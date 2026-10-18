Έντι Ράμα για τα επεισόδια στην Αλβανία: Όποιος θέλει διάλογο, είμαι εδώ, όσοι επιλέγουν πέτρες και μάσκες θα βρουν απέναντί τους το κράτος
Έντι Ράμα για τα επεισόδια στην Αλβανία: Όποιος θέλει διάλογο, είμαι εδώ, όσοι επιλέγουν πέτρες και μάσκες θα βρουν απέναντί τους το κράτος
Ο Αλβανός πρωθυπουργός καταγγέλλει υποκίνηση των διαδηλώσεων από Ρωσία και Ιράν και αποκαλύπτει απόπειρα επίθεσης με drone γεμάτο εκρηκτικά στο γραφείο του
Ηλεκτρισμένη παραμένει η κατάσταση στα Τίρανα και άλλες αλβανικές πόλεις μετά τις βίαιες διαδηλώσεις των 5 ημερών, τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις των φοιτητών και τις συγκρούσεις με την Αστυνομία, τους εμπρησμούς σε επιχειρήσεις τραπεζες και δημόσια κτηρια.
Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα νωρίς το πρωί κάλεσε τους διαδηλωτες σε διάλογο και πρόσθεσε ότι «όποιος θέλει να μιλήσει είμαι εδώ, όσοι θέλουν πέτρες και μάσκες έχουν το κράτος απέναντι τους», ενώ ανέφερε πως προσπάθησε να μην πέσει στην παγίδα της βίας, που απαιτεί το αίμα.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε, πως η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην αλβανική πρωτεύουσα τις προηγούμενες ημέρες, οι επιθέσεις σε τράπεζες, είναι σχέδιο για τη διάδοση του πανικού, που δεν αμφισβητεί τον ίδιο, αλλά την Αλβανία στην ΕΕ το 2030.
Για ακόμη μια φορά δήλωσε, πως η διαμαρτυρία είναι υποκινούμενη από « ξένα χέρια» και την αντιπολίτευση. Ειδικότερα απέδωσε την κατάσταση στην επιρροή της Ρωσίας και του Ιράν, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν πολλά δεδομένα, για την παρέμβαση στα κοινωνικά δίκτυα αυτών των «ξένων χεριών».
Αποκάλυψε επίσης, ότι πριν από δύο ημέρες ένα drone με εκρηκτικά που προοριζόταν να για το γραφείο του πρωθυπουργού εξουδετερώθηκε και έπεσε στην αυλή.
Αναφερόμενος στα λόγια των φοιτητών, ότι δεν έχουν εισακουστεί, ο πρωθυπουργός Ράμα είπε ότι στην πραγματικότητα ακούει τις εκκλήσεις τους για παραίτηση και φυλάκιση του κάθε μέρα, αλλά κανένα συγκεκριμένο αίτημα και γιατί πρέπει να παραιτηθεί.
Ωστόσο, οι 78 συλληφθέντες στα επεισόδια οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στο Πρωτοδικείο Τιράνων για να απολογηθούν .
Η Αμερικανική Πρεσβεία στα Τίρανα με ανακοίνωση της ,καταδικάζει τη βία και κάνει έκκληση για ειρηνική άσκηση του δικαιώματος διαμαρτυρίας. Η Πρεσβεία ζητά επίσης αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών.
Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα νωρίς το πρωί κάλεσε τους διαδηλωτες σε διάλογο και πρόσθεσε ότι «όποιος θέλει να μιλήσει είμαι εδώ, όσοι θέλουν πέτρες και μάσκες έχουν το κράτος απέναντι τους», ενώ ανέφερε πως προσπάθησε να μην πέσει στην παγίδα της βίας, που απαιτεί το αίμα.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε, πως η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην αλβανική πρωτεύουσα τις προηγούμενες ημέρες, οι επιθέσεις σε τράπεζες, είναι σχέδιο για τη διάδοση του πανικού, που δεν αμφισβητεί τον ίδιο, αλλά την Αλβανία στην ΕΕ το 2030.
Για ακόμη μια φορά δήλωσε, πως η διαμαρτυρία είναι υποκινούμενη από « ξένα χέρια» και την αντιπολίτευση. Ειδικότερα απέδωσε την κατάσταση στην επιρροή της Ρωσίας και του Ιράν, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν πολλά δεδομένα, για την παρέμβαση στα κοινωνικά δίκτυα αυτών των «ξένων χεριών».
Αποκάλυψε επίσης, ότι πριν από δύο ημέρες ένα drone με εκρηκτικά που προοριζόταν να για το γραφείο του πρωθυπουργού εξουδετερώθηκε και έπεσε στην αυλή.
Αναφερόμενος στα λόγια των φοιτητών, ότι δεν έχουν εισακουστεί, ο πρωθυπουργός Ράμα είπε ότι στην πραγματικότητα ακούει τις εκκλήσεις τους για παραίτηση και φυλάκιση του κάθε μέρα, αλλά κανένα συγκεκριμένο αίτημα και γιατί πρέπει να παραιτηθεί.
Ωστόσο, οι 78 συλληφθέντες στα επεισόδια οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στο Πρωτοδικείο Τιράνων για να απολογηθούν .
Η Αμερικανική Πρεσβεία στα Τίρανα με ανακοίνωση της ,καταδικάζει τη βία και κάνει έκκληση για ειρηνική άσκηση του δικαιώματος διαμαρτυρίας. Η Πρεσβεία ζητά επίσης αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών.
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