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Τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης στη Χεβρώνα
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, τον αποκλεισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, αύριο Τρίτη
Συνολικά, «3.189 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης στη Χεβρώνα», ανέφερε η δημοτική αρχή, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή της με μια στατιστική έκθεση για τις πληγείσες οικογένειες.
Τετρακόσιες ενενήντα μία οικογένειες καταγράφηκαν ως εκτοπισμένες στο έγγραφο αυτό, που περιλαμβάνει 209 παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών και άλλους 258 ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και και άνω.
More than 2,200 Palestinians have been forced from their homes since Israel launched its siege of Hebron, in the occupied West Bank, on October 23. Buildings have been demolished and hundreds of businesses forced to close. Residents accuse Israeli authorities of exploiting last week’s deadly gunfight to tighten restrictions ahead of Israel’s October 27 elections. The offensive comes amid a surge in Israeli military and illegal settler attacks across the occupied West Bank, including occupied East Jerusalem, since Israel launched its genocidal war on Gaza in October 2023. The violence has involved killings, arrests, home demolitions, the destruction of agricultural land, and the forced displacement of Palestinian communities, as Israel continues to expand its illegal settlements on Palestinian land— TRT World (@trtworld) October 26, 2026
Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας 20 και 23 ετών, σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε επίθεση που πραγματοποίησαν δύο Παλαιστίνιοι κοντά στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.
Στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπιουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την έναρξη τεράστιας «αντιτρομοκρατικής» στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη και ο στρατός εισήλθε στη συνοικία όπου κατοικούσαν οι δράστες της επίθεσης, διατάσσοντας τους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου χθες, Κυριακή, τον αποκλεισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, αύριο Τρίτη.
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