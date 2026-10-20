Στο Όσλο και μετά στη Μόσχα ταξιδεύει ο Γουίτκοφ: Θέλει να παρουσιάσει μια κοινή ειρηνευτική πρόταση ΗΠΑ - Ευρώπης στον Πούτιν
Στο Όσλο και μετά στη Μόσχα ταξιδεύει ο Γουίτκοφ: Θέλει να παρουσιάσει μια κοινή ειρηνευτική πρόταση ΗΠΑ - Ευρώπης στον Πούτιν
Ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συναντηθεί με Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Όσλο, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Μόσχα, όπου ελπίζει να συναντήσει τον Πούτιν - Οι ΗΠΑ επιδιώκουν και την απελευθέρωση ενός Αμερικανού δασκάλου που κρατείται στη Μόσχα
Μπορεί οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκονται στο χειρότερο στάδιο από την ημέρα που ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στην εξουσία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως έχουν σταματήσει οι κινήσεις και οι προσπάθειες να μπει ένα διπλωματικό τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ θα βρεθεί σήμερα Τρίτη στο Όσλο για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.
Οι συνομιλίες αυτές θα φέρουν σε επαφή την Ουκρανία, τους Ευρωπαίους συμμάχους και τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια κοινή ειρηνευτική πρόταση που θα υποβληθεί στη Ρωσία. Έτσι, μετά το Όσλο, ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να μεταβεί στη Μόσχα, όπου ελπίζει να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να παρουσιάσει τις ιδέες που αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με την Ουκρανία και τους ευρωπαίους εταίρους.
Στις συνομιλίες του Όσλο αναμένεται να συμμετάσχουν ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε, εκπρόσωποι των χωρών της E4 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία) καθώς και αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ έχει γρίπη και δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως στη συνάντηση του Όσλο, αλλά θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως με βιντεοσύνδεση.
Οι προγραμματισμένες συναντήσεις στο Όσλο βασίζονται στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν προ ημερών στην περιοχή του Μαϊάμι, εκεί που ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να εξετάσει και να προωθήσει μια σειρά προτάσεων που θα αποτελέσουν βάση για έναν οδικό χάρτη προς μια συνολική και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Ο Στιβ και ο Τζάρεντ μίλησαν επίσης με τον Πρόεδρο Ζελένσκι την Κυριακή για να αξιολογήσουν την πρόοδο και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα».
Στην επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Μόσχα αναμένεται επίσης να γίνει προσπάθεια για την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός συνταξιούχου Αμερικανού δασκάλου ο οποίος, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, κρατείται αδικαιολόγητα στη Ρωσία.
- Διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας: Εδραίωση ενός κυρίαρχου, ασφαλούς και ευημερούντος μέλλοντος για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενός ολοκληρωμένου μεταπολεμικού οικονομικού πλαισίου που θα καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα δημιουργεί ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επενδύσεις.
- Δημιουργία των συνθηκών για μια διαρκή ειρήνη: Εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Ρωσία που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που είναι απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου, θα θεσπίζει μια νέα και διαρκή αρχιτεκτονική ασφάλειας μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης και θα διερευνά ευκαιρίες για μεταπολεμική οικονομική συνεργασία.
«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καθοδηγήσει μια εντατική διαδικασία για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης ειρηνευτικής πρότασης με την Ουκρανία και την Ευρώπη, και το επόμενο βήμα είναι να εξεταστεί αν αυτή η εργασία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σοβαρές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος και συμπλήρωσε: «Οι συζητήσεις αυτές παραμένουν σε εξέλιξη και πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά στη συνέχεια. Ο στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι σαφής: να τερματιστεί η αιματοχυσία, να τερματιστεί ο πόλεμος και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια διαρκή ειρήνη που θα ωφελήσει την Ουκρανία, τη Ρωσία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Σε αυτό το πλαίσιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ θα βρεθεί σήμερα Τρίτη στο Όσλο για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.
Οι συνομιλίες αυτές θα φέρουν σε επαφή την Ουκρανία, τους Ευρωπαίους συμμάχους και τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια κοινή ειρηνευτική πρόταση που θα υποβληθεί στη Ρωσία. Έτσι, μετά το Όσλο, ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να μεταβεί στη Μόσχα, όπου ελπίζει να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να παρουσιάσει τις ιδέες που αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με την Ουκρανία και τους ευρωπαίους εταίρους.
Στις συνομιλίες του Όσλο αναμένεται να συμμετάσχουν ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε, εκπρόσωποι των χωρών της E4 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία) καθώς και αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ έχει γρίπη και δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως στη συνάντηση του Όσλο, αλλά θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως με βιντεοσύνδεση.
Οι προγραμματισμένες συναντήσεις στο Όσλο βασίζονται στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν προ ημερών στην περιοχή του Μαϊάμι, εκεί που ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να εξετάσει και να προωθήσει μια σειρά προτάσεων που θα αποτελέσουν βάση για έναν οδικό χάρτη προς μια συνολική και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Ο Στιβ και ο Τζάρεντ μίλησαν επίσης με τον Πρόεδρο Ζελένσκι την Κυριακή για να αξιολογήσουν την πρόοδο και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα».
Στην επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Μόσχα αναμένεται επίσης να γίνει προσπάθεια για την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός συνταξιούχου Αμερικανού δασκάλου ο οποίος, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, κρατείται αδικαιολόγητα στη Ρωσία.
Οι δύο άξονες των συζητήσεωνΣύμφωνα με όσα είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης συνεργάστηκαν την περασμένη εβδομάδα για τη διαμόρφωση των προτάσεων, ενώ, όπως ανέφερε, οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις:
- Διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας: Εδραίωση ενός κυρίαρχου, ασφαλούς και ευημερούντος μέλλοντος για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενός ολοκληρωμένου μεταπολεμικού οικονομικού πλαισίου που θα καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα δημιουργεί ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επενδύσεις.
- Δημιουργία των συνθηκών για μια διαρκή ειρήνη: Εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Ρωσία που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που είναι απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου, θα θεσπίζει μια νέα και διαρκή αρχιτεκτονική ασφάλειας μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης και θα διερευνά ευκαιρίες για μεταπολεμική οικονομική συνεργασία.
«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καθοδηγήσει μια εντατική διαδικασία για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης ειρηνευτικής πρότασης με την Ουκρανία και την Ευρώπη, και το επόμενο βήμα είναι να εξεταστεί αν αυτή η εργασία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σοβαρές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος και συμπλήρωσε: «Οι συζητήσεις αυτές παραμένουν σε εξέλιξη και πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά στη συνέχεια. Ο στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι σαφής: να τερματιστεί η αιματοχυσία, να τερματιστεί ο πόλεμος και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια διαρκή ειρήνη που θα ωφελήσει την Ουκρανία, τη Ρωσία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες».
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