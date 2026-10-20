Ο Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε να πει αν στηρίζει τον Νετανιάχου για τις εκλογές στο Ισραήλ: «Δεν θα εμπλακώ»
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέι Ντι Βανς Μπέντζαμιν Νετανιάχου Ισραήλ Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε να πει αν στηρίζει τον Νετανιάχου για τις εκλογές στο Ισραήλ: «Δεν θα εμπλακώ»

Ωστόσο, όπως θυμίζει το CNN, νωρίτερα φέτος ο Βανς ταξίδεψε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για να στηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν

Ο Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε να πει αν στηρίζει τον Νετανιάχου για τις εκλογές στο Ισραήλ: «Δεν θα εμπλακώ»
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Αποστάσεις από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου - σε αντίθεση με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ - πήρε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ερωτηθείς αν θα στηρίξει τον σημερινό πρωθυπουργό του Ισραήλ στις επερχόμενες εκλογές.

«Εγώ υποστηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους και σε αυτό επικεντρώνομαι, στις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Μαρκ Χάλπεριν, εν πτήσει με το Air Force Two. «Δεν πρόκειται να εμπλακώ στις εκλογές του Ισραήλ» πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.



Ωστόσο, όπως θυμίζει το CNN, νωρίτερα φέτος ο Βανς ταξίδεψε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για να στηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Τζέι Ντι Βανς διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν τάσσεται ούτε υπέρ ούτε κατά της υποστήριξης του Νετανιάχου: «Δεν είμαι κατά της υποστήριξής του. Δεν είμαι υπέρ της υποστήριξής του. Δεν πρόκειται να εμπλακώ στις εκλογές του Ισραήλ».

Σημειώνεται ότι το περασμένο Σάββατο ο Τραμπ εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πολεμιστή πρωθυπουργό» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φαινομενική διαφοροποίηση του Βανς από τον Τραμπ, μέσω της άρνησής του να στηρίξει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ταξίδεψε στη χώρα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.
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