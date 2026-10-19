Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σε αρκετές περιοχές στην Ισπανία, μια νεκρή κοντά στη Βαρκελώνη
Λόγω των «εξαιρετικά επικίνδυνων» καιρικών φαινομένων, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET σήμανε «κόκκινο συναγερμό»
Λόγω των «εξαιρετικά επικίνδυνων» καιρικών φαινομένων, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET σήμανε «κόκκινο συναγερμό» για τη Μαγιόρκα - το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων - και την περιοχή της Βαλένθιας, όπου το 2024 είχαν σημειωθεί οι πιο φονικές πλημμύρες των προηγούμενων ετών.
Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων έκλεισε τα σχολεία σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα. Στη Βαλένθια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
🚁🌧️ #RescatesGC | ¡Dos personas rescatadas en la Comunidad Valenciana!— Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026
La @guardiacivil auxilia a una persona cerca de la playa de Oliva (#Valencia) y a otra de avanzada edad y movilidad reducida en Pego (#Alicante).
🚜 En este último rescate, la colaboración de un ciudadano… pic.twitter.com/oRqRPbwwE5
Οι αρχές της Βαλένθιας, της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας και των Βαλεαρίδων έχουν ήδη αναφέρει εκατοντάδες περιστατικά με πλημμυρισμένα σπίτια και απροσπέλαστους δρόμους, πτώσεις δέντρων και υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με την καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία, μια γυναίκα που παρασύρθηκε από ρέμα το βράδυ του Σαββάτου στην Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, εντοπίστηκε χθες νεκρή στη θάλασσα.
Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Βαλένθιας, της Ίμπιζας και του γειτονικού νησιού Φορμεντέρα, καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
#DANA | La Guardia Civil continua garantizando la #seguridad en zonas afectadas por la DANA #ADAM,— Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026
Reconocimiento de vehículos por parte del #GEAS Y #ServicioAéreo en la localidad de Pego (#Alicante) para verificar que no hay personas en su interior con motivo del… pic.twitter.com/mke6JtRDOr
Στην Ίμπιζα, πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα. Παραθαλάσσια θέρετρα, διάσημα για τη νυχτερινή τους ζωή, είναι ερημωμένα. Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι κλειστός. Τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εξετράπησαν και άλλες ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena.
Ο ισπανικός στρατός έχει στείλει δυνάμεις στην Ίμπιζα και στη Μαγιόρκα προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση της κατάστασης.
#DANA #Adam | Labores de rescate y evacuación de personas— Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026
📍 Oliva-Piles y el litoral sur de #VALENCIA
👮 #ServicioAéreio, #GREIM, #GEAS, #SEPRONA, #ServicioMarítimo, #USECIC y #SegurdiadCiudadana, junto con unidades de apoyo de otras provincias.
▶️ En Simat de la Valldigna,… pic.twitter.com/u1RSrb0Y86
#GuardiaCivil continua colaborando para garantizar la seguridad de la población.#Dana #Adam | Comunidad Valenciana— Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026
👮 821 agentes
🚔 2100 evacuados (100 en #Jávea y 2000 en #Oliva)
🚁 58 rescates en #Valencia y 37 en #Alicante#Colabora ☎️062 #SeguridadCiudadana #DanaAdam pic.twitter.com/XgruuprEck
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