Δημοσκόπηση στη Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγείται με οριακή διαφορά του προέδρου Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Φλάβιου Μπολσονάρου Λούλα ντα Σίλβα

Δημοσκόπηση στη Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγείται με οριακή διαφορά του προέδρου Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου

Αν εξαιρεθούν τα λευκά και οι αναποφάσιστοι, ο γιος του πρώην προέδρου προηγείται με 50,5%

Δημοσκόπηση στη Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγείται με οριακή διαφορά του προέδρου Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου
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Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γερουσιαστής και γιος του πρώην προέδρου, προηγείται του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα να Σίλβα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου.

Δημοσκόπηση των CNT/MDA που δόθηκε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα φέρνει τον γιο του πρώην ακροδεξιού προέδρου να λαμβάνει ποσοστό 46,8%, ναντι 45,9% για τον αριστερό πρόεδρο.

Αν ληφθούν υπόψη μόνο τα έγκυρα ψηφοδέλτια (εξαιρώντας δηλαδή τα λευκά και τους αναποφάσιστους), ο Μπολσονάρου προηγείται με 50,5%, έναντι 49,5% του Λούλα.

Στη δημοσκόπηση του ινστιτούτου MDA συμμετείχαν 2.014 ψηφοφόροι και το περιθώριο λάθους ήταν +/- 2,2 μονάδες. Αυτή είναι η πρώτη δημοσκόπηση των CNT/MDA μετά την επικράτηση του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.
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