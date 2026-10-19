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Διορία 24 ωρών στη Meta δίνει η Βραζιλία να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει ισότιμα Λούλα και Μπολσονάρου
Διορία 24 ωρών στη Meta δίνει η Βραζιλία να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει ισότιμα Λούλα και Μπολσονάρου
Ο απερχόμενος πρόεδρος κατήγγειλε τις παρεμβάσεις της Meta στις εκλογές μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο από τον γιο του πρώην προέδρου
Οι δικαστικές Αρχές της Βραζιλίας έδωσαν διορία 24 ωρών στην εταιρεία Meta να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις στις πλατφόρμες της τις προεκλογικές εκστρατείες του απερχόμενου προέδρου Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του συντηρητικού αντιπάλου του, γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου.
Στην αντίθετη περίπτωση, η Meta, η ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, θα κληθεί να πληρώνει πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ρεάλ την ημέρα (περίπου 170.000 ευρώ), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο 81χρονος αριστερός πρόεδρος, που διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην προεδρία, και ο 45χρονος Μπολσονάρου δίνουν μάχη στήθος με στήθος ενόψει της αναμέτρησης στις 25 Οκτωβρίου.
Ο Λούλα κατήγγειλε τις παρεμβάσεις της Meta στις εκλογές, αφού ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Υποστηρίζει ότι η αμερικανική εταιρεία περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου της εκστρατείας του στο Instagram και το WhatsApp. Προειδοποίησε επίσης ότι οι αλγόριθμοι του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης του WhatsApp είναι επιλεκτικοί και αρνούνται να παρουσιάσουν εκλογικό περιεχόμενο που θεωρείται ευνοϊκό για τον ίδιο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Μπολσονάρου.
Το κόμμα του Λούλα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών.
Απ΄οτην πλευρά της, η Meta αρνείται ότι τάσσεται με τη μία ή την άλλη πλευρά, όμως παραδέχτηκε ότι κατά λάθος απενεργοποιήθηκαν οι αναγγελίες για την εκστρατεία του Λούλα, αποδίδοντας το γεγονός σε «τεχνικά προβλήματα» που δεν επηρέασαν μόνο τη Βραζιλία.
Την Πέμπτη, δικαστής του Ανωτάτου Εκλογικού Δικαστηρίου διέταξε την αμερικανική πλατφόρμα να εφαρμόσει τους ίδιους κανόνες και για τους δύο υποψηφίους, να μην περιορίζει τις προτάσεις και τα αποτελέσματα της αναζήτησης και να μην ευνοεί κανέναν υποψήφιο μέσω του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που διαθέτει. Το δικαστήριο είχε ήδη απειλήσει ότι θα της επέβαλε πρόστιμο 500.000 ρεάλ την ημέρα (περίπου 85.000) αν δεν τηρούσε την απόφαση.
Με τη νέα εντολή του, το εκλογικό δικαστήριο συμπεραίνει ότι η Meta δεν απέδειξε ότι εφάρμοσε τις περισσότερες από τις οδηγίες που της δόθηκαν, κάτι που δείχνει ότι «το πρόστιμο είναι ανεπαρκές» για να συμμορφωθεί η εταιρεία.
Κατά την προεκλογική εκστρατεία ο Λούλα υποστήριζε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρούσε να αναμειχθεί στις εκλογές, στηρίζοντας τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο πατέρας του οποίου, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου το διάστημα 2019-2022 είναι στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.
Στην αντίθετη περίπτωση, η Meta, η ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, θα κληθεί να πληρώνει πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ρεάλ την ημέρα (περίπου 170.000 ευρώ), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο 81χρονος αριστερός πρόεδρος, που διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην προεδρία, και ο 45χρονος Μπολσονάρου δίνουν μάχη στήθος με στήθος ενόψει της αναμέτρησης στις 25 Οκτωβρίου.
Ο Λούλα κατήγγειλε τις παρεμβάσεις της Meta στις εκλογές, αφού ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Υποστηρίζει ότι η αμερικανική εταιρεία περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου της εκστρατείας του στο Instagram και το WhatsApp. Προειδοποίησε επίσης ότι οι αλγόριθμοι του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης του WhatsApp είναι επιλεκτικοί και αρνούνται να παρουσιάσουν εκλογικό περιεχόμενο που θεωρείται ευνοϊκό για τον ίδιο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Μπολσονάρου.
Το κόμμα του Λούλα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών.
Απ΄οτην πλευρά της, η Meta αρνείται ότι τάσσεται με τη μία ή την άλλη πλευρά, όμως παραδέχτηκε ότι κατά λάθος απενεργοποιήθηκαν οι αναγγελίες για την εκστρατεία του Λούλα, αποδίδοντας το γεγονός σε «τεχνικά προβλήματα» που δεν επηρέασαν μόνο τη Βραζιλία.
Την Πέμπτη, δικαστής του Ανωτάτου Εκλογικού Δικαστηρίου διέταξε την αμερικανική πλατφόρμα να εφαρμόσει τους ίδιους κανόνες και για τους δύο υποψηφίους, να μην περιορίζει τις προτάσεις και τα αποτελέσματα της αναζήτησης και να μην ευνοεί κανέναν υποψήφιο μέσω του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που διαθέτει. Το δικαστήριο είχε ήδη απειλήσει ότι θα της επέβαλε πρόστιμο 500.000 ρεάλ την ημέρα (περίπου 85.000) αν δεν τηρούσε την απόφαση.
Με τη νέα εντολή του, το εκλογικό δικαστήριο συμπεραίνει ότι η Meta δεν απέδειξε ότι εφάρμοσε τις περισσότερες από τις οδηγίες που της δόθηκαν, κάτι που δείχνει ότι «το πρόστιμο είναι ανεπαρκές» για να συμμορφωθεί η εταιρεία.
Κατά την προεκλογική εκστρατεία ο Λούλα υποστήριζε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρούσε να αναμειχθεί στις εκλογές, στηρίζοντας τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο πατέρας του οποίου, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου το διάστημα 2019-2022 είναι στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.
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