Μαύρη Θάλασσα: Πάνω από 570 πλήγματα σε εμπορικούς στόχους και 40 νεκροί ναυτικοί

Ραγδαία επιδείνωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, με 387 πλήγματα μέσα σε τρεις μήνες – Ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου έως και 15% της αξίας των πλοίων – Πώς επηρεάζονται οι ναυλώσεις και τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα

πλέον επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες για την εμπορική ναυτιλία έχει μετατραπεί ηαυξάνει τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιορίζει τις επιλογές των πλοιοκτητών και εκτοξεύει το κόστος μεταφοράς φορτίων.



Περισσότεροι από 570 εμπορικοί στόχοι έχουν δεχθεί πλήγματα και τουλάχιστον 40







Η σύγκριση με το



Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, η ένταση των επιθέσεων δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τις εμπορικές μεταφορές, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να επαναξιολογούν την έκθεσή τους στον πολεμικό κίνδυνο.







Ενδεικτικά, για πλοίο αξίας 30 εκατ. δολαρίων, ασφάλιστρο 15% αντιστοιχεί σε 4,5 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για υποθετικό υπολογισμό στο ανώτατο αναφερόμενο ποσοστό και όχι για ενιαία τιμολόγηση της αγοράς.



Το ύψος της ασφαλιστικής επιβάρυνσης εξαρτάται από την περιοχή δραστηριοποίησης, τη διάρκεια έκθεσης, την αξία του πλοίου και τις επιμέρους συνθήκες του ταξιδιού.



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Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, που δραστηριοποιούνται διεθνώς στις μεταφορές χύδην ξηρού φορτίου και πετρελαιοειδών, η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα αποκτά ιδιαίτερη εμπορική σημασία.



Η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας επιβάλλει αυστηρότερη αξιολόγηση των ναυλώσεων προς λιμάνια της περιοχής, με ιδιαίτερη προσοχή στις ασφαλιστικές καλύψεις, στις ρήτρες πολεμικού κινδύνου και στη δυνατότητα αλλαγής δρομολογίου εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες.



Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί επίσης η κατανομή των πρόσθετων εξόδων μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυλωτή, καθώς και η προστασία των πληρωμάτων που καλούνται να επιχειρήσουν σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.



Σε μία από τιςγια τηνέχει μετατραπεί η Μαύρη Θάλασσα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, περιορίζει τις επιλογές των πλοιοκτητών και εκτοξεύει το κόστος μεταφοράς φορτίων.Περισσότεροι από 570 εμπορικοί στόχοι έχουν δεχθεί πλήγματα και τουλάχιστον 40 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζουν οι Financial Times σε δημοσίευμα της 25ης Οκτωβρίου 2026. Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν τη Μαύρη Θάλασσα σε ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο για τα εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους.Η επιδείνωση αποτυπώνεται κυρίως στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, 387 πλήγματα σε πλοία, αριθμός υπερπενταπλάσιος σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.Η σύγκριση με το Στενό του Ορμούζ είναι χαρακτηριστική. Ενώ στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αναφέρονται 24 επιβεβαιωμένοι θάνατοι ναυτικών, στη Μαύρη Θάλασσα οι απώλειες ανέρχονται σε τουλάχιστον 40, με βάση τα στοιχεία της ίδιας έρευνας.Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες,με τις ασφαλιστικές εταιρείες να επαναξιολογούν την έκθεσή τους στον πολεμικό κίνδυνο.Το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος προκύπτει από την ασφάλιση πολεμικού κινδύνου. Σύμφωνα με τους Financial Times, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ασφάλιστρα φθάνουν έως και το 15% της αξίας του πλοίου, επίπεδο που μπορεί να καταστήσει οικονομικά ασύμφορη μια εμπορική αποστολή.Ενδεικτικά, για πλοίο αξίας 30 εκατ. δολαρίων, ασφάλιστρο 15% αντιστοιχεί σε 4,5 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για υποθετικό υπολογισμό στο ανώτατο αναφερόμενο ποσοστό και όχι για ενιαία τιμολόγηση της αγοράς.Το ύψος της ασφαλιστικής επιβάρυνσης εξαρτάται από την περιοχή δραστηριοποίησης, τη διάρκεια έκθεσης, την αξία του πλοίου και τις επιμέρους συνθήκες του ταξιδιού.Οι επιβαρύνσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών, καθώς τίθεται το ζήτημα ποιος θα αναλάβει το πρόσθετο κόστος και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι.Για, που δραστηριοποιούνται διεθνώς στις μεταφορές χύδην ξηρού φορτίου και πετρελαιοειδών, η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα αποκτά ιδιαίτερη εμπορική σημασία.Η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείαςπρος λιμάνια της περιοχής, με ιδιαίτερη προσοχή στις ασφαλιστικές καλύψεις, στις ρήτρες πολεμικού κινδύνου και στη δυνατότητα αλλαγής δρομολογίου εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες.Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί επίσης η κατανομή των πρόσθετων εξόδων μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυλωτή, καθώς και η προστασία των πληρωμάτων που καλούνται να επιχειρήσουν σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί νέα επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στο πλαίσιο των συγκεκριμένων στοιχείων. Ωστόσο, η αύξηση του κινδύνου αφορά συνολικά τις εταιρείες που εξετάζουν την απασχόληση πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανεξαρτήτως σημαίας.



Οι συνέπειες επεκτείνονται και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί βασικό θαλάσσιο διάδρομο για εξαγωγές σιτηρών, αγροτικών προϊόντων, ενεργειακών φορτίων και άλλων πρώτων υλών.



Η αύξηση των ασφαλιστικών δαπανών και η αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα πλοίων και να οδηγήσουν σε υψηλότερες απαιτήσεις ναύλων.



Για τους εμπλεκόμενους στην αγορά, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο το ύψος του ναύλου, αλλά και το κατά πόσον μία μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποδεκτούς όρους ασφάλειας και ασφαλιστικής κάλυψης.



Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στη διεθνή ναυλαγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές συγκρούσεις επηρεάζουν ήδη σημαντικούς θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους.



Η διεύρυνση της επικίνδυνης ζώνης έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση της ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου. Τον Σεπτέμβριο, η Joint War Committee επέκτεινε την περιοχή αυξημένου πολεμικού κινδύνου σχεδόν σε ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για τα χωρικά ύδατα γειτονικών κρατών.



Για την ελληνική ναυτιλία, η απειλή δεν είναι θεωρητική. Τον Ιανουάριο του 2026, επιθέσεις με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων υπό ελληνική διαχείριση είχαν οδηγήσει το υπουργείο Ναυτιλίας στην έκδοση συστάσεων για επανεκτίμηση των κινδύνων και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.



Το ζητούμενο για τους πλοιοκτήτες είναι πλέον διπλό: να εξασφαλίζουν επαρκή ασφαλιστική προστασία και να διατηρούν την εμπορική βιωσιμότητα των ταξιδιών, χωρίς να αυξάνεται ανεξέλεγκτα η έκθεση των πληρωμάτων στον πολεμικό κίνδυνο.