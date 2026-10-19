Νέα έκρηξη φημολογίας στα social media για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν, καμία επίσημη επιβεβαίωση

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κιμ βρίσκεται σε κώμα έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεύεται στην Κίνα - Δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τις 11 Οκτωβρίου





Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα







Kim Jong-un ‘in coma after suffering brain haemorrhage’, wild rumours claim https://t.co/JI8zfnTp7I — The Sun (@TheSun) October 19, 2026 Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές της Βόρειας Κορέας ή της Κίνας, ούτε ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πράγματι υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία ή ότι νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση.



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🇰🇵 Rumors that Kim Jong Un is DEAD are exploding across social media... But there is still NO credible confirmation that North Korea's leader has died. Unverified claims allege Kim suffered a major health crisis, received treatment in Beijing and died, triggering speculation about a succession involving his daughter Kim Ju-ae. Recent credible reporting, however, showed Kim publicly touring North Korea's new military museum just days ago. What is confirmed today: his sister Kim Yo Jong says the border with South Korea is “very unstable” and Pyongyang is considering restarting loudspeaker broadcasts toward the South. For now, the death story remains a rumor, while the sudden warning from Kim's powerful sister is very real. Source: Reuters / Writer: Samuel — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 19, 2026 The World Might Soon See The First Youngest Female Dictator! South Korean intelligence suggested that Kim Jong Un named his daughter, Kim Ju Ae (13 years old), as North Korea's next leader. The report came amid renewed rumors in Seoul that Kim's health has deteriorated! https://t.co/0jMEV5yY0D — Africa Today Media Group (@africatodayMG) October 19, 2026 Κλείσιμο

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα ερωτήματα για την υγεία του Η φημολογία εντάθηκε μετά τις αναφορές ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Βορειοκορεάτη ηγέτη πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε μουσείο αφιερωμένο στην αμυντική βιομηχανία της χώρας, στην Πιονγιάνγκ.



#NorthKorea 's Kim Jong Un attended 81st workers' party founding day celebration at #Pyongong indoor stadium. Bro is untouched even if world is burning with wars, calamities. Cool guy 😁 24 hrs back 😸 https://t.co/O2T1uipEon — Savoir Vivre (@InterferonEi) October 12, 2026

Έντονη φημολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες, με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και βρίσκεται σε κώμα.Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun , πληροφορίες οι οποίες πάντως δεν επιβεβαιώνονται αναφέρουν ότι ο Κιμ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Κίνα, προκειμένου να υποβληθεί σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, καθώς οι νοσοκομειακές υποδομές της Πιονγιάνγκ φέρονται να κρίθηκαν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.Οι ίδιες αναφορές υποστηρίζουν ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Peking Union Medical College Hospital στο Πεκίνο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα θεραπεία.Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές της Βόρειας Κορέας ή της Κίνας, ούτε ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πράγματι υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία ή ότι νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση.Η φημολογία εντάθηκε μετά τις αναφορές ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Βορειοκορεάτη ηγέτη πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε μουσείο αφιερωμένο στην αμυντική βιομηχανία της χώρας, στην Πιονγιάνγκ.

Έκτοτε, η περιορισμένη δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητές του έχει τροφοδοτήσει σενάρια για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και εικασίες για πιθανές εξελίξεις στην ηγεσία της χώρας.



Ο αναλυτής για θέματα Βόρειας Κορέας Μπένεντικτ Ρότζερς, μιλώντας στο νέο κανάλι της Sun στο YouTube, From The Newsroom, επισήμανε ότι αντίστοιχες φήμες περί θανάτου του Κιμ έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν, χωρίς τελικά να επιβεβαιωθούν.



«Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν φήμες για τον θάνατό του. Δεν δείχνει να είναι υγιής άνθρωπος, είναι εξαιρετικά υπέρβαρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος εξήγησε ότι, σε περίπτωση θανάτου του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, το καθεστώς ακολουθεί συνήθως μια ιδιαίτερα οργανωμένη διαδικασία δημόσιου πένθους.



«Αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν, όταν πεθαίνει ο ανώτατος ηγέτης, είναι μια ενορχηστρωμένη έκρηξη δημόσιας θλίψης. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους, θρηνεί και κλαίει. Οι παρουσιαστές των ειδήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκινημένοι», εξήγησε.



«Δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα τέτοιο. Είτε θα συμβεί αυτό είτε, εφόσον εξακολουθεί να είναι ζωντανός, θα δημοσιοποιήσουν κάποια στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι βρίσκεται εν ζωή», πρόσθεσε.



Τα σενάρια διαδοχής και ο ρόλος της αδελφής του Οι φήμες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα της διαδοχής στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, μιας χώρας όπου η πολιτική εξουσία παραμένει στα χέρια της ίδιας οικογένειας εδώ και δεκαετίες.



Σύμφωνα με τα σενάρια που διακινούνται, η αδελφή του, Κιμ Γιο Γιονγκ, θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την εξουσία, τουλάχιστον μεταβατικά, σε περίπτωση θανάτου του.



Η Κιμ Γιο Γιονγκ διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο στο βορειοκορεατικό καθεστώς και συγκαταλέγεται στα πλέον ισχυρά πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του ηγέτη.



Στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα έχει βρεθεί και η 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Ε, η οποία έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο πλευρό του πατέρα της σε δημόσιες εκδηλώσεις και στρατιωτικές δραστηριότητες.



Οι εμφανίσεις αυτές έχουν προκαλέσει εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να προετοιμάζεται για μελλοντικό ηγετικό ρόλο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη διαδοχή.



Χωρίς επιβεβαίωση οι πληροφορίες για κώμα Παρά την έκταση που έχουν λάβει οι σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, τα σενάρια για σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν παραμένουν ανεπιβεβαίωτα.



Η μυστικότητα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του βορειοκορεατικού καθεστώτος, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την προσωπική ζωή του ηγέτη του, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διασταύρωση τέτοιων πληροφοριών.



Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που κυκλοφορούν φήμες για σοβαρό πρόβλημα υγείας ή ακόμη και για τον θάνατο του Κιμ, οι οποίες στη συνέχεια διαψεύδονται από την επανεμφάνισή του.



Προς το παρόν, το εάν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αντιμετωπίζει πράγματι σοβαρό πρόβλημα υγείας παραμένει άγνωστο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες επίσημες ανακοινώσεις ή δημόσιες εμφανίσεις του.