake Factory. Παντού υπάρχει χρυσός», είχε πει. Η αναφορά στον πρώην δικτάτορα του Ιράκ παρέπεμπε στα πολυτελή ανάκτορά του, τα οποία ήταν γνωστά για την υπερβολική διακόσμηση και τη χρήση χρυσών στοιχείων.
Ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στους χώρους της προεδρικής κατοικίας, μεταξύ των οποίων η αναδιαμόρφωση του Κήπου των Ρόδων, η κατασκευή νέου ελικοδρομίου από γρανίτη στον νότιο χλοοτάπητα, καθώς και η προσθήκη χρυσών διακοσμητικών στοιχείων και επιγραφών.
Trump is BIG MAD about Obama saying the White House now looks like Saddam opened a Cheesecake Factory: "He's not a smart guy. He's not smart at all ... for you to say it's a Cheesecake Factory, that just shows why you were a lousy president" pic.twitter.com/0Aj1n10eIS— Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2026
Η απάντηση Τραμπ: «Γι' αυτό ήσουν άθλιος πρόεδρος»
Παράλληλα, χαρακτήρισε την αλυσίδα εστιατορίων Cheesecake Factory «πολύ επιτυχημένη εταιρεία», στρέφοντας τα πυρά του κατά του Ομπάμα. «Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα αντίληψης. Άνθρωποι όπως ο Ομπάμα δεν βλέπουν αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπει τη βρομιά, δεν βλέπει την εγκατάλειψη, δεν βλέπει τα σπασμένα διακοσμητικά στοιχεία ενός κτιρίου», δήλωσε. «Το να λες ότι είναι Cheesecake Factory δείχνει απλώς γιατί ήσουν ένας άθλιος πρόεδρος», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι παρέλαβε τον Λευκό Οίκο σε κακή κατάσταση και ότι οι παρεμβάσεις του αποσκοπούν στην αποκατάσταση της αίγλης του.
«Πήγαινα στο Cheesecake Factory για δέκα χρόνια»
Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Ομπάμα επέλεξε να συνεχίσει στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, επιχειρώντας παράλληλα να αντικρούσει τον ισχυρισμό ότι περιφρονεί μια δημοφιλή αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων. «Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είμαι πατέρας δύο κοριτσιών. Πιστεύετε ότι θα μπορούσα να έχω επιβιώσει από τα παιδικά τους χρόνια χωρίς να πάω στο Cheesecake Factory;» είπε στους συγκεντρωμένους. «Περνούσα τη ζωή μου στο Chuck E. Cheese, στο California Pizza Kitchen και στο Cheesecake Factory. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου μέρη για περίπου μία δεκαετία», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, ωστόσο, επανέφερε την πολιτική συζήτηση στο ζήτημα της ακρίβειας. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε πολλοί άνθρωποι μετά βίας μπορούν να αντέξουν οικονομικά να βγουν έξω για φαγητό. Θα περίμενε λοιπόν κανείς αυτή η κυβέρνηση να αφιερώνει τον χρόνο της σε αυτό», σχολίασε.
Ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αμφισβήτησε την ουσία της κριτικής του για την οικονομία και την άνοδο των τιμών, αλλά επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην αναφορά του στο Cheesecake Factory. Μάλιστα, εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν φάνηκε να ενοχλείται περισσότερο από τη σύγκριση με τον Σαντάμ Χουσεΐν.
.@BarackObama I recommend the Cheeseburger Spring Rolls. pic.twitter.com/ZUb6JGdJru— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 26, 2026
Η εμπλοκή του υπουργού Οικονομικών και το περιστατικό με το μπεζ κοστούμι
Η διαμάχη δεν περιορίστηκε στους δύο προέδρους, καθώς στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Ο Μπέσεντ εμφανίστηκε έξω από εστιατόριο Cheesecake Factory στην Ουάσινγκτον, όπου επέκρινε τον Ομπάμα για τα σχόλιά του, επιχειρώντας να παρουσιάσει τον πρώην πρόεδρο ως αποκομμένο από τις καθημερινές συνήθειες των Αμερικανών.
Ο Ομπάμα σχολίασε σκωπτικά και αυτή την κίνηση, λέγοντας ότι δεν θα είχε διανοηθεί, όταν ήταν πρόεδρος, να ζητήσει από τον τότε υπουργό Οικονομικών του, Τιμ Γκάιτνερ, να προβεί σε ανάλογη παρέμβαση για να υπερασπιστεί ένα αστείο του. Για τον πρώην πρόεδρο, η εμπλοκή ακόμη και ενός κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους στην αντιπαράθεση αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα των λανθασμένων προτεραιοτήτων που, όπως υποστηρίζει, έχει η σημερινή κυβέρνηση.
Ο Ομπάμα αναφέρθηκε επίσης σε ένα περιστατικό από τη δική του προεδρία, όταν είχε προκαλέσει πολιτική και τηλεοπτική αντιπαράθεση επειδή εμφανίστηκε με μπεζ κοστούμι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στη δεύτερη προεδρική θητεία του, με επικριτές του να θεωρούν την ενδυματολογική του επιλογή ακατάλληλη για τη σοβαρότητα των θεμάτων που συζητούσε.
«Είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι την εποχή που ένας πρόεδρος με μπεζ κοστούμι αποτελούσε μείζονα εθνική διαμάχη», σχολίασε. «Είχαν θυμώσει πάρα πολύ. Και ξέρω ότι μου πήγαινε πολύ εκείνο το κοστούμι», πρόσθεσε αστειευόμενος.
Η πολιτική μάχη στην Τζόρτζια ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ομπάμα και Τραμπ εκτυλίσσεται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητοποίησης στις ΗΠΑ.
Ο Ομπάμα βρέθηκε στην Τζόρτζια για να στηρίξει τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος διεκδικεί δεύτερη θητεία απέναντι στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Κόλινς, καθώς και την υποψήφια των Δημοκρατικών για τη θέση της κυβερνήτη, Κίσα Λανς Μπότομς.
Αναφερόμενος στον Όσοφ, ο πρώην πρόεδρος είπε ότι τον στηρίζει όχι επειδή «μοιάζει με Κένεντι ή είναι εμφανίσιμος στα βίντεο», αλλά επειδή μπορεί να προκαλέσει «καλή αναστάτωση», χρησιμοποιώντας μια έκφραση που παραπέμπει στην πολιτική δράση και την αμφισβήτηση.
Για την Μπότομς δήλωσε ότι ασχολείται με την πολιτική «για τους σωστούς λόγους».
Σύμφωνα με την εκλογική εκτίμηση της Decision Desk HQ που επικαλείται το The Hill, ο Όσοφ εμφανίζεται με πιθανότητα επανεκλογής 89% απέναντι στον Κόλινς. Αντίθετα, η αναμέτρηση για την κυβερνητική θέση της Τζόρτζια θεωρείται ιδιαίτερα αμφίρροπη, με την Μπότομς να εμφανίζεται με οριακό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου Ρικ Τζάκσον, ο οποίος διεκδικεί τη διαδοχή του απερχόμενου κυβερνήτη Μπράιαν Κεμπ.
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