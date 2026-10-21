Απορρίπτει και η Αίγυπτος το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Απολύτως άκυρο και χωρίς οποιαδήποτε νομική ισχύ»
Απορρίπτει και η Αίγυπτος το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Απολύτως άκυρο και χωρίς οποιαδήποτε νομική ισχύ»
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης που κυρώθηκε από το κοινοβούλιο της Βεγγάζης, παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επιφυλάσσεται για την προστασία των δικαιωμάτων της
Την κατηγορηματική αντίθεσή της στην επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ του Φαγέζ αλ Σάρατζ και της Τουρκίας για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, εξέφρασε την Τετάρτη - μετά το Ισραήλ - και η Αίγυπτος.
Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση του Καΐρου επαναλαμβάνει ότι θεωρεί το μνημόνιο «απολύτως άκυρο» και χωρίς οποιαδήποτε νομική ισχύ, τονίζοντας ότι η επικύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο.
Παράλληλα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο Μνημόνιο Κατανόησης παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, καθώς και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 σχετικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, οι οποίες βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας.
Σύμφωνα με το Κάιρο, το τουρκολιβυκό μνημόνιο θίγει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.
Η Αίγυπτος υπενθυμίζει, στην ενημέρωσή της, ότι είχε ήδη εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στη συμφωνία και επαναλαμβάνει την απόρριψή της τόσο του ίδιου του μνημονίου όσο και οποιωνδήποτε ενεργειών ή πράξεων οποιουδήποτε μέρους που βασίζονται σε αυτό και έρχονται σε αντίθεση με τα επισήμως ανακοινωμένα θαλάσσια σύνορα της χώρας.
Τέλος, το Κάιρο υπογραμμίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα δικαιώματά του, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο, και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασής τους.
Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση του Καΐρου επαναλαμβάνει ότι θεωρεί το μνημόνιο «απολύτως άκυρο» και χωρίς οποιαδήποτε νομική ισχύ, τονίζοντας ότι η επικύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο.
Παράλληλα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο Μνημόνιο Κατανόησης παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, καθώς και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 σχετικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, οι οποίες βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας.
Σύμφωνα με το Κάιρο, το τουρκολιβυκό μνημόνιο θίγει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.
Η Αίγυπτος υπενθυμίζει, στην ενημέρωσή της, ότι είχε ήδη εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στη συμφωνία και επαναλαμβάνει την απόρριψή της τόσο του ίδιου του μνημονίου όσο και οποιωνδήποτε ενεργειών ή πράξεων οποιουδήποτε μέρους που βασίζονται σε αυτό και έρχονται σε αντίθεση με τα επισήμως ανακοινωμένα θαλάσσια σύνορα της χώρας.
Τέλος, το Κάιρο υπογραμμίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα δικαιώματά του, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο, και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασής τους.
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