Επαναλειτουργεί το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη επίθεση των Χούθι

Οι Χούθι προειδοποίησαν να μην χρησιμοποιείται το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, το οποίο αποτελεί στρατιωτικό στόχο





Στον ιστότοπο του αεροδρομίου έχουν ανακοινωθεί πολλά τοπικά και διεθνή δρομολόγια, κυρίως από το Ντουμπάι, το Παρίσι και το Κάιρο.









#VIDEO: Riyadh’s King Khalid International Airport resumed operations at Terminals 1 and 2 on Oct. 25, two weeks after the deadly Houthi attack. The reopening marks a step toward restoring airport services following the disruption. https://t.co/sjCssZVBBO — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) October 25, 2026





Υπό αυτές τις εξελίξεις, οι διοργανωτές του Dakar 2027, του διασημότερου και πιο απαιτητικού αγώνα αυτοκινήτων στον κόσμο, ανέφεραν ότι, εάν τελικά διεξαχθεί το ράλι, δεν θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, όπως προβλεπόταν αρχικά, στο διάστημα από την 1η μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Η νέα τοποθεσία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.



Πολλά μεγάλα διεθνή γεγονότα έχουν ήδη ματαιωθεί ή αναβληθεί στη Σαουδική Αραβία, όπως ένα μεγάλο επενδυτικό φόρουμ που μετατέθηκε για το 2027, αφού ξανάρχισε τον Ιούλιο ο πόλεμος στην Υεμένη.



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Οι Χούθι, που πλέον πλήττουν σχεδόν καθημερινά τη Σαουδική Αραβία, προειδοποίησαν και πάλι σήμερα να μην χρησιμοποιείται το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, το οποίο «αποτελεί στρατιωτικό στόχο. Ο εκπρόσωπός τους, ο Γιαχία Σάρι, είπε ότι αν ξαναρχίσει η λειτουργία του αεροδρομίου «το σαουδαραβικό καθεστώς θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες». Το Σάββατο είχε δηλώσει ότι οι αντάρτες έπληξαν ξανά το αεροδρόμιο, κάτι που δεν σχολιάστηκε από το Ριάντ.



Το εύρος των επιθέσεων εναντίον του βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες είναι πρωτοφανές αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Υεμένη το 2014. Η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί το 2022 κατέρρευσε τον Ιούλιο. Το φονικότερο πλήγμα των Χούθι στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν, στα μέσα Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό, οι αντάρτες που στηρίζονται από το Ιράν πραγματοποίησαν σήμερα πολλές επιθέσεις, που αναχαιτίστηκαν, στο νότιο τμήμα του βασιλείου, όπου οι προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους διαδέχονταν η μία την άλλη όλη την ημέρα.



Οι πτήσεις ξανάρχισαν σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ , το οποίο παρέμενε κλειστό επί δύο εβδομάδες, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ξεκίνησαν και τη σημερινή ημέρα με νέα πλήγματα στο σαουδαραβικό βασίλειο.Στον ιστότοπο του αεροδρομίου έχουν ανακοινωθεί πολλά τοπικά και διεθνή δρομολόγια, κυρίως από το Ντουμπάι, το Παρίσι και το Κάιρο.Τα ξημερώματα, εκρήξεις ακούγονταν στην πρωτεύουσα -ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μέτρησε τρεις- αφού προηγήθηκε η αποστολή ενός προειδοποιητικού SMS που καλούσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε ασφαλείς τοποθεσίες καθώς επίκειτο αεροπορική απειλή.Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας , ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους Χούθι, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν στην πόλη καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Υπό αυτές τις εξελίξεις, οι διοργανωτές του Dakar 2027, του διασημότερου και πιο απαιτητικού αγώνα αυτοκινήτων στον κόσμο, ανέφεραν ότι, εάν τελικά διεξαχθεί το ράλι, δεν θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, όπως προβλεπόταν αρχικά, στο διάστημα από την 1η μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Η νέα τοποθεσία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.Πολλά μεγάλα διεθνή γεγονότα έχουν ήδη ματαιωθεί ή αναβληθεί στη Σαουδική Αραβία, όπως ένα μεγάλο επενδυτικό φόρουμ που μετατέθηκε για το 2027, αφού ξανάρχισε τον Ιούλιο ο πόλεμος στην Υεμένη.Σαουδάραβες αξιωματούχοι που ρωτήθηκαν από το AFP δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το εύρος της επανάληψης των πτήσεων στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar24, σήμερα απογειώθηκαν ορισμένες πτήσεις, όμως οι περισσότερες αναβλήθηκαν.Οι Χούθι, που πλέον πλήττουν σχεδόν καθημερινά τη Σαουδική Αραβία, προειδοποίησαν και πάλι σήμερα να μην χρησιμοποιείται το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, το οποίο «αποτελεί στρατιωτικό στόχο. Ο εκπρόσωπός τους, ο Γιαχία Σάρι, είπε ότι αν ξαναρχίσει η λειτουργία του αεροδρομίου «το σαουδαραβικό καθεστώς θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες». Το Σάββατο είχε δηλώσει ότι οι αντάρτες έπληξαν ξανά το αεροδρόμιο, κάτι που δεν σχολιάστηκε από το Ριάντ.Το εύρος των επιθέσεων εναντίον του βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες είναι πρωτοφανές αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Υεμένη το 2014. Η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί το 2022 κατέρρευσε τον Ιούλιο. Το φονικότερο πλήγμα των Χούθι στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν, στα μέσα Οκτωβρίου.Σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό, οι αντάρτες που στηρίζονται από το Ιράν πραγματοποίησαν σήμερα πολλές επιθέσεις, που αναχαιτίστηκαν, στο νότιο τμήμα του βασιλείου, όπου οι προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους διαδέχονταν η μία την άλλη όλη την ημέρα.

«Όλα τρέμουν» «Οι βομβαρδισμοί είναι πολύ εντατικοί από το πρωί. Όλα τρέμουν λόγω των εκρήξεων, είπε, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ένας κάτοικος της πόλης Χαμίς Μουσάιτ, που φιλοξενεί μια αεροπορική βάση.



Ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους και έναν πύραυλο κρουζ που στόχευαν το Χαμίς Μουσάιτ.



Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη νότια Σαουδική Αραβία από πτώση συντριμμιών και ότι πολλά κτίρια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.



Μια φωτογραφία που μεταδόθηκε από το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA δείχνει ένα κτίριο, ένα μέρος της πρόσοψης του οποίου έχει καταστραφεί και από μέσα φαίνονται τα μεταλλικά δοκάρια. Σε μια άλλη, τζάμια καλύπτουν το πεζοδρόμιο και ένα μέρος του δρόμου, πλάι σε μεγάλες, σπασμένες βιτρίνες.



Από την πλευρά της Υεμένης, το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah των Χούθι έκανε λόγο για πολλά σαουδαραβικά πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή σε 17 ανθρώπους, κυρίως στη Σαναά, την πρωτεύουσα που ελέγχουν οι αντάρτες.



Το Σάββατο ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχαίτισε πολλούς πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι. Οοι τελευταίοι υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα στο Άντεν, την προσωρινή έδρα της υεμενίτικης κυβέρνησης, στοχεύοντας κυρίως μια ναυτική βάση και ένα στρατόπεδο που ελέγχεται από τις σαουδαραβικές δυνάμεις.