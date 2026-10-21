Ερντογάν για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου: Σημαντική απόφαση, εύχομαι να αποδειχθεί επωφελής
ΚΟΣΜΟΣ
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Ερντογάν για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου: Σημαντική απόφαση, εύχομαι να αποδειχθεί επωφελής

Η Τουρκία και η Λιβύη είχαν υπογράψει το παράνομο μνημόνιο τον Νοέμβριο του 2019, με αντικείμενο τον καθορισμό των ορίων των αντίστοιχων περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους στη Μεσόγειο

Ερντογάν για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου: Σημαντική απόφαση, εύχομαι να αποδειχθεί επωφελής
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Την κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με έδρα τη Βεγγάζη, του παράνομου μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, χαιρέτισε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Εύχομαι αυτή η σημαντική απόφαση να αποδειχθεί επωφελής  και στέλνω ενώπιών σας τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αδελφούς μου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα την Τρίτη το μνημόνιο που είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.



Παράλληλα, το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης κατάργησε απόφαση του 2020 με την οποία απέρριπτε την επικύρωση συμφωνιών που είχαν συναφθεί με την Τουρκία, ανατρέποντας έτσι την προηγούμενη στάση του απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Τουρκία και η Λιβύη είχαν υπογράψει το μνημόνιο τον Νοέμβριο του 2019, με αντικείμενο τον καθορισμό των ορίων των αντίστοιχων περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους στη Μεσόγειο.

Στη Βουλή η αμυντική συμφωνία με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ανακοινώνοντας ότι η κοινή αμυντική συμφωνία των τριών χωρών έχει κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προς επικύρωση.

«Καταθέσαμε στο κοινοβούλιό μας προς επικύρωση την κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
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