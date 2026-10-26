Τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης στη Χεβρώνα
ΚΟΣΜΟΣ
Παλαιστίνιοι Ισραηλινός στρατός Δυτική Όχθη Μπενιαμίν Νετανιάχου

Τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης στη Χεβρώνα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, τον αποκλεισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, αύριο Τρίτη

Τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης στη Χεβρώνα
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Τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 500 οικογένειες, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα μετά την επιχείρηση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός την Παρασκευή έπειτα από φονική επίθεση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα η δημοτική αρχή της πόλης.

Συνολικά, «3.189 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης στη Χεβρώνα», ανέφερε η δημοτική αρχή, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή της με μια στατιστική έκθεση για τις πληγείσες οικογένειες.

Τετρακόσιες ενενήντα μία οικογένειες καταγράφηκαν ως εκτοπισμένες στο έγγραφο αυτό, που περιλαμβάνει 209 παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών και άλλους 258 ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και και άνω.



Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας 20 και 23 ετών, σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε επίθεση που πραγματοποίησαν δύο Παλαιστίνιοι κοντά στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπιουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την έναρξη τεράστιας «αντιτρομοκρατικής» στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη και ο στρατός εισήλθε στη συνοικία όπου κατοικούσαν οι δράστες της επίθεσης, διατάσσοντας τους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου χθες, Κυριακή, τον αποκλεισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, αύριο Τρίτη.
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