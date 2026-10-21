Διπλωματική σύγκρουση Βραζιλίας - Αργεντινής: Ο Μιλέι κατηγορεί τον Λούλα ότι μπορεί να «κλέψει» τις εκλογές
Διπλωματική σύγκρουση Βραζιλίας - Αργεντινής: Ο Μιλέι κατηγορεί τον Λούλα ότι μπορεί να «κλέψει» τις εκλογές
Το Μπραζίλια καταγγέλλει «απαράδεκτη παρέμβαση» τέσσερις ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο, οριακό προβάδισμα για τον Φλάβιο Μπολσονάρου
Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας κατηγόρησε χθες Τρίτη τον Χαβιέρ Μιλέι για «απόπειρα παρέμβασης» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, αφού ο πρόεδρος της Αργεντινής ισχυρίστηκε ότι ο Bραζιλιάνος ομόλογός του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενδέχεται να «κλέψει» τις εκλογές.
Ο Μιλέι έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ του ακροδεξιού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρου, γιου του Bραζιλιάνου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών είχε ήδη διαταραχθεί τον Ιούλιο, όταν ο Χαβιέρ Μιλέι είχε αποκαλέσει «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» τον Λούλα. Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος της Αργεντινής επιτέθηκε εκ νέου στον Bραζιλιάνο ομόλογό του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ: «Ελπίζω το τελευταίο κόλπο της βρώμικης εκστρατείας του να μην περιλαμβάνει την κλοπή των εκλογών».
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας καυτηρίασε τις «προσβολές» του προέδρου της Αργεντινής, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης» στις εκλογές. Η ανάρτηση του Χαβιέρ Μιλέι είναι «απαράδεκτη, ανισόρροπη και δεν συνάδει με τη στάση που οφείλει να υιοθετεί ο πρόεδρος μιας φίλης χώρας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στον 45χρονο γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου οριακό προβάδισμα έναντι του 80χρονου προέδρου Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών την Κυριακή. Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο Μπολσονάρου είχε επικρατήσει με 47,03% έναντι 45,16% του Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.
Ο Μιλέι έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ του ακροδεξιού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρου, γιου του Bραζιλιάνου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών είχε ήδη διαταραχθεί τον Ιούλιο, όταν ο Χαβιέρ Μιλέι είχε αποκαλέσει «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» τον Λούλα. Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος της Αργεντινής επιτέθηκε εκ νέου στον Bραζιλιάνο ομόλογό του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ: «Ελπίζω το τελευταίο κόλπο της βρώμικης εκστρατείας του να μην περιλαμβάνει την κλοπή των εκλογών».
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας καυτηρίασε τις «προσβολές» του προέδρου της Αργεντινής, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης» στις εκλογές. Η ανάρτηση του Χαβιέρ Μιλέι είναι «απαράδεκτη, ανισόρροπη και δεν συνάδει με τη στάση που οφείλει να υιοθετεί ο πρόεδρος μιας φίλης χώρας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στον 45χρονο γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου οριακό προβάδισμα έναντι του 80χρονου προέδρου Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών την Κυριακή. Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο Μπολσονάρου είχε επικρατήσει με 47,03% έναντι 45,16% του Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.
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