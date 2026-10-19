Τέσσερις νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Ισπανία: Κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες για να σωθούν, υπερχείλισαν ποτάμια, έκλεισαν σχολεία

🚁🌧️ #RescatesGC | ¡Por tierra, agua y aire, donde más nos necesitan! En el entorno de Oliva (#Valencia), helicópteros de la @guardiacivil y especialistas del #GREIM rescatan a personas aisladas por la #DANAAdam. 🛟 Mientras, otros agentes utilizan balsas para auxiliar a la población afectada. 💚 Nuestra prioridad: proteger vidas. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

🚁🌧️ #RescatesGC | ¡Dos personas rescatadas en la Comunidad Valenciana! La @guardiacivil auxilia a una persona cerca de la playa de Oliva (#Valencia) y a otra de avanzada edad y movilidad reducida en Pego (#Alicante). 🚜 En este último rescate, la colaboración de un ciudadano con una retroexcavadora fue fundamental para acceder a la zona. 💚 ¡Gracias por vuestra ayuda! — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο ποταμός Χιρόνα υπερχείλισε στην περιοχή Ελς Πομπλέτς, προκαλώντας νέες πλημμύρες και επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τη ζώνη Πέγο - Ολίβα.Στην περιοχή κινητοποιήθηκε η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών, ενώ ενεργοποιήθηκε το επίπεδο 2 του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.Ο δήμαρχος του Πέγο, Ενρίκε Μολ, ανέφερε ότι κάτοικοι έχουν καταφύγει στιςπου βρίσκονται στα χαμηλότερα σημεία της περιοχής, περιμένοντας να διασωθούν από εναέρια μέσα.Οι Αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση, καθώς αρκετοί ποταμοί έχουν υπερχειλίσει.Η ένταση της κακοκαιρίας αποτυπώνεται στις εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες βροχής που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχόπτωσης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της ανατολικής Ισπανίας.Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, 47 δρόμοι στη Βαλένθια έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, ενώ άλλες 22 δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων ή κατολισθήσεων.Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί και στην εκπαίδευση, καθώςαποφάσισαν να αναστείλουν, πλήρως ή μερικώς, τη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα.Η απόφαση επηρεάζει συνολικά 102.781 μαθητές, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στις πληγείσες συνοικίες και κοινότητες που υπάγονται στον δήμο της Βαλένθια.