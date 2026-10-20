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Ο Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε να πει αν στηρίζει τον Νετανιάχου για τις εκλογές στο Ισραήλ: «Δεν θα εμπλακώ»
Ο Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε να πει αν στηρίζει τον Νετανιάχου για τις εκλογές στο Ισραήλ: «Δεν θα εμπλακώ»
Ωστόσο, όπως θυμίζει το CNN, νωρίτερα φέτος ο Βανς ταξίδεψε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για να στηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν
Αποστάσεις από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου - σε αντίθεση με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ - πήρε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ερωτηθείς αν θα στηρίξει τον σημερινό πρωθυπουργό του Ισραήλ στις επερχόμενες εκλογές.
«Εγώ υποστηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους και σε αυτό επικεντρώνομαι, στις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Μαρκ Χάλπεριν, εν πτήσει με το Air Force Two. «Δεν πρόκειται να εμπλακώ στις εκλογές του Ισραήλ» πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
Ωστόσο, όπως θυμίζει το CNN, νωρίτερα φέτος ο Βανς ταξίδεψε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για να στηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν.
Ο Τζέι Ντι Βανς διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν τάσσεται ούτε υπέρ ούτε κατά της υποστήριξης του Νετανιάχου: «Δεν είμαι κατά της υποστήριξής του. Δεν είμαι υπέρ της υποστήριξής του. Δεν πρόκειται να εμπλακώ στις εκλογές του Ισραήλ».
Σημειώνεται ότι το περασμένο Σάββατο ο Τραμπ εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πολεμιστή πρωθυπουργό» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η φαινομενική διαφοροποίηση του Βανς από τον Τραμπ, μέσω της άρνησής του να στηρίξει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ταξίδεψε στη χώρα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.
«Εγώ υποστηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους και σε αυτό επικεντρώνομαι, στις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Μαρκ Χάλπεριν, εν πτήσει με το Air Force Two. «Δεν πρόκειται να εμπλακώ στις εκλογές του Ισραήλ» πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
Q: Trump endorsed Netanyahu. Do you endorse Netanyahu?— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
JD Vance: I endorse American candidates. I'm not getting involved in Israeli elections. pic.twitter.com/TXYncDC4LR
Ωστόσο, όπως θυμίζει το CNN, νωρίτερα φέτος ο Βανς ταξίδεψε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για να στηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν.
Ο Τζέι Ντι Βανς διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν τάσσεται ούτε υπέρ ούτε κατά της υποστήριξης του Νετανιάχου: «Δεν είμαι κατά της υποστήριξής του. Δεν είμαι υπέρ της υποστήριξής του. Δεν πρόκειται να εμπλακώ στις εκλογές του Ισραήλ».
Σημειώνεται ότι το περασμένο Σάββατο ο Τραμπ εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πολεμιστή πρωθυπουργό» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η φαινομενική διαφοροποίηση του Βανς από τον Τραμπ, μέσω της άρνησής του να στηρίξει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ταξίδεψε στη χώρα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.
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