Αποκάλυψη WSJ: Ο Πούτιν ζητά τριμερή σύνοδο με Τραμπ και Σι για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι

Η πρόταση για συνάντηση τον Νοέμβριο και η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ – «Ο Ζελένσκι δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», λέει ο Τραμπ





Η πρόταση του Ρώσου προέδρου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, διατυπώθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, όταν οι δύο πλευρές κατέληξαν και σε συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά.



Η πρόταση Πούτιν για σύνοδο χωρίς τον Ζελένσκι Επικαλούμενη πρώην αξιωματούχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Πούτιν εισηγήθηκε τη διοργάνωση συνάντησης με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας τον Νοέμβριο, με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Κατά το δημοσίευμα, η ρωσική πλευρά πρότεινε η σύνοδος να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνάντησης της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο στη Σεντζέν της Κίνας.



Το κρίσιμο στοιχείο της πρότασης είναι ότι δεν προβλέπεται συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρότι οι συνομιλίες θα αφορούν άμεσα το μέλλον της χώρας του.







Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί την πρόταση, ενώ η Μόσχα φέρεται να επιδιώκει μια διπλωματική διαδικασία που θα οδηγήσει σε διευθέτηση ευνοϊκή για τα ρωσικά συμφέροντα.



Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και η αναστολή των κυρώσεων Η πρόταση Πούτιν συνδέεται χρονικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 9 Οκτωβρίου για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές.



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Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συμφωνία για το ντίζελ θα μπορούσε να συμβάλει στη μεταβολή της στάσης της Μόσχας και να διευκολύνει την επιστροφή της σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.



Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς επικριτές της υποστηρίζουν ότι προσφέρει οικονομική ανακούφιση στη Ρωσία χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί αντίστοιχες παραχωρήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.



Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος» Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του την Κυριακή (18/10) στην πλατφόρμα Truth Social.



Τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ , με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, φέρεται να πρότεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν , επιδιώκοντας μια συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα . Την αποκάλυψη κάνει η Wall Street Journal, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τις επιθέσεις του εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι , κατηγορώντας τον ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη και υπερασπιζόμενος την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, προκειμένου να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο των διαπραγματεύσεων.Η πρόταση του Ρώσου προέδρου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, διατυπώθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, όταν οι δύο πλευρές κατέληξαν και σε συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά.Επικαλούμενη πρώην αξιωματούχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Πούτιν εισηγήθηκε τη διοργάνωση συνάντησης με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας τον Νοέμβριο, με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.Κατά το δημοσίευμα, η ρωσική πλευρά πρότεινε η σύνοδος να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνάντησης της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο στη Σεντζέν της Κίνας.Το κρίσιμο στοιχείο της πρότασης είναι ότι δεν προβλέπεται συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρότι οι συνομιλίες θα αφορούν άμεσα το μέλλον της χώρας του.Η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς οι τρεις ηγέτες θα συζητούσαν τους όρους τερματισμού του πολέμου χωρίς την παρουσία της ουκρανικής ηγεσίας.Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί την πρόταση, ενώ η Μόσχα φέρεται να επιδιώκει μια διπλωματική διαδικασία που θα οδηγήσει σε διευθέτηση ευνοϊκή για τα ρωσικά συμφέροντα.Η πρόταση Πούτιν συνδέεται χρονικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 9 Οκτωβρίου για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές.Η Ουάσινγκτον προχώρησε σε χαλάρωση περιορισμών που αφορούν τη διάθεση ρωσικών καυσίμων, με την αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τόσο την ενεργειακή αγορά όσο και τις προσπάθειες επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας.Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συμφωνία για το ντίζελ θα μπορούσε να συμβάλει στη μεταβολή της στάσης της Μόσχας και να διευκολύνει την επιστροφή της σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς επικριτές της υποστηρίζουν ότι προσφέρει οικονομική ανακούφιση στη Ρωσία χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί αντίστοιχες παραχωρήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του την Κυριακή (18/10) στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφασή του να αναστείλει την εφαρμογή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εξηγώντας ότι βασικός στόχος του είναι να μην αποχωρήσει η Μόσχα από τις διαπραγματεύσεις.



«Η απόφασή μου σχετικά με τη Ρωσία είναι πολύ απλή. Βρίσκομαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω τίποτα που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.



Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων, όπως σημείωσε, των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τους ομήρους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται.



Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη δυνατότητά του να προχωρήσει στην υπογραφή του σχετικού εγγράφου για τις κυρώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.



«Η υπογραφή αυτού του εγγράφου αυτή τη στιγμή θα είχε αυτό το αποτέλεσμα και μπορώ να το υπογράψω αργότερα ή όποτε θέλω», ανέφερε, συνδέοντας την απόφασή του με την επιθυμία να διατηρήσει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Η αναφορά στο Ιράν και ο ρόλος της Μόσχας Στην ίδια ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε την πολιτική του έναντι της Ρωσίας με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τη στάση της Μόσχας απέναντι στο Ιράν.



Όπως υποστήριξε, η Ρωσία παρέχει σήμερα περιορισμένη υποστήριξη στην Τεχεράνη, σε σύγκριση με τις δυνατότητες που διαθέτει.



«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η Ρωσία κάνει ελάχιστα, αν όχι τίποτα, για να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε σύγκριση με ό,τι θα μπορούσε να κάνει», σημείωσε.



Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι επιθυμεί να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην επιτρέψει να ανατραπεί η συγκεκριμένη ισορροπία, εκτός, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αν κάποιοι ανόητοι μπουν στη μέση».



Κατηγορεί τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία.



Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι στοχοποιεί ρωσικά διυλιστήρια παραγωγής ντίζελ, γνωρίζοντας, όπως ισχυρίστηκε, ότι οι επιθέσεις αυτές επηρεάζουν σοβαρά τις διεθνείς αγορές καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής.



«Ο Ζελένσκι χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνέπειες των επιθέσεων γίνονται αισθητές σε πολλούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρήσεις κάθε είδους υποφέρουν πολύ από αυτό», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει σε χαμηλές τιμές εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στη διεθνή αγορά.



Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται ενώ συνεχίζονται οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, αλλά και τα ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.



«Θα μπορούσε να είχε πετύχει καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια» Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην κριτική για τις ουκρανικές επιθέσεις, αλλά αμφισβήτησε ευθέως και τις προθέσεις του Ζελένσκι σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.



«Ο Ζελένσκι δεν νοιάζεται και, ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που, όπως είναι γνωστό, του δίνει η Ευρώπη και που του έδωσε στο παρελθόν ο "διεφθαρμένος" Τζο Μπάιντεν, δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανώς ποτέ δεν ήθελε», υποστήριξε.



Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η ουκρανική ηγεσία έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για τη χώρα της.



«Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια από ό,τι μπορεί τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Συνεχίζοντας, ο Τραμπ περιέγραψε με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την κατάσταση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές και απώλειες.



«Η χώρα του είναι σε ερείπια, ένα μεγάλο μέρος της επικράτειάς του έχει χαθεί, οι ωκεανοί και οι θάλασσές του έχουν χαθεί και ο ανδρικός πληθυσμός του είναι μειωμένος, τραυματισμένος ή και νεκρός», έγραψε.



Πρόκειται για ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, με ορισμένες διατυπώσεις, όπως η αναφορά στην απώλεια «ωκεανών και θαλασσών», να μην αποτυπώνουν κυριολεκτικά τη γεωγραφική πραγματικότητα της Ουκρανίας.



Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ επέλεξε να διατυπώσει με κεφαλαία γράμματα το μήνυμά του: «ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ!».